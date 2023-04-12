413-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:38 Президент України Володимир Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на появу відео, на якому російські окупанти відрізають голову українському полоненому:

"Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають. Це відео страти українського полоненого... Світ повинен бачити. Це відео Росії, якою вона є. Що це за істоти. Для них немає людей. Син, брат, чоловік... Чиясь дитина... Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою – таку звичку знищувати життя. Це не випадковість. Це не епізод. Так було раніше. Так було в Бучі. Тисячі разів. Кожен повинен реагувати. Кожен лідер. Не чекати, що це забудеться. Що мине час. Ми нічого не збираємося забувати й прощати вбивцям. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору. Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують. Зараз треба діяти! І нам в Україні – максимально зосередитися на фронті. Максимально допомагати. Гнати окупанта з нашої землі! Головна мета – перемогти. Головна мета – міцність Україні, щоб перемогти. Розгром окупанту, вироки вбивцям, трибунал державі-злу. Вічна памʼять кожній людині, чиє життя забрав цей російський терор! Слава всім, хто б’ється проти цього зла! Слава Україні!"

11:22 Західні країни можуть до літа ухвалити рішення про передачу Україні сучасних бойових літаків, заявив виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.Узгодження стане можливим після завершення постачання Києву радянських винищувачів МіГ-29 з боку Польщі та Словаччини, але консенсус вимагає об'єднання зусиль з іншими членами НАТО: «Данія не робитиме це поодинці. Ми маємо зробити це разом і тому обговоримо ситуацію із США. Але я вважаю, що ми можемо ухвалити рішення у короткостроковій перспективі ще до літа»

11:00 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російських кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 12 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:42 Вчора в мережі з’явилося відео, як російські окупанти проявляють свою звірину сутність – жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч.2 ст.438 Кримінального кодексу України. «Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання», – запевнив голова СБУ Василь Малюк.

10:27 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Протягом останніх тижнів Росія продовжувала розбудовувати лінійну оборону в Запорізькій області на півдні України. Цілком ймовірно, що за цей район відповідає південна група військ Росії. На даний час Росія завершила будівництво трьох рівнів оборонних зон приблизно на 120 км цього сектора. Вони складаються з передньої лінії передових бойових позицій, а потім двох зон майже безперервних складніших оборонних ліній. Кожна зона розташована приблизно на 10–20 км позаду передньої. Росія, ймовірно, доклала значних зусиль до цих оборонних робіт, оскільки вона переконана, що Україна розглядає можливість наступу на місто Мелітополь. Оборонні споруди можуть стати серйозною перешкодою для наступу, але їхня корисність майже повністю залежить, чи буде наступ підтриманий достатньою кількістю артилерії й особового складу. Наразі залишається незрозумілим, чи здатні ЗСУ зібрати ці ресурси.

10:10 Енергосистема України працює з профіцитом генеруючої потужності, із запасом забезпечує потреби споживачів по всій країні, запевнив міністр енергетики Герман Галущенко. У невеликих обсягах здійснюється постачання електроенергії до Молдови та Польщі; триває відновлення пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів мережевої інфраструктури: протягом останньої доби відновлено електропостачання 14 тисяч абонентів у Донецькій області.

10:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 134 населені пункти на території 9 областей України, підтверджено ураження 38 об’єктів інфраструктури. Є загиблі та поранені, кількість жертв уточнюється.

09:49 Директор ЦРУ Білл Бернс очікує від Росії ще більшого бряжчання ядерною зброєю, але його розвідка "не бачить доказів підготовки до будь-якого потенційного використання ядерної зброї".

09:38 Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ЗСУ можуть почати новий контрнаступ не навесні, а влітку, зазначивши, що стосовно термінів нема тиску з боку союзників – найсильніший тиск для початку контрнаступу йде зсередини України.

09:20 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 180 050 (+730) осіб, танків – 3646 (+2) од., бойових броньованих машин – 7043 (+5) од., артилерійських систем – 2770 (+5) од., РСЗВ – 535 (+0) од., засобів ППО – 282 (+0) од., літаків – 307 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2334 (+2) од., крилатих ракет – 911 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5630 (+10) од., спеціальної техніки – 319 (+3) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

106,7% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

40,6% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

93,9% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

89,9% артилерійських систем (з них 1,8% за минулий тиждень),

48,0% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

24,6% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,9% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

20,1% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:00 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 1 ракетного та 21 авіаційного удару, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Російська федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, тому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби, нашими захисниками було відбито 72 атаки противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Визначені підрозділи територіальних військ збройних сил російської федерації продовжують перебувати на території республіки білорусь. Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Блешня, Кам'янська Слобода, Грем’яч Чернігівської області; Волфине, Катеринівка Сумської області, а також Ветеринарне, Глибоке, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Волохівка, Охрімівка, Черняків, Комісарове, Бударки та Довжанка на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Колодязне, Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Рідкодуб, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Піщане і Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області. На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Білогорівка та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Богданівка. Від ворожих обстрілів постраждали Никифорівка, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Мар’їнку. В той же час ворожих обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом доби, що минула, ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Новосілка, Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Качкарівка, Берислав, Козацьке, Бургунка, Іванівка, Микільське, Антонівка, Білозерка, Дніпровське, Велетенське Херсонської області та місто Херсон. Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили 2 ворожих БпЛА типу “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

08:30 З ночі в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 російських кораблів, серед яких один підводний носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 4 ракети, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль прийняв закон про використання інструментів цифрового авторитаризму для диґіталізації та підвищення ефективності видачі повісток і боротьби з ухилянтами від призову в РФ.

• Міністерство оборони Росії і фінансист "групи Ваґнера" Євґєній Пріґожин визнали роль одне одного в боях за Бахмут.

• Невелика марґінальна група провоєнних російських мілблогерів закликала російський уряд скасувати закони про цензуру проти "дискредитації російської армії".

• Російські війська, схоже, утримують позиції на північний схід від Куп'янська і досягли успіхів у лісовому масиві на південь від Кремінної.

• Російські війська здійснили наземні атаки в районі Бахмута та на лінії Авдіївка–Донецьк.

• Російські війська вели оборонні операції на півдні України.

• Міністр оборони Росії Сєрґєй Шойґу в рамках поточної роботи з відображення стійкості російського ВПК відвідав підприємства ВПК Тульської області.

• Уповноважена з прав дитини в Росії Марія Львова-Бєлова продовжує підтверджувати, що російська влада вживає низку заходів щодо українських дітей, намагаючись виправдатися перед Міжнародним кримінальним судом, який видав ордер на її арешт.