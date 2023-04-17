Єврокомісія засудила відмови Польщі та Угорщини ввозити зерно з України.

Київ і Варшава проведуть перемовини з урегулювання цього питання.

Односторонні дії держав – членів Європейської Унії у сфері торгівлі є неприйнятними. Про це говориться в заяві Європейської комісії. Як подає телерадіокомпанія ВВС, заява Єврокомісії стала реакцією на рішення урядів Польщі й Угорщини тимчасово заборонити імпорт зерна та цілої низки інших продовольчих товарів з України з метою захисту власного сільськогосподарського сектору.

«Важливо наголосити, що торговельна політика – це виняткова компетенція ЄУ, і тому односторонні дії неприйнятні. У такі складні часи вкрай важливо координувати та погоджувати всі рішення всередині Євроунії», – заявила Єврокомісія.

За даними Міністерства сільського господарства України, від 500 до 700 тисяч тонн різної української сільгосппродукції перетинають польський кордон щомісяця, з них до 200 тисяч тонн зерна.

15 квітня уряд Польщі заборонив ввезення українського зерна й іншої сільгосппродукції на польську територію. Голова керівної партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив, що цей крок є необхідним для захисту польського сільськогосподарського сектору, якому загрожує криза через наплив дешевшої української продукції. «Ми були і залишаємося незмінними друзями та союзниками України. Ми підтримуємо її і підтримуватимемо. Але обов'язок кожної держави, кожної влади – захищати інтереси своїх громадян», – зазначив Качинський.

Міністр економічного розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда (Waldemar Buda) розповів, що Варшава вже веде перемовини з Києвом для врегулювання питання. «Ми повинні створити схему, яка б гарантувала, що експорт проходить через Польщу, а не потрапляє на місцевий ринок», – зазначив міністр.

Услід за Польщею й Угорщина тимчасово заборонила імпорт зерна, олійних культур та деяких інших сільськогосподарських продуктів з України. З відповідною заявою виступив 15 квітня угорський міністр сільського господарства Іштван Надь (István Nagy).

Заборони обох країн, ймовірно, діятимуть до 30 червня. Будапешт, зокрема, очікує, що до цього часу Брюссель перегляне тимчасове скасування мит на українські товари і забезпечить справедливі ринкові умови для європейського сільського господарства.