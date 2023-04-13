Путін особисто схвалив арешт журналіста Wall Street Journal.

Це є є свідченням того, що в Кремлі зростає вплив прихильників жорсткого курсу, які наполягають на поглибленні протистояння зі США.

Президент Росії Володимир Путін особисто схвалив арешт кореспондента американської газети The Wall Street Journal Евана Ґершковіча (Evan Gershkovich). Про це подає інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на джерела, знайомі із ситуацією. Це перший арешт західного журналіста в Росії за звинуваченням у шпигунстві з часів падіння Берлінського муру.

За словами співрозмовників аґенції, ініціатива заарештувати Гершковича походила від найвищих посадових осіб російських спецслужб. Журналісти впевнені, що остаточне рішення про арешт було ухвалено самим президентом, оскільки спецслужби підпорядковуються безпосередньо йому. На думку джерел видання, це рішення є свідченням того, що в Кремлі зростає вплив прихильників жорсткого курсу, які наполягають на поглибленні протистояння зі Сполученими Штатами.

Своєю чергою, голова Центру аналізу європейської політики у Вашінґтоні Аліна Полякова сказала аґенції, що те, що сталося, має стати «тривожним дзвінком» не тільки для США, а й для всього Заходу. «Це свідчить про те, що, на думку Путіна, повернення до стабільних і надійних стосунків вже немає», – заявила Полякова.

Bloomberg припускає, що російська влада може спробувати обміняти Евана Ґершковича на бізнесмена Владислава Клюшина, який у США був визнаний винним у зламах комп'ютерних мереж компаній та інсайдерській торгівлі на десятки мільйонів доларів. Як пише аґенція, Росія і раніше наполягала на включенні Клюшина у списки обміну полоненими.