Білл Клінтон перепросився за те, що вмовив Україну відмовитися від ядерної зброї.

На його думку, Росія не зважилася б напасти, якби в України все ще були засоби ядерного стримування.

 

 

42-й президент США Білл Клінтон заявив, що шкодує через те, що 1994 року вмовив владу України відмовитися від радянського ядерного арсеналу. Про це Клінтон заявив в інтерв’ю ірландській телерадіокомпанії RTE.

 

На думку колишнього глави Білого дому, Росія, найімовірніше, не зважилася б напасти на Україну, якби у Києва все ще були засоби ядерного стримування.

 

«Я відчуваю особисту відповідальність, оскільки я змусив їх [українців] погодитись відмовитися від своєї ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія провернула б цей трюк, якби Україна все ще мала зброю», — сказав Клінтон.

 

Клінтон зазначив, що тепер президент Росії Путін іґнорує угоду, яка гарантувала безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї. Цю угоду Клінтон підписав з тодішніми президентами Росії та України Борісом Єльциним та Леонідом Кравчуком відповідно.

 

Білл Клінтон додав, що українська сторона боялася відмовлятися від ядерної зброї, «бо думала, що це єдине, що захищає їх від експансії Росії». «Коли президенту Путіну стало зручно, він порушив цю [угоду] і насамперед захопив Крим. І я почуваюся жахливо через це, адже Україна є дуже важливою країною», — заявив Клінтон.

 

Йдеться про Будапештський меморандум 1994 року, згідно з яким український уряд погодився віддати третій за величиною ядерний арсенал у світі. Він складався з близько 1900 стратегічних ядерних боєголовок. В обмін на це США, Росія та Велика Британія надали Україні гарантії безпеки, погодившись «поважати незалежність і суверенітет та чинні кордони України» й «утримуватися від погрози силою або її застосування» проти країни.

05.04.2023

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