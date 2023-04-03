Дві проєвропейські партії перемогли на виборах у Болгарії.

Проте експерти прогнозують, що коаліційні перемовини будуть вкрай важкими.

 

 

Переможцями парламентських виборів у Болгарії стали два проєвропейські електоральні блоки. Про це повідомила болгарська газета Dnes із покликом на інформацію Центральної виборчої комісії. Парламентські вибори відбулися в Болгарії в неділю, другого квітня, вони стали п'ятими за два останні роки – і щоразу не давали можливості сформувати стійку більшість.

 

Отже, за результатами підрахунку 99,06% бюлетенів, альянс партій ГЕРБ (Громадяни за європейський розвиток Болгарії) на чолі з експрем’єром Бойком Борисовим та СДС (Союз демократичних сил) отримав 26,6% голосів (+2,1% щодо результатів попередніх виборів). Коаліція ліберальних партій «Продовжуємо зміни» експрем’єра Кирила Петкова та «Демократична Болгарія» отримала 24,7% голосів (-1,7%). Загалом до парламенту проходять шість партій.

 

На третьому місці опинилася проросійська партія «Відродження». Вона набирає 14,2% (+4,4%). Далі йде «Демократична партія соціалістів», яка представляє турецьку меншину, з результатом 13,4% (+0,1%).

 

На п’ятій позиції – Болгарська соціалістична партія, за яку проголосувало с 9,0%(±0%). Вона теж відома своїми проросійськими симпатіями.

 

І на шостому місці популістська партія «Є такий народ» (Има такъв народ) з 4,1% (+0,4%) голосів.

 

Дві згадані проросійські партії – «Відродження» і Болгарська соціалістична партія – виступають проти постачання зброї Україні. Також проти військової допомоги ЗСУ неодноразово висловлювався президент Румен Радєв, який є близьким до соціалістів.

 

Тепер для формування стійкої правлячої коаліції потрібні домовленості між як мінімум двома великими політичними силами. Виходячи з ідеологічної спрямованості, це могли б бути дві партії-переможниці. Проте керівництво партії «Продовжуємо зміни» негативно ставиться до угоди з ГЕРБ, доки її очолює експрем'єр Бойко Борисов, якого неодноразово звинувачували в корупції і який ініціював відставку уряду Кирила Петкова.

03.04.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
403-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни далі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу ЗСУ відбили 70 атак противника. Найінтенсивніші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку
02.04.23 | | Україна
402-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни далі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу ЗСУ відбили 70 атак противника. Найінтенсивніші бої тривають за Білогорівку, Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку
01.04.23 | | Україна
День ганьби для МОК
Максим МУЛЯР
«День ганьби для МОК» – так відреагували в Україні та в багатьох західних державах на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску росіян і білорусів до змагань. Але своє обурення висловила й Росія.
01.04.23 | | У світі
Аркадійський Арканум
Юрко ПРОХАСЬКО
Панувала гомінка денна весна, діяльна і невгамовна, стояло велике відчуття неймовірно відкритої і відвертої будучини
31.03.23 | | Дискурси
401-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджуватися на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі боїв залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка. За минулу добу ЗСУ відбили 80 атак ворога
31.03.23 | | Україна
Мистецька школа Олекси Новаківського
Любов Волошин
До 100-літнього ювілею заснованої Андреєм Шептицьким школи, що стала унікальним культурно-мистецьким феноменом в історії української образотворчості
30.03.23 | | Минуле
400-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі боїв залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка. За минулу добу ЗСУ відбили 60 атак ворога
30.03.23 | | Україна
Добро-творець Євген Гулевич
Феноменально розкутий розум, вільний від штампів і стереотипів, чутливий до тонких матерій культури, нюансів мови і мовчання. Писав дуже винахідливо. І мислив так само. Мав інтелектуальну броню від безумства війни. Але від осколків і куль ця броня не могла вберегти.
29.03.23 | | Штука

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.