408-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Останніми днями російські війська відновили певну активність у боях за Бахмут. З кінця березня 2023 року їх просування значною мірою було зупинилося. Росія досягла подальших успіхів і зараз, дуже ймовірно, просунулася в центр міста і захопила західний берег річки Бахмутка. Ключовий шлях постачання України – дорога О0506 [Бахмут - Часів Яр - Калинівка] на захід від міста, ймовірно, знаходиться під серйозною загрозою. Російські регулярні сили, ймовірно, включаючи повітряно-десантні війська, ймовірно, посилили цей район, і Росія в цьому секторі знову ефективніше використовує артилерію. Існує реальна ймовірність того, що на місцевому рівні "Ваґнер" і командири російського міноборони призупинили свою триваючу ворожнечу та покращили співпрацю.

10:00 Генерація електроенергії із запасом має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів по всій країні, запевнив міністр енергетики Герман Галущенко. Триває відновлення пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів мережевої інфраструктури. Зокрема, протягом останньої доби заживлено 6,8 тис. споживачів у Донецькій області, близько 2 тис. - у Сумській, Харківській та Херсонській областях.

09:50 Контрнаступ ЗСУ розпочнеться найближчими тижнями, припустив державний секретар США Ентоні Блінкен, вчергове зазначивши, США готові допомогти Україні захистити свою територіальну цілісність, суверенітет і незалежність та повернути окуповані частини країни.

09:40 оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 177 110 (+480) осіб, танків – 3633 (+2) од., бойових броньованих машин – 7016 (+3) од., артилерійських систем – 2722 (+8) од., РСЗВ – 533 (+1) од., засобів ППО – 281 (+0) од., літаків – 306 (+0) од., гелікоптерів – 292 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2291 (+4) од., крилатих ракет – 911 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5587 (+13) од., спеціальної техніки – 304 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

106,3% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

40,5% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

92,9% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

88,3% артилерійських систем (з них 1,3% за минулий тиждень),

47,8% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

24,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

32,8% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

20,0% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:30 У Мелітополі та в селищі Веселе вчора пролунали вибухи у тих місцях, куди ворог чотири дні напередодні звозив свою військову техніку та особовий склад, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, додавши: "А за день до цього була зовсім пекельна ніч у ворога, тому що протягом 3 чи 4 днів вони гвинтокрилами звозили на наш Мелітопольский аеродром чергову партію свого надважливого вантажу, і в одну ніч цей вантаж через те, що не змогли подбати вороги про правила безпеки, весь цей вантаж вибухнув і більше його нема. І така ситуація вже другий тиждень поспіль. І це сіє паніку серед окупантів."

09:20 Пентагон розслідує витік секретних документів у соцмережі, які стосуються планів США й НАТО щодо запланованого контрнаступу ЗСУ, пише The New York Times. У Твіттері й Телеграмі оногди були розміщені фотографії схем очікуваного постачання зброї, чисельності військ та інших планів. Документ з грифом «цілком таємно» містить інформацію про ситуацію станом на 1 березня. Інший документ подає перелік українських військових підрозділів, техніки та навчань з розкладом на січень-квітень. Документи не містять конкретних бойових планів, наприклад, як, коли й де Україна розпочне наступ, а відображають лише потреби ЗСУ станом на 1 березня. Оприлюднені російськими джерелами документи частково змінені, щоб приховати реальну ситуацію із втратами російських військ і перебільшити втрати ЗСУ. Однак, частина документів виглядає автентично і може надати РФ цінну інформацію про графіки доставки зброї і військ, чисельність сформованих українських підрозділів та інші військові подробиці. Документ містить коротку інформацію про 12 бойових бригад, які зараз формуються, 9 з них, очевидно, тренуються і постачаються США та іншими союзниками НАТО. З цих 9 бригад, згідно з документами, 6 будуть готові до 31 березня, а решта – до 30 квітня. За оцінками аналітиків, українська бригада налічує від 4 до 5 тис. солдатів.

09:10 В автомобільній аварії загинув депутат другого, четвертого, п'ятого та шостого скликань Верховної Ради України Володимир Стретович, повідомив Олександр Доній.

09:00 Інтенсивність російських атак за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:50 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - за минулу добу відбито понад 40 атак противника. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Російська федерація продовжує використовувати повітряний простір та територію республіки білорусь. Разом з тим, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Противник і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Леонівка, Грем’яч, Нововасилівка Чернігівської області; Прогрес, Заруцьке, Рівне, Волфине, а також населених пунктів Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Тихе, Зибине, Бочкове, Бударки, Вільхуватка, Чугунівка, Зарубинка, Бологівка, Стариця, Колодязне на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині. На Лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка - Донецької. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка та Біла Гора. Підрозділи сил оборони відбили 16 атак противника на цій ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Олександро-Шультине, Диліївка та Шуми Донецької області. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито 19 ворожих атак. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Мар’їнка та Побєда. На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка і Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них – Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам'янське Запорізької області, а також Антонівка та Херсон. У населених пунктах Джанкойського району тимчасово окупованого Криму, російські загарбники залучають до будівництва фортифікаційних споруд місцеве населення. Відомо, що до інженерних робіт переважно залучаються чоловіки, більшість з яких наркомани та особи із алкогольною залежністю. Робітникам окупанти обіцяють грошову винагороду, проте люди її не отримують, або отримують не в повному розмірі. Зафіксовано випадки, коли обдурені люди відмовляються йти на подальшу співпрацю, після чого, озброєні окупанти силою примушують їх копати траншеї. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Окрім того, наші захисники знищили 3 БпЛА різних типів (“Орлан-10”, “Supercam” та "Ланцет-3"), а також 3 коригованих авіаційних бомби. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 2 райони зосередження живої сили противника, 2 склади пально-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

08:40 З ночі в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 9 російських кораблів, які маневрують поблизу південно-східного узбережжя Криму: через потужний шторм всі ракетоносії заведено в пункти базування, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Білорусі Лукашенко і президент Росії Путін зустрілися в Москві 5 і 6 квітня, щоб обговорити подальшу інтеграцію в Союзну державу, причому Путін, ймовірно, зосередився на зміцненні російського економічного контролю над Білоруссю.

• Лукашенко виступив із шаблонною риторикою, яка продовжує вказувати на те, що він не має наміру далі втягувати Білорусь у військові дії Росії.

• Повідомляється, що російське командування формує спеціалізовані ротні підрозділи у складі ключових фронтових з'єднань, які ведуть бойові дії в містах, щоб посилити знижену боєздатність більшості російських підрозділів.

• Російські війська, ймовірно, розгорнуть ці підрозділи "Штурм Z" вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.

• Китай продовжує риторично применшувати свою підтримку Росії та демонструвати, що існують межі оголошеного російсько-китайського партнерства «без обмежень», але він не буде справжнім нейтральним арбітром у війні. Збереження нейтрального статусу Китаю та триваючі переговори із західними лідерами, відмова від явного засудження Заходу, мінімізація відносин із Росією та припинення конкретної підтримки ймовірно, є джерелом постійного розчарування Путіна, однак двозначні коментарі Сі не свідчать про серйозні наміри Пекіна відкрито тиснути на Росію, щоб вона припинила вторгнення в Україну, як це було б необхідно для серйозних мирних переговорів.

• Російські війська вели обмежені наземні удари на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

• Російські війська продовжували наземні атаки в районі Бахмута та вздовж лінії Авдіївка – Донецьк.

• Українські офіційні особи зазначили, що російські сили здатні підтримувати належний темп артилерійського вогню на пріоритетних ділянках фронту за рахунок інших ділянок.

• Можливо, російські війська вивели техніку з окупованого Криму для передислокації в інше місце на півдні України через страх перед українським контрнаступом.

• Міністр оборони РФ Шойґу відвідав підприємства російського ВПК у Нижегородській області для контролю за виконанням державного оборонного замовлення.

• Президент Росії Путін провів індивідуальні зустрічі з російською окупаційною владою.