Путін особисто схвалив арешт журналіста Wall Street Journal.

Це є є свідченням того, що в Кремлі зростає вплив прихильників жорсткого курсу, які наполягають на поглибленні протистояння зі США.

 

 

Президент Росії Володимир Путін особисто схвалив арешт кореспондента американської газети The Wall Street Journal Евана Ґершковіча (Evan Gershkovich). Про це подає інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на джерела, знайомі із ситуацією. Це перший арешт західного журналіста в Росії за звинуваченням у шпигунстві з часів падіння Берлінського муру.

 

За словами співрозмовників аґенції, ініціатива заарештувати Гершковича походила від найвищих посадових осіб російських спецслужб. Журналісти впевнені, що остаточне рішення про арешт було ухвалено самим президентом, оскільки спецслужби підпорядковуються безпосередньо йому. На думку джерел видання, це рішення є свідченням того, що в Кремлі зростає вплив прихильників жорсткого курсу, які наполягають на поглибленні протистояння зі Сполученими Штатами.

 

Своєю чергою, голова Центру аналізу європейської політики у Вашінґтоні Аліна Полякова сказала аґенції, що те, що сталося, має стати «тривожним дзвінком» не тільки для США, а й для всього Заходу. «Це свідчить про те, що, на думку Путіна, повернення до стабільних і надійних стосунків вже немає», – заявила Полякова.

 

Bloomberg припускає, що російська влада може спробувати обміняти Евана Ґершковича на бізнесмена Владислава Клюшина, який у США був визнаний винним у зламах комп'ютерних мереж компаній та інсайдерській торгівлі на десятки мільйонів доларів. Як пише аґенція, Росія і раніше наполягала на включенні Клюшина у списки обміну полоненими.

13.04.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
413-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 72 атаки. 
12.04.23 | | Україна
412-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 52 атаки.
11.04.23 | | Україна
411-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу завдяки мужності воїнів ЗСУ було відбито 58 атак російського ворога.
10.04.23 | | Україна
Хліб і видовища
Юрко ТИМЧУК
Думскролінг (він ж думсерфінг) був поважною проблемою в часи коронавірусу. Війна «акт споживання великої кількості негативних новин» поглибила, і психологи мають клопіт досліджувати та долати нові проблеми в людських головах.
10.04.23 | | Україна
«Війна і мир» чи «Слава Україні»?
Аделіна Єфіменко
Ольга Кульчинська і Андрій Жилиховський у фіналі вийшли на сцену під аплодисменти публіки у футболках з державним гербом вільної України – Тризубом. Цей символ «Слави України!» зрозумілий німецькій авдиторії і викликав бурхливу підтримку – Брава, Браво, Браві!
10.04.23 | | Штука
Притулок часу
Віталій Портников
Адже ми були в одному притулку з росіянами – і змогли вибратися на біле світло і побачити сонце, а вони досі риють нори в темряві цвинтаря
09.04.23 | | Дискурси
Мрії мирних людей
Тепер, коли відбувається зміна всіх цінностей і орієнтирів, важливо пам’ятати про свої бажання і не зраджувати їм. Цей проєкт – нагадування кожному, що наші мрії здійснюються, тому варто детально уявляти місце, обставини і свій стан.
09.04.23 | | Штука
410-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу завдяки мужності воїнів ЗСУ було відбито понад 50 атак ворога.
09.04.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.