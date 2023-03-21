Помер композитор і піаніст Олександр Козаренко.

"Бути композитором - це значить мати здатність сприймати тонкі вібрації та вміння їх втілити в музичний текст. Мушу сказати, що ця здатність не є необмежена. Глибоко переконаний, що кожному відведена своя частинка музичної правди, яку мусиш втілити... мені вдалося сказати свою частинку музичної правди, яку я був зобов’язаний сказати. Хай вона невеличка, але моя. І я сподіваюся, що, окрім мене, її ніхто не сказав".

 

Олександр КОЗАРЕНКО

з інтерв'ю для The Claquers від 24.08.2021
 

 

Сьогодні, 21 березня 2023 року, в Івано-Франківську відійшов у вічність відомий піаніст, музикознавець та композитор Олександр Козаренко. Маестро було 59 років. Причиною смерті стала дифузна ковідна пневмонія. Про це повідомив режисер Євген Лавренчук у Fb.

 

 

"Сьогодні о 05:00 відійшла душа геніального українського композитора Олександра Козаренка. Востаннє ми бачилися з ним ще перед війною, коли садили дерева на Алеї художників у Києві... Тоді ми сміялися, жартували, говорили всіма мовами, він смішно реагував, коли його оперу "П'єро мертво петляє" я навмисно називав "П'єро - мертвий Петлюра"... Спи спокійно, П'єро та останній із могікан старої української інтелігентності", - написав він.

 

Відомо, що 17 березня Олександр Козаренко опинився у реанімації. Його сестра повідомила виданню zaxid.net, що під час лікування пневмонії стан композитора погіршувався до неконтрольованого, тому його терміново перевезли до реанімації інфекційної лікарні в Івано-Франківськ. Він перебував під апаратом штучної вентиляції легень з діагнозом «дифузна ковідна пневмонія».

 

 

ДЛЯ ДОВІДКИ

 

 

Олександр Козаренко народився 24 серпня 1963 року у Коломиї. Закінчив Львівське музичне училище та Київську консерваторію та аспірантуру (класи професорів: композиції Мирослава Скорика, фортепіано Всеволода Воробйова та музикознавства Івана Ляшенка) по класу фортепіано. Стажувався у Вюрцбурзькому університеті (Німеччина, 2004). Доктор мистецтвознавства (2001).

 

З 1992 року викладав на кафедрах композиції та історії музики Львівської музичної академії, був завідувачем кафедрою філософії мистецтв.

 

Писав музику у жанрах симфонічної, оперної, балетної, хорової, камерно-інструментальної, вокальної та театральної музики. Його твори увійшли до репертуару провідних колективів та виконавців України (ансамбль «Київська камерата», Київський саксофонний квартет, оркестр «Віртуози Львова», капела «Трембіта» та інші), виконувалися в Україні та у багатьох країнах світу, зокрема на міжнародних фестивалях «Київ Музик Фест» (Київ), «Контрасти» (Львів), «Два дні й дві ночі нової музики» (Одеса), «Дні музики композиторів Кракова» (Польща), «Мелос-Етос» (Словаччина), «Дрезденські дні сучасної музики» (Німеччина).

 

Козаренко є автором музики до понад 50 вистав. Камерна кантата Олександра Козаренка для контртенора та інструментального ансамблю «П'єро мертвопетлює», прем'єра якої відбулася у 1994 р. у Львові, розкрила нові грані у таланті Василя Сліпака.

 

Як піаніст приділяв особливу увагу виконанню української музики ХХ–XXI століть.

 

Лауреат Всеукраїнського конкурсу піаністів ім. М. Лисенка (1984), дипломант Всеукраїнського конкурсу камерних ансамблів (1986). Лауреат державних премій України з композиції ім. Левка Ревуцького (1996) та ім. Миколи Лисенка (2001).

 

Про прощання з видатним музикантом буде повідомлено окремо.


 

21.03.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
«Обережно! Мавпи кидаються лайном»
Юрко ТИМЧУК
Оголошення з таким застереженням висять у зоопарках на клітках з горилами, шимпанзе та іншими лапундерами. Є надія, що аналогічні повідомлення з’являться по периметру кордону РФ й обов’язково на стіні московського Кремля.
20.03.23 | | Україна
390-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росія продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби наші відбили 69 атак противника на зазначених напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут
20.03.23 | | Україна
Рідна мова формує зв'язки в нашому мозку
Мова, якою ми спілкуємося з дитинства, модулює провідність у мозку, що впливає на обробку інформації та когнітивне мислення дорослої людини.
19.03.23 | | Наука
389-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Не зважаючи на людські втрати, РФ продовжує вести загарбницьку війну, продовжує наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, за добу ЗСУ відбили 83 атаки, епіцентром бойових дій залишається Бахмут
19.03.23 | | Україна
У пошуках найнуднішого числа у світі
Манон Бішофф
Те, що прості числа та степені двійки зачаровують багатьох людей, не дивує. Виявилось, що всі числа розділилися на два табори: цікаві та нудні. Чому?
18.03.23 | | Наука
388-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основною метою росіян залишається вихід на межі Донецької та Луганської областей, свої основні зусилля вони зосереджують на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, відбито понад 100 атак
18.03.23 | | Україна
Музична Шевченкіана
У суботу, 18 березня, у Музеї Митрополита Андрея Шептицького у Львові на вул. Кривоноса, 1 – незвичайний музичний вечір: це буде справжній концерт, присвячений 209-річчю від дня народження Тараса Шевченка.
17.03.23 | | Штука
“Ольвія”: плата за вибір
Олеся Ісаюк
Росія зациклена на великодержавництві, Україна її приваблює саме вітальністю — але у вельми специфічний спосіб, викликаючи бажання упокорити і придушити.
17.03.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.