Помер композитор і піаніст Олександр Козаренко.

"Бути композитором - це значить мати здатність сприймати тонкі вібрації та вміння їх втілити в музичний текст. Мушу сказати, що ця здатність не є необмежена. Глибоко переконаний, що кожному відведена своя частинка музичної правди, яку мусиш втілити... мені вдалося сказати свою частинку музичної правди, яку я був зобов’язаний сказати. Хай вона невеличка, але моя. І я сподіваюся, що, окрім мене, її ніхто не сказав". Олександр КОЗАРЕНКО з інтерв'ю для The Claquers від 24.08.2021



Сьогодні, 21 березня 2023 року, в Івано-Франківську відійшов у вічність відомий піаніст, музикознавець та композитор Олександр Козаренко. Маестро було 59 років. Причиною смерті стала дифузна ковідна пневмонія. Про це повідомив режисер Євген Лавренчук у Fb.

"Сьогодні о 05:00 відійшла душа геніального українського композитора Олександра Козаренка. Востаннє ми бачилися з ним ще перед війною, коли садили дерева на Алеї художників у Києві... Тоді ми сміялися, жартували, говорили всіма мовами, він смішно реагував, коли його оперу "П'єро мертво петляє" я навмисно називав "П'єро - мертвий Петлюра"... Спи спокійно, П'єро та останній із могікан старої української інтелігентності", - написав він.

Відомо, що 17 березня Олександр Козаренко опинився у реанімації. Його сестра повідомила виданню zaxid.net, що під час лікування пневмонії стан композитора погіршувався до неконтрольованого, тому його терміново перевезли до реанімації інфекційної лікарні в Івано-Франківськ. Він перебував під апаратом штучної вентиляції легень з діагнозом «дифузна ковідна пневмонія».

ДЛЯ ДОВІДКИ Олександр Козаренко народився 24 серпня 1963 року у Коломиї. Закінчив Львівське музичне училище та Київську консерваторію та аспірантуру (класи професорів: композиції Мирослава Скорика, фортепіано Всеволода Воробйова та музикознавства Івана Ляшенка) по класу фортепіано. Стажувався у Вюрцбурзькому університеті (Німеччина, 2004). Доктор мистецтвознавства (2001). З 1992 року викладав на кафедрах композиції та історії музики Львівської музичної академії, був завідувачем кафедрою філософії мистецтв. Писав музику у жанрах симфонічної, оперної, балетної, хорової, камерно-інструментальної, вокальної та театральної музики. Його твори увійшли до репертуару провідних колективів та виконавців України (ансамбль «Київська камерата», Київський саксофонний квартет, оркестр «Віртуози Львова», капела «Трембіта» та інші), виконувалися в Україні та у багатьох країнах світу, зокрема на міжнародних фестивалях «Київ Музик Фест» (Київ), «Контрасти» (Львів), «Два дні й дві ночі нової музики» (Одеса), «Дні музики композиторів Кракова» (Польща), «Мелос-Етос» (Словаччина), «Дрезденські дні сучасної музики» (Німеччина). Козаренко є автором музики до понад 50 вистав. Камерна кантата Олександра Козаренка для контртенора та інструментального ансамблю «П'єро мертвопетлює», прем'єра якої відбулася у 1994 р. у Львові, розкрила нові грані у таланті Василя Сліпака. Як піаніст приділяв особливу увагу виконанню української музики ХХ–XXI століть. Лауреат Всеукраїнського конкурсу піаністів ім. М. Лисенка (1984), дипломант Всеукраїнського конкурсу камерних ансамблів (1986). Лауреат державних премій України з композиції ім. Левка Ревуцького (1996) та ім. Миколи Лисенка (2001).

Про прощання з видатним музикантом буде повідомлено окремо.



