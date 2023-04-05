406-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:50 Польща передала Україні загалом вісім винищувачів МіГ-29, а може передати ще шість літаків. Про це заявив президент Анджей Дуда під час пресконференції з Володимиром Зеленським у Варшаві. "Чотири МіГ-29 з наших складів та засобів, які перебували у нас, були передані в розпорядження Збройних Сил України протягом останніх місяців. Ще чотири МіГ-29 додатково передаються в останній час, тобто вже передано вісім. Ми готові – і я говорив про це пану Президенту – передати ще шість, які зараз готуються до цього. Їх могли б передати досить швидко", – заявив Дуда.

16:34 Лише 2% українців продовжують позитивно ставитися до громадян Росії після року війни. Про це свідчать результати соціологічного опитування Центру Разумкова. "Якщо у квітні 2014 року (на момент початку АТО, – ред.) відносна більшість – 45% українців – висловлювала позитивне ставлення до громадян Росії, у червні 2017 року нейтральне ставлення – 42,5%, то за даними останнього опитування, лише 2% респондентів висловлюють до них позитивне ставлення, 77% – негативне, 14% – нейтральне", – сказав директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко під час пресової конференції. Позитивне ставлення до громадян Росії висловлюють по 4% жителів східного і південного регіонів, 2% жителів центрального регіону і статистичний нуль серед мешканців західного регіону. Негативне ставлення – відповідно, 70%, 56,5%, 80% і 84%. Серед тих, хто спілкується вдома переважно українською мовою, позитивне ставлення до громадян Росії висловлюють 0,6%, а серед російськомовних – 5%; негативне ставлення – відповідно, 82% і 59,5%.

16:16 Сили оборони України вийдуть із Бахмута, якщо буде загроза великих втрат, заявив Президент України Володимир Зеленський. "Найскладніша ситуація на території нашої держави – саме там. Найбільше застосування кількості різної зброї – саме там. Там дуже й дуже складна історія. І щоденно дефіцит: то є артилерія, то є достатньо снарядів у нашої сторони, то їх менше. То є успіх в якихось блоках Бахмута – ми йдемо вперед, – то його немає – ми знов відходимо на позиції. Це відбувається щоденно... Найголовніше – це не втратити наших військових. І, безумовно, якщо буде момент ще гарячіших подій і небезпека того, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, то будуть відповідні правильні рішення генерала на місці", – сказав Зеленський на брифінґу з Анджеєм Дудою у Варшаві.

15:52 Боротьба з корупцією буде одним із пріоритетів у роботі Міністерства освіти та науки, заявив міністр Оксен Лісовий під час презентації Державної антикорупційної програми. "Корупція – це інструмент колонізації... Ми коли говоримо про деколонізацію, то повинні розуміти, що корупція – це інструмент колонізації, це те, що глибоко у свідомості нашої людини толерується. І це ті речі, які можна усунути тільки інструментами освіти, тільки протягом усього освітнього процесу”, – цитує "Укрінформ".

15:35 Дитяча омбудсменка Росії Марія Львова-Бєлова, котру розшукує Міжнародний кримінальний суд, дала пресову конференцію у Москві. Вона заявила, що українська система виховання вирощувала дітей русофобами, про що свідчить історія 16-літнього Гліба, котрого російська омбудсменка-кіднеперка вирішила "всиновити": "Я не можу сказати, що все проходить гладко, що все проходить без жодних труднощів. Важко реагувати, коли твоя дитина бігає за молодшими дітьми і каже: "З'їм москалятко!". Але я розумію, що це пов'язано не з ним, а це пов'язано з тією пропагандою".

15:10 Із храму в селі Задубрівка у Чернівецькій області вигнали священнослужителів УПЦ МП після того, як вони не пропускали всередину церкви похоронну процесію із загиблим воїном. Це сталося під час поховання Івана Назарія. Матір військовослужбовця просила священника дозволити занести труну до храму. Натомість попи наполягали на тому, що парастас, за домовленостями, має відбуватися на церковному подвір'ї. "Сьогодні ховаємо третього воїна з нашого села. Їх усіх не заносили до церкви. Люди зійшлися, бо вже не могли цього терпіти. Ми маємо документи, що можемо користуватися храмом. Мама просила занести тіло до церкви. Спочатку хотіли добитися цього мирним шляхом, але довелося силою", – пояснила прихожанка ПЦУ Сидора "Суспільному". Групі людей вдалося прорватися всередину через бічні двері храму; вони вигнали священнослужителів і провели богослужіння.

14:48 Підприємства "Укроборонпрому" від початку повномасштабного вторгнення Росії зазнали понад 150 ударів, заявив гендиректор концерну Юрій Гусєв в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". З його слів, українська оборонна промисловість, незважаючи на обстріли, нарощує виробництво – зокрема за рахунок релокації та кооперації з приватними компаніями: "Жодне виробництво не припинило свою роботу і не просто виконує, а нарощує обсяги продукції".

14:21 Президент України Володимир Зеленський під час церемонії нагородження орденом Білого Орла заявив, що в майбутньому між Україною та Польщею не буде кордонів. Голова держави подякував полякам за підтримку, за прийняття українських переселенців. Зеленському запам'яталися перші тижні війни, коли жителі прикордонних міст і сіл відчинили двері для українців. "Не було кордонів. І я впевнений, що це був початок часу, коли між Польщею та Україною не буде кордонів, і ми цього прагнемо. Не буде політичних, економічних і, головне, історичних кордонів. І ми зробимо все для наших народів, але для цього потрібна перемога", – сказав Зеленський.

14:07 Президент Франції Емманюель Макрон і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибули з візитом до Китаю. "Китай із його тісними відносинами з Росією може відіграти важливу роль", – сказав Макрон журналістам у Пекіні. Президент Франції наголосив на прагненні відновити стратегічне партнерство з Китаєм.

13:47 Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо державної зради колишнього начальника управління СБУ в Криму Олега Кулініча, затриманого Службою безпеки у липні 2022 року. "Встановлено, що Олег Кулініч був залучений представниками Федеральної служби безпеки РФ до негласної співпраці й отримав оперативний псевдонім "Котигорошко"; його роботу координував "політичний офіс", створений у Москві ексзаступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем та колишнім главою Адміністрації президента України Андрієм Клюєвим. Встановлено, що Кулініч заздалегідь знав про плани збройних сил РФ здійснити напад із Криму на материкову частину України. У перші години вторгнення він свідомо блокував будь-які спроби повідомити керівництво СБУ і суспільство про реальну ситуацію в регіоні.

13:10 Президент України Володимир Зеленський проводить переговори із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Президентське подружжя зустріло Зеленських у дворику Президентського палацу. Відтак Дуда вручив голові Української держави орден Білого Орла за заслуги у поглибленні відносин між Польщею та Україною, діяльність у сфері безпеки та стійкість у захисті прав людини. Програма передбачала півгодинну зустріч президентів і перших леді, відтак Зеленський та Дуда мали кілька хвилин поспілкуваттся тет-а-тет, потім планувалася коротка зустріч у вузькому колі за участю найближчих радників, а згодом – пленарні переговори делегацій під головуванням президентів.

12:51 42-й президент США Білл Клінтон заявив, що шкодує через те, що 1994 року вмовив владу України відмовитися від радянського ядерного арсеналу. На думку колишнього президента, Росія, найімовірніше, не зважилася б напасти на Україну, якби в українців усе ще були засоби ядерного стримування. "Я відчуваю особисту відповідальність, оскільки я змусив їх погодитись відмовитися від своєї ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія провернула б цей трюк, якби Україна все ще мала зброю", – сказав Клінтон в інтерв’ю ірландській телерадіокомпанії RTE.

12:09 Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що засідання комісії Україна-НАТО порушує єдність Альянсу. "Запрошення Міністра закордонних справ України на зустріч глав МЗС НАТО є порушенням єдності НАТО", – цитує дипломата держсекретар з міжнародної комунікації та міжнародних відносин Золтан Ковач у Twitter. Він зазначив, що офіційний Будапешт підтримає інтеграційні зусилля Києва в НАТО "тільки в тому випадку, якщо вони відновлять права угорців на Закарпатті".

11:52 Накладено арешт на ще дві ділянки дружини зрадника Віктора Медведчука на Львівщині. Ділянки з об’єктами нерухомості перебували у власності Оксани Марченко незаконно; загальна вартість арештованого майна становить майже 17,5 млн грн. "Ці наділи розташовані в одному з престижних туристичних районів Львівської області. Саме там дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу", –йдеться в повідомленні СБУ. Земельні площі Марченко одержала внаслідок незаконної оборудки з нерухомим майном; до махінацій був причетний колишній керівник районного відділу земельних ресурсів.

11:33 Обвинувальний акт щодо командира взводу однієї з військових частин у Житомирській області, який бив солдата ногами, направлено до суду, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань. Інкримінована стаття – перевищення службових повноважень, вчиненого в умовах воєнного стану (ч.5 ст.426-1 Кримінального кодексу). Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

11:15 Громада Свято-Георгіївського кафедрального собору Львівської єпархії УПЦ МП (вул. Бобанича, колишня Короленка) нині зранку проголосувала за перехід до Православної церкви України. Після голосування декан Львівської єпархії ПЦУ отець Олег Древняк у співслужінні духовенства єпархії здійснив богослужіння українською мовою. Голова Львівської ОВА Максим Козицький висловив сподівання, що вже незабаром ця церква стане Гарнізонним храмом ПЦУ.

11:00 Станом на 11:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває вже 13, а не 15 російських кораблів, але кількість ракетоносіїв не зменшилася – серед них 6 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 40 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:30 Російська армія перебуває в такому жалюгідному стані, що не пізніше жовтня цього року вона зазнає поразки в Україні, оцінює швейцарський військовий та економічний експерт Маркус Койп з Військової академії при Вищій технічній школі Цюріха: російський ВПК не може компенсувати матеріальні втрати армії РФ в Україні, і до середини осені, за прогнозом Койпа, резерви остаточно вичерпаються. Коментуючи підсумки російської зимової військової кампанії, експерт назвав їх "катастрофічними": "до військової логіки це не має жодного відношення. Це просто масивне витрачання резервів – як матеріальних, так і людських – в ім'я мінімального прогресу". Медіа звертають увагу лише на ситуацію навколо Бахмута, але наступати Росія намагалася ще за чотирма напрямками: Кремінна, Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар. Проаналізувавши ситуацію на фронтах і можливості російського ВПК, експерт дійшов висновку, що до жовтня резерви армії РФ вичерпаються настільки, що їй залишиться тільки окопуватися, ні про які подальші воєнні операції не може бути й мови. Українська ж армія, зазначає він, успішно переходить зі старої ще радянської військової техніки на сучасну західну, і ця технологічна перевага дасться взнаки під час українського контрнаступу, початок якого Койп очікує вже в середині квітня.

10:10 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

28 березня 2023 року прем'єр-міністр Росії Міхаіл Мішустін заявив, що "опрацьовується питання про розміщення частини державного боргу Росії в іноземній валюті". Цей крок майже напевно свідчить про те, що Росія очікує на зовнішню фінансову підтримку з боку іноземних держав, які вона вважає "дружніми". Як тільки цей процес буде завершено, інвестори з інших країн зможуть придбати російський суверенний борг і таким чином профінансувати частину майбутнього дефіциту російського бюджету. Такі інвестори опосередковано фінансували би російське вторгнення в Україну. В останні місяці основними суб'єктами, які купували російський державний борг, були російські банки. Однак вони навряд чи зможуть повністю профінансувати очікуваний майбутній бюджетний дефіцит. Російські чиновники, ймовірно, розглядають випуск зовнішнього боргу як один зі способів закрити прогалини в російських фінансах, оскільки вони планують тривалу війну в Україні. Однак залишається незрозумілим, чи вдасться Росії реалізувати ці заходи.

10:00 Генерація електроенергії із запасом має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів по всій країні, запевнив міністр енергетики Герман Галущенко. Протягом останньої доби відновлено електропостачання 19 тис. абонентів у Донецькій області, 2 тис. абонентів у Дніпропетровській та Харківській областях.

09:40 Розпочався офіційний візит Президента України Володимира Зеленського в Польщу, повідомив його прессекретар Сергій Никифоров в ефірі телемарафону. Зеленський зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою, з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, буде також багато інших двосторонніх і багатосторонніх зустрічей.

09:25 Представники Великої Британії в ООН заблокували виступ російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН з приводу примусового вивезення українських дітей до Росії: "Якщо Марія Львова-Бєлова хоче розповісти про свої дії, вона може це зробити в Гаазі".

09:15 Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав терміново провести "інклюзивну і всеосяжну" реформу Ради Безпеки ООН, виступаючи на вечері з іноземними послами і дипломатами в Анкарі. Він заявив, що порядок, який обмежує долю людства п'ятьма країнами, не є стійким.

09:00 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 176 240 (+550) осіб, танків – 3629 (+2) од., бойових броньованих машин – 7005 (+6) од., артилерійських систем – 2707 (+10) од., РСЗВ – 532 (+4) од., засобів ППО – 280 (+0) од., літаків – 306 (+0) од., гелікоптерів – 291 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2283 (+6) од., крилатих ракет – 911 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5573 (+11) од., спеціальної техніки – 299 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

106,2% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

40,4% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

92,9% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),

87,9% артилерійських систем (з них 1,2% за минулий тиждень),

47,8% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

24,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

32,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

19,9% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:40 З ночі в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 15 російських кораблів, серед яких аж 6 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 40 ракет, попередили в Оперативному командуванні "Південь".

08:30 Інтенсивність російських атак за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:25 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 47 авіаційних ударів, зокрема застосував 17 БпЛА типу «Шахед-136». 14 з них були знищені нашими захисниками. Також ворог здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже противник і надалі використовує тактику терору. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. Російська федерація і надалі використовує повітряний простір та територію республіки білорусь, її військову інфраструктуру. Зберігається присутність підрозділів противника у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Бачівськ, Волфине, Запсілля та Миропілля Сумської області, а також Ветеринарне, Стрілеча, Піщане, Огірцеве, Вовчанськ, Рублене, Дворічанське та Тополі на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Масютівка, Куп’янськ, Кам'янка та Першотравневе Харківської області і Новоселівське та Крохмальне на Луганщині. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Кремінної та південніше Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них: Стельмахівка, Торське, Сіверськ, Роздолівка та Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Також, окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Богданівки, що на Донеччині. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили близько 30 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, включаючи Васюківку, Міньківку, Оріхово-Василівку, Новомаркове, Бахмут, Часів Яр, Григорівку, Іванівське, Північне та Шуми Донецької області. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. В той же час ворог обстріляв населені пункти Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка та Мар’їнка. На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БпЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати оборонні спроможності. Здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них – Новоданилівка, Оріхів, Щербаки, Малі Щербаки Запорізької області; Качкарівка, Зміївка, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Дніпровське Херсонської області, а також місто Херсон. У населеному пункті Мелітополь Запорізької області російські окупанти продовжують чинити психологічний вплив на місцеве населення шляхом розповсюдження листівок щодо їх евакуації до росії. Лякають людей майбутнім наступом Збройних Сил України. У Великій Кардашівці Херсонської області, через переміщення важкої техніки окупантів околицями населеного пункту, майже повністю обмежено в’їзд та виїзд усіх місцевих жителів, людям заборонено залишати свої помешкання. Посилено перевірку документів та мобільних телефонів. Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито російський високоточний безпілотний БпЛА типу “КУБ”. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, 2 реактивні системи залпового вогню БМ-21 “Град” та станцію радіоелектронної боротьби противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу: