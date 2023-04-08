Росія програла вибори до трьох органів ООН.

Це свідчить про те, що опозиція вторгненню Росії в Україну залишається потужною.

 

 

Цього тижня Росія програла вибори до трьох органів Організації Об’єднаних Націй. Про це повідомила інформаційна аґенція Associated Press. Як коментують експерти, такі результати голосування свідчать про те, що опозиція вторгненню Росії в Україну залишається потужною.

 

Румунія «переважною більшістю голосів» перемогла Росію під час голосування за місце у Комісії зі становища жінок Економічної та соціальної ради ООН (ECOSOC). Також вона програла Естонії у змаганні за членство у виконавчій раді ЮНІСЕФ, а Чехії та Вірменії – під час таємного голосування за крісло у Комісії щодо попередження злочинності та кримінального правосуддя.

 

Після голосування за місце в ECOSOC постійна представниця Сполучених Штатів в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд (Linda Thomas-Greenfield) заявила: «Це чіткий сигнал від членів ECOSOC про те, що жодна країна не повинна обіймати посади в критично важливих органах ООН, коли вона грубо порушує Статут ООН».

 

Водночас Росію обрали до Комісії соціального розвитку шляхом акламації (ухвалення рішення лише за реакцією учасників зборів, вираженою вигуками, репліками тощо), в якій відмовилися брати участь США та Велика Британія, заявивши, що вторгнення Росії в Україну порушує міжнародне право. Також спрощеним шляхом Росія увійшла до Міжурядової робочої групи експертів з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.

 

Нагадаємо, що з першого квітня Росія, згідно з ротацією, головує в Раді Безпеки ООН. Глава європейського зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель написав, що статус голови дуже пасує до дати – Дня сміху. МЗС України назвало це «найгіршим першоквітневим жартом у світі». Роль голови Росія виконуватиме місяць, після чого головування перейде до Швейцарії.

08.04.2023

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