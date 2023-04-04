Не знаю

МАЙКЛ

Це було в ті далекі часи, коли люди читали газети. Друковане слово було на папері у вигляді текстів, часто без ілюстрацій. Тексти ці, особливо новинні, начальство в газеті «Поступ» (і всіх інших ЗМІ, «Поступ» не виняток) любило супроводжувати коментарями. Наприклад, щось згоріло – коментували пожежники, економічні новини – економісти, мистецькі – хтось із музикантів чи літераторів, спорт – тренери і спортсмени. Такий коментар давав глибину, пояснював читачеві цікаві професійні деталі, а часто і рятував ситуацію.

 

 

Наша футбольна збірна програла Німеччині стикові матчі. На питання журналістів Лобановському пояснити щось на кшталт чому і яка була тактика, установка на гру і що пішло не так, метр відповів: «Німці сильніші». Все. Трохи замало слів, як з цього зліпити матеріал? Додати коментар? «Спортсмени» говорити не хотіли. Ну, що тут скажеш – усе настільки ж очевидно, як після отого недільного програшу теперішньої збірної Ротаня. Знову два-нуль, цього разу від Англії. У таких випадках виручали політики – вони завжди були готові коментувати будь-що. Піар для них – це все. Трубку взяв головний соціаліст Мороз. Наговорив, надрукували. Формально – коментар. По суті – набір загальних фраз, повторення повтореного і проговореного першим-ліпшим уболівальником.

 

Український інформаційний простір після року війни нагадує цей коментар. Війна породила шалений попит на інформацію, а сучасні технічні можливості, особливо інтернет і соціальні мережі, ніби дають змогу цей попит задовольнити. І пішло-поїхало: «здали, віддали, агенти ФСБ, вся правда від…» Як казав доктор Хауз, «забагато політики, забагато емоцій, замало інформації».

 

При всій моїй колосальній повазі до політологів, маркетологів, істориків, філологів, журналістів, медіаекспертів і просто «громадських діячів», воєнні дії, війна – це не моя і не їхня парафія. Інакше маємо такі перли, як «ворог стягує авіацію до наших кордонів» з наступним розгоном цього «стягування» по медіапросторі і нагнітанні неслабої паніки – масоване бомбардування великою кількістю літаків наших міст. Довелося речникові ППО пояснити, що літаки – не танки, їх не стягують, вони базуються на летовищах, перелітають, і з початку війни ніякої кардинальної зміни в цьому керунку немає. Як вони там базувались, так і базуються. Інший (уже колишній) радник ОП, пояснив, що використання великої кількості авіації: винищувачів, бомбардувальників, штурмовиків т. д, – це надзвичайно складно, вся ця координація, логістика, протидія ППО, у світі це поки що можуть робити тільки американці, аж ніяк не варвари з півночі. І головне: якщо іноземні посольства не покидають Київ, значить наступу на столицю не буде.

 

Найсвіжіший хайп – це наш контрнаступ, який от-от почнеться, і ЗСУ всю цю мерзоту з півночі розіб’є. Коли? вже сьогодні? ні, завтра? коли стане сухо, тепло? Якийсь військовий не витримав і заявив, що це не футбол – це війна, і не треба генералам диванних військ гнати ЗСУ у наступ. Дійшло до того, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр попросила прямим текстом: «не треба в ефірах питати експертів, а як же там контрнаступ, не треба писати блоги на цю тему і пости, не треба взагалі публічно обговорювати військові плани нашої армії. У нас один стратегічний план — звільнити всі наші території. А деталі — то вже військова таємниця».

 

Щодо військової таємниці, то навіть військові аналітики (є й такі, переважно це іноземці, громадяни країн, які і зараз воюють, – Азербайджану, Ізраїлю і не тільки) визнають, що всю правду знає Генштаб – він має всю інформацію, вони знати не можуть всю архітектуру задуму. Це стосувалося виходу-невиходу окупантів із Нової Каховки. Можливо, наші, вкидаючи цю інформацію про вихід, хотіли перевірити реакцію ворога? Плюс так званий туман війни, коли свідомо вкидається невірна інформація з метою ввести в оману противника. Ми ціле літо чули про наступ на південь, у це повірили всі, навіть орда, – у результаті успішний контрнаступ на півночі і звільнення Харківської області. Вони роблять те саме, погрожуючи нам гіпотетичним наступом з боку і за участі армії Білорусі. Тому і на виході ми отримуємо: потрібні танки, і що більше, то краще. Інший пояснює, що ми так довго говоримо про танки, аж ворог до такої міри наситив протитанковим засобам свою оборону, що вже стріляють по людях. Плюс мінні поля і рови – танки не пройдуть. Потрібні дрони й артилерія. Ми хочемо сучасні винищувачі, а нам потрібні штурмовики. Треба вийти з Бахмута, це місто не має стратегічної цінності, краще зберегти війська. Ні, треба оборонятись, перемелюючи наступаючі сили, це війна на виснаження. Що з того, що в результаті контрнаступу ЗСУ два рази повертали територію, якщо ворог відходив не розбитий? Москалі у своїй історії два рази відходили від Москви і поверталися.

 

Українські журналісти й експерти не є якимось винятком. Повідомлення західних медіа постійно коментують колишні генерали й аналітики розмаїтих дослідних центрів. Вони посилають своїх журналістів буквально в окопи під обстріли, чіпляють камери на шоломи військових – це буквально бій в он-лайні. Тільки це не відеогра, це наша земля горить і наші люди гинуть.

 

І як слушно зауважив наш військовий, НАТО і їхні фахівці, які навчають наших солдатів на своїх полігонах (мова не йде про зразки техніки) не мають досвіду ведення бойових дій високої інтенсивності. З ким вони воювали в Афганістані й Іраку ? А головне – їх результат там? Наш ротний після пів року війни має більше досвіду. Теорія – це добре, але практика, тобто бій, показує, хто є хто і яка зброя ефективна, а яка ні.

 

Я не знаю, як має бути, і цілком погоджуюсь із Маляр, що «стратегічні військові плани та задуми мають право оприлюднювати три особи в цій державі: верховний головнокомандувач (президент), міністр оборони, головнокомандувач. Усі інші — лише цитувати». Але я знаю, що ми можемо і маємо писати й говорити про те, що діється в тилу, у глибокому тилу. Тут не потрібно дотримуватися режиму «інформаційної тиші» – навпаки, тут потрібно кричати, бо у нас знову повилазили старі біди. Корупція, яка розцвіла настільки, що це вже потрапляє в ЗМІ – а це в кращому разі сота частка того, що є. Хабарі, які беруть лікарі, щоб відмазати від війни, комісувати. Схеми з псевдоволонтерами, студентами, артистами, водіями-далекобійниками і т. д. Скільки людей у цьому задіяно, які суми крутяться. Контрабанда і продажні митники, поліція, суди. А підлітки, які спиваються, поширення наркотиків, що вони витворяють… Невже це все залишиться з нами після перемоги?

 

 

Для ілюстрації використано картину Геника Равського

04.04.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Дивний матеріал ламає класичний закон фізики
Зі збільшенням тиску теплопровідність арсеніду бору падає, і це змушує фізиків переосмислити науку про екстремальні умови
04.04.23 | | Наука
Прості рецепти
Юрко ТИМЧУК
Війна – оптимальний час для зміни правил гри, й оптимізація процесів у цей страшний період потребує менше ресурсів. Головне – не загратися.
03.04.23 | | Україна
404-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни далі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу ЗСУ відбили 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.
03.04.23 | | Україна
Ідентичність юрисдикції
Віталій Портников
УПЦ МП відчуває себе частиною значно страшнішої машини впливу – російського православ'я. Саме тому Церква, яка в Росії ніколи не йшла проти держави, тут робить це впевнено
02.04.23 | | Дискурси
403-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни далі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу ЗСУ відбили 70 атак противника. Найінтенсивніші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку
02.04.23 | | Україна
402-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни далі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу ЗСУ відбили 70 атак противника. Найінтенсивніші бої тривають за Білогорівку, Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку
01.04.23 | | Україна
Митрополит Шептицький – Праведник народів світу
Ігор Набитович
Митрополита Шептицького не визнано Праведником народів світу. Однак за усіма законами людяности й Божими він є однією з найзаслуженіших постатей рятування жертв Голокосту
01.04.23 | | Минуле
День ганьби для МОК
Максим МУЛЯР
«День ганьби для МОК» – так відреагували в Україні та в багатьох західних державах на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску росіян і білорусів до змагань. Але своє обурення висловила й Росія.
01.04.23 | | У світі

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.