Дві проєвропейські партії перемогли на виборах у Болгарії.

Проте експерти прогнозують, що коаліційні перемовини будуть вкрай важкими.

Переможцями парламентських виборів у Болгарії стали два проєвропейські електоральні блоки. Про це повідомила болгарська газета Dnes із покликом на інформацію Центральної виборчої комісії. Парламентські вибори відбулися в Болгарії в неділю, другого квітня, вони стали п'ятими за два останні роки – і щоразу не давали можливості сформувати стійку більшість.

Отже, за результатами підрахунку 99,06% бюлетенів, альянс партій ГЕРБ (Громадяни за європейський розвиток Болгарії) на чолі з експрем’єром Бойком Борисовим та СДС (Союз демократичних сил) отримав 26,6% голосів (+2,1% щодо результатів попередніх виборів). Коаліція ліберальних партій «Продовжуємо зміни» експрем’єра Кирила Петкова та «Демократична Болгарія» отримала 24,7% голосів (-1,7%). Загалом до парламенту проходять шість партій.

На третьому місці опинилася проросійська партія «Відродження». Вона набирає 14,2% (+4,4%). Далі йде «Демократична партія соціалістів», яка представляє турецьку меншину, з результатом 13,4% (+0,1%).

На п’ятій позиції – Болгарська соціалістична партія, за яку проголосувало с 9,0%(±0%). Вона теж відома своїми проросійськими симпатіями.

І на шостому місці популістська партія «Є такий народ» (Има такъв народ) з 4,1% (+0,4%) голосів.

Дві згадані проросійські партії – «Відродження» і Болгарська соціалістична партія – виступають проти постачання зброї Україні. Також проти військової допомоги ЗСУ неодноразово висловлювався президент Румен Радєв, який є близьким до соціалістів.

Тепер для формування стійкої правлячої коаліції потрібні домовленості між як мінімум двома великими політичними силами. Виходячи з ідеологічної спрямованості, це могли б бути дві партії-переможниці. Проте керівництво партії «Продовжуємо зміни» негативно ставиться до угоди з ГЕРБ, доки її очолює експрем'єр Бойко Борисов, якого неодноразово звинувачували в корупції і який ініціював відставку уряду Кирила Петкова.