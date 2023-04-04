405-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:32 Церемонію прийняття Фінляндії до НАТО завершено: міністр закордонних справ Пекка Гаавісто передав до депозитарію протокол про приєднання Фінляндії до Організації Північноатлантичного договору, відтак генеральний секретар Єнс Столтенберг привітав країну з тим, що вона стала 31-м членом альянсу.

16:18 Міська рада Кам'янця-Подільського постановила розірвати 20 угод із Московським патріархатом – депутати прийняли 19 проєктів про припинення користування земельними ділянками УПЦ МП і одне – про скасування оренди. Депутати також звернулися до Кам'янце-Подільської єпархії зі закликом вийти зі складу Російської православної церкви, а до центральних органів влади – з пропозицією заборонити діяльність Московського патріархату в Україні.

15:51 Служба безпека України відкрила кримінальне провадження щодо колишнього настоятеля одного із храмів Ізюмської єпархії УПЦ МП, який підтримав збройну агресію РФ. "У період тимчасової окупації частини Харківської області протоієрей організував постановочну церковну ходу до Дня хрещення Київської Русі, до якої намагався залучити місцевих жителів. За даними контррозвідки СБУ, під час «заходу» він благословляв російських окупантів та освячував їхні колони військової техніки у Куп’янському районі", – повідомили в СБУ. Після звільнення Харківщини батюшка разом із сім’єю втік на територію РФ; там його призначили настоятелем приходу.

15:19 Східне угруповання військ ЗСУ підтвердило інформацію, що ватажок ПВК "Вагнера" Євґєній Пріґожин встановив прапор поруч із будівлею міської адміністрації в Бахмуті. В українському війську не драматизують цього акту, оскільки самої будівлі вже не існує – її давно знищили у боях. "Пріґожин, напевно, їздить до Бахмуту, тому що в Петербурзі йому нині небезпечно. Там, бачите, наразі вибухають ресторани. І встановлює прапори на будівлях, які фізично давно не існують. Цю будівлю, як він каже, міської адміністрації просто знищено", – сказав речник Східного угруповання Сергій Череватий в етері національного телемаратону.

14:45 Фінляндія стала членом НАТО. У вівторок міністр закордонних справ Пекка Гаавісто підписав протокол про приєднання до Організації Північноатлантичного договору під час церемонії у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі. Гаавісто назвав сьогоднішній день "історичним моментом". Для остаточного членства не вистачає формальності – генеральний секретар Єнс Столтенберґ має врочисто запросити Фінляндію до гурту країн, поєднаних Північноатлантичним договором. Перед церемонією Столтенберґ заявив, що Фінляндія отримає "бронебійні гарантії" у формі колективної безпеки. "Президент Путін заявляв, що метою вторгнення в Україну є зменшення НАТО. І він отримував цілком протилежне... Не так багато років тому ми вважали, що членство Фінляндії немислиме. Тепер вони є повноцінним членом, і це направду історично", – сказав Столтенберґ, згідно з повідомленням YLE.

14:21 Група кадирівців записала відеоролик, у котрому пригрозила розправою російським націоналістам, які протестують проти зведення мечеті у Москві. Вони звинуватили москвичів у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі й наполягали на тому, що їх треба або посадити, або "знищити". "Ми попереджаємо вас! Якщо ви проти волі Всевишнього, ми воюватимемо і з вами. Нам немає різниці, проти кого воювати", – заявили бойовики на ролику, записаному в сільській місцевості, вірогідно на території України. Глава Чечні Рамзан Кадиров у своєму дописі в телеґрамі закликав кинути протестувальників на фронт. "Якщо всі ці учасники мітингу всією душею та серцем вийшли з ідеєю захисту російської землі, то вперед в окопи з автоматом!" – написав Кадиров.

14:05 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порушить на засіданні Комісії Україна-НАТО питання про повноцінне членство в Організації Північноатлантичного договору. "Я прийшов сюди, в НАТО, щоб прискорити постачання того, що вже було обіцяно Україні, – а це артилерійські боєприпаси, броньовані машини піхоти, усе, що Україні потрібно, щоб успішно відбивати російську агресію. Також я маю намір обговорити, як ви зазначили, стратегічний план для того, щоб гарантувати стійкість підтримки, яку отримує Україна. І, звісно, третє велике питання – це вступ України до НАТО", – сказав Кулеба.

13:39 Під час нічної дронової атаки на Одещину росіяни випустили БПЛА низько понад морською водою – через це сигнал повітряної тривоги пролунав у регіоні вже після вибухів. "Ворог вишукує нову тактику і може вдаватися до будь-яких хитрощів, щоб обійти протиповітряну оборону. Так сталося і цього разу", – заявила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері інформаційного телемаратону. З її слів, росіяни також намагалися використати особливості рельєфу узбережжя та прибережної зони. "Це, як правило, ускладнює виявлення таких цілей системами протиповітряної оборони", – зазначила Гуменюк. Вона констатувала, що робота протиповітряної оборони під час нічної атаки розпочалась майже одночасно з отримання сигналу, але пріоритет надали початку бойової роботи, тому сповіщення населення про повітряну загрозу відбулося вже після перших вибухів.

13:11 У Росії другий місяць поспіль торги китайським юанем на внутрішньому ринку перевищують доларовий обіг.

12:46 Північноатлантичний альянс не зацікавлений у "заморожуванні" ситуації на полі бою в Україні, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ в інтерв’ю "Радіо Свобода". "Я би обережно розмірковував про ймовірність такого сценарію. Вважаю, наша відповідальність полягає в тому, щоб переконатися, що цього не трапиться, щоб максимізувати ймовірність того, що до цього не дійде. Те, чого ми б хотіли, – це бачити Україну, яка здатна звільнити більше землі, відкинути солдатів президента Путіна, і тоді це може створити умови для якихось переговорів", – сказав Столтенберґ. Генсек НАТО заявив, що головний виклик у тому, що "ця війна стала війною на виснаження". "Це означає, що нині відбувається битва логістики, а полягає вона в доставці боєприпасів, зброї та припасів на лінію фронту... Ми також наполегливо працюємо над збільшенням виробництва, щоб гарантувати, що зможемо продовжувати підтримувати Україну, оскільки робити це надалі надзвичайно важливо", – додав Столтенберґ.

12:29 Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з державним секретарем США каденції Дональда Трампа Майком Помпео та делеґацією американських політиків, бізнесменів і представників благодійних організацій. Голова держави наголосив на важливості візиту, бо сприймає такі зустрічі як потужний сигнал підтримки українців у боротьбі за свободу та демократію. "Всебічна американська підтримка надзвичайно важлива для нас", – сказав Президент, звертаючись до Майка Помпео, потенційного кандидата від Республіканської партії на майбутніх праймеріз. "Ми відчуваємо і двопартійну підтримку, і підтримку з боку Білого дому", – додав Зеленський.

12:10 Хмельницька міська рада проголосувала за припинення права користування громадами УПЦ МП земельними ділянками, які перебувають у комунальній власності. Ідеться про 13 земельних ділянок, зокрема і територію Свято-Покровського кафедрального собору, де відбувся інцидент між священнослужителями й ветераном. Як заявив голова міста Олександр Симчишин, рада поверне право користуватися ділянками, якщо громади перейдуть до ПЦУ, повідомляє "Суспільне". У Хмельницькому ще є дев'ять громад УПЦ МП – шість земельних ділянок перебувають у приватній власності релігійних громад, іще три – на території інших установ (зокрема академії та лікарні).

11:53 Бренд YASNO запустив у продаж іронічний пазл про те, як українці боролися з відключеннями світла. Шарада коштує 300 гривень; весь прибуток відправлять у фонд "Повернись живим". Наразі проєкт із пазлами перебуває на стадії передзамовлення; розсилання заплановане на травень; інтернет-сторінка продавця через ажіотаж "висить".

11:36 Збройні Сили України мають п'ять бригад винищувачів, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телеканалу "Київ". "Передача Польщею винищувачів – це перший крок. Це історичний крок передачі такого типу озброєння, як винищувальна авіація. Ми маємо п’ять бригад таких літаків сьогодні – дві бригади СУ-27 та три МІГ-29", – сказав Ігнат. Водночас він додав, що винищувачі з авіапарку України є застарілими, вони належать до четвертого покоління, а Україні потрібні трохи інші літаки. Польща пообіцяла передати Україні 20 літаків МіГ-29, а Словаччина – 13. Згідно з попередньою інформацією, в Україну вже перемістили по чотири винищувачі.

11:30 Генерація електроенергії із запасом має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів по всій країні, запевнив міністр енергетики Герман Галущенко.

11:16 Будівлю Бахмутської міської ради знищено дощенту. Про це йдеться в понеділковому оновленні DeepState. "Будівля Бахмутської міськради знищена цілком – як і думали, виходячи з нічного відео. На ворожих кадрах з дрону видно стан інших будівель у центрі міста. Про доцільність тримати центр, коли там усе розбито, питань не повинно бути", – прокоментували автори ресурсу.

11:01 У момент підриву Владлена Татарського дарувальниця позолоченої скульптури Дар'я Трєбова перебувала всередині кафе. Про це свідчить відео, поширене телеґрам-каналом Baza. В якийсь момент вона виходить із будівлі (як пише Baza – "кажется, она ошарашена"), а потім іде геть.

10:44 У понеділок увечері безпілотний літальний апарат атакував будівлю військкомату у Севську у Брянській області, а також будівлю управління МВС. Губернатор регіону Алєксандр Богомаз заявив, що атаку здійснили ЗСУ.

10:32 Китай вперше за 60 років змінив позицію щодо приналежності Південних Курилів. З 1964 чотири острови – Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї – позначали на китайських картах як японські території, окуповані Росією. Тепер Китай дотримуватиметься нейтральної позиції. Про це повідомила японська інформаційна аґенція Kyodo.

10:21 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 9 російських кораблів, серед яких два (один підводний і один надводний) носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 12 ракет, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Росія, ймовірно, прагне спонсорувати та розвивати альтернативні приватні військові компанії (ПВК), щоб із часом замінити ПВК "групи Ваґнера" з її значною бойовою роллю в Україні. Це відбувається в контексті резонансної суперечки між міноборони Росії та "групою Ваґнера". Військове керівництво Росії, ймовірно, замість "Ваґнера" хоче ПВК, над якою матиме більше контролю. Однак жодна інша відома російська ПВК наразі не наближається за розмірами чи бойовою потужністю до "Ваґнера". Росія, ймовірно, бачить, що ПВК в Україні й надалі будуть корисними, оскільки вони менш сковані обмеженим рівнем оплати праці та неефективністю, які перешкоджають ефективності регулярної армії. Російське керівництво, ймовірно, вважає, що великі втрати в ПВК російське суспільство легше толеруватиме, ніж військові втрати регулярних частин.

09:40 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 175 690 (+530) осіб, танків – 3627 (+8) од., бойових броньованих машин – 6999 (+6) од., артилерійських систем – 2697 (+3) од., РСЗВ – 528 (+1) од., засобів ППО – 280 (+1) од., літаків – 306 (+0) од., гелікоптерів – 291 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2277 (+15) од., крилатих ракет – 911 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5562 (+9) од., спеціальної техніки – 298 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

106,1% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

40,4% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

92,7% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),

87,5% артилерійських систем (з них 1,2% за минулий тиждень),

47,4% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

24,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

32,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

19,9% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).

09:10 Вночі росіяни атакували Україну з південного напрямку (ймовірно з району східного узбережжя Азовського моря) ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131», зафіксовано до 17 пусків, силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" знищено 14 з них: 13 – над Одесою, ще один – над Миколаївщиною. Деякі дрони влучили в підприємство в Одеській області, пожежу до ранку ліквідували.

09:00 Інтенсивність російських атак за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 21 авіаційного удару, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже ворог і надалі використовує тактику терору. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна, протягом минулої доби було відбито 69 атак окупантів. Найзапекліші бої тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. Російська федерація і надалі використовує повітряний простір та територію республіки білорусь, її військову інфраструктуру. На білоруських полігонах здійснюється підготовка підрозділів збройних сил російської федерації. Зберігається присутність підрозділів противника у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Волфине, Запсілля та Миропілля Сумської області, а також населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Зибине, Волохівка, Рублене та Вільхуватка на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Кам'янка, Петро-Іванівка, Новомлинськ, Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка Харківської області; Крохмальне Луганської області та Терни і Серебрянка Донецької області. На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Невське, Кремінна, Діброва та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Кремінна, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Веселе, Званівка, Спірне і Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили 32 атаки противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали населені пункти, що знаходяться у районі бойового зіткнення, серед них: Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Озарянівка, Дачне, Олександро-Шульгине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Красногорівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка, успіху не мав. В той же час, ворог здійснив обстріли населених пунктів Авдіївка, Водяне, Сєверне, Нетайлове, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БпЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, нарощував оборонні спроможності. Здійснив обстріли населених пунктів Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Кам'янське Запорізької області, а також Антонівка Херсонської області та міста Херсон. У окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області, російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення. Так, 2 квітня цього року, людям було заборонено залишати помешкання і виходити з дому. Протягом доби були зачинені усі громадські місця: торгові центри, магазини, лікарні, тощо. У окремих селах зазначеного району, пенсіонери і далі потерпають від знущань загарбників . Для отримання пенсій необхідно вистояти чергу, грошей вистачає не всім і не в повному розмірі. Разом з тим, за певну винагороду, отримання соціальних виплат стає доступнішим. Авіація сил оборони минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито ворожий розвідувальний БпЛА, а наші ракетники і артилеристи уразили район зосередження живої сили противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу: