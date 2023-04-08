У соцмережах з'явилася нова партія секретних документів США.

Вони стосуються американської національної безпеки – від України до Близького Сходу та Китаю.

Нова партія секретних документів з викладом дій і планів США щодо нацбезпеки, у тому числі у військовій сфері, з'явилася в соціальних мережах у п'ятницю, сьомого квітня. Про це повідомила газета The New York Times. У понад ста документах міститься інформація щодо інтересів американської національної безпеки – від України до Близького Сходу та Китаю.

Аналітики вважають, що витік може завдати величезної шкоди американським інтересам. Деякі з цих документів є не просто секретними, а й не призначеними для передачі іншим державам, зокрема союзникам США, пише газета. Вони, зокрема, включають «конфіденційні слайди брифінгів про Китай, Індо-Тихоокеанський театр воєнних дій, Близький Схід і тероризм».

Високопоставлений представник американської розвідувальної спільноти назвав витік «кошмаром для П'яти очей», маючи на увазі розвідувальний альянс англомовних держав Заходу, до якого належать США, Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія та Канада. У рамках альянсу ці п'ять країн обмінюються своїми розвідданими.

Про першу партію секретних документів, які з'явилися у Twitter та Telegram і стосувалися зміцнення української армії, The New York Times повідомила у четвер, шостого квітня. У них була подана неповна і місцями спотворена картина воєнних дій в Україні станом на перше березня. Американські офіційні особи заявили, що за тим витоком стояла Росія. Москва поки що не дала жодних коментарів.