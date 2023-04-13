Норвегія виганяє 15 російських дипломатів.

Їх підозрюваних у шпигунстві.

 

                      Аннікен Гюітфельд

 

Норвегія оголосила про рішення вислати з країни 15 російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Гюітфельд (Anniken Huitfeldt) заявила, що Норвегія не дозволить Москві використовувати посольство для шпигунської діяльності.

 

«Росія становить найбільшу розвідувальну загрозу для Норвегії. І ця загроза зростає на тлі погіршення ситуації з безпекою в Європі. Ставлячись до цього поважно, ми сьогодні робимо крок, який перешкоджає російській розвідувальній діяльності в нашій країні. Не дозволятимемо офіцерам російської розвідки працювати в Норвегії під дипломатичним прикриттям», – наголосила вона.

 

У повідомленні МЗС Норвегії зазначається, що компетентні органи країни вели спостереження за особами, які висилаються, «протягом довгого часу», перш ніж оголосити їх персонами non grata. Вони мають залишити країну найближчим часом. Як зазвичай у таких випадках, уряд не уточнив, які дії дипломатів дали привід для підозр.

 

Це далеко не перша висилка російських дипломатів з того часу, як минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. У квітні 2022 року Норвегія вислала трьох осіб, які, за заявою влади, були офіцерами розвідки, на що Росія відповіла висилкою трьох норвезьких дипломатів. У жовтні 2022 року норвезька поліція заарештувала викладача університету, звинуваченого у шпигунстві на користь Москви. Норвезькі ЗМІ назвали його громадянином Росії Михайлом Валерійовичем Мікушиним, він нібито видавав себе за бразильця.

 

У Москві вже встигли відреагувати на свіжий шпигунсько-дипломатичних скандал в Осло. «Росія дасть адекватну відповідь», – пригрозило російське МЗС.

13.04.2023

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