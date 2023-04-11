Глава МЗС Угорщини відвідав Москву.

Сіярто домовився з російською владою про постачання газу й нафти до Угорщини, а також про побудову АЕС.

 

 

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у вівторок, 11 квітня, відвідав Москву з офіційним візитом. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax. Угорський гість обговорив з віцепрем'єром Росії Алєксандром Новаком постачання до Угорщини російських нафти й газу.

 

Сторони домовилися, що Угорщина матиме змогу використовувати у разі потреби більше російського природного газу на додаток до чинного довгострокового контракту напередодні наступної зими. Додаткові поставки до Угорщини здійснюватимуться переважно газогоном «Турецький потік». А транзит російської нафти продовжує здійснюватися через Україну нафтопроводом «Дружба», й угорський нафтопереробний завод MOL сплачуватиме транзитні збори безпосередньо українському операторові ГТС.

 

Іншою темою візиту Петера Сіярто до Росії, за його словами, є запобігання санкціям проти російської атомної енергетики на тлі збройного вторгнення Росії до України. Після переговорів з керівником «Росатому» Алєксєєм Ліхачовим угорський міністр закликав прискорити будівництво АЕС «Paksi-2», щоб забезпечити Угорщині захист від коливань цін на енергоринку. «Що раніше будуть побудовані нові блоки, то швидше ми будемо захищені від шалених цінових рухів на ринку міжнародної енергетики», – наголосив угорський міністр.

 

«Міжнародна енергетична аґенція чітко попередила, що через попит на енергію, який стрімко підвищується, у зв'язку з перезапуском китайської економіки і вкрай повільні темпи розвитку європейської енергетичної інфраструктури справжні складнощі (з енергопостачанням ЄУ, – ред.) з'являться наступної зими. Безпека енергопостачання Угорщини вимагає безперебійного транспортування газу, нафти та ядерного палива. Для виконання цих трьох умов угорсько-російська енергетична співпраця має бути безперебійною. Справа не в політичному смаку, а у фізиці», – пояснив Сіярто мету візиту на своїй сторінці у Facebook.

11.04.2023

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