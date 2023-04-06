Ізраїль зазнав ракетної атаки з території Лівану.

За попередніми даними, до атаки причетний рух «Хезболла».

Північні прикордонні райони Ізраїлю зазнали масованого ракетного обстрілу з території Лівану. Про це повідомив 9 канал ізраїльського телебачення з покликом на пресслужбу Армії оборони Ізраїлю. За даними ізраїльських військовиків, по території країни випустили близько трьох десятків ракет. Більшість із них перехопила система ППО «Залізний купол».

Приблизно о 14:50 система попереднього оповіщення про ракетний обстріл «Цева пеклом» спрацювала у західногалілейських населених пунктах Шломі та Бецет. Місцеві жителі повідомляють про відлуння вибухів. Буквально через п'ять хвилин сирена пролунала у багатьох селищах, які входять до місцевих рад Маалі-Йосефа та Мате-Ашера.

Наразі з'явилася інформація про перших постраждалих: одна жінка була поранена на шляху до бомбосховища, також легко поранено чоловіка внаслідок падіння уламків однієї з ракет на легковий автомобіль у селищі Фасута.

Служба тилу порекомендувала всім, хто відпочиває у святковий день на пляжах у Нагарії, терміново залишити цей район, а мешканцям прикордонних північних районів залишатися в укриттях.

Ізраїльське управління аеропортів повідомляє, що північний повітряний простір Ізраїлю закритий для цивільних рейсів, це стосується і летовищ Хайфи, Рош-Піни та Мегідо.

Видання The Times of Israel припустило, що обстріл з території Лівану вели палестинські групи, які там базуються, причому ракетну атаку було здійснено за підтримки ісламістського руху «Хезболла». Незадовго до ракетного удару ісламістський рух «Хезболла» засудив спецоперацію поліції Ізраїлю, яка в ніч проти п’ятого квітня увірвалася до мечеті Аль-Акса в Єрусалимі. «Хезболла» заявила, що підтримує будь-які дії у відповідь палестинських груп.