403-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:42 Віцеспікер парламенту Вірменії Акоп Аршакян заявив, що офіційний Єреван дослухався до стурбованостей Росії з приводу рішення місцевого конституційного суду щодо ратифікації Римського статуту. З його слів, Вірменія "не має бажання і намірів" заарештовувати Владіміра Путіна. Аршакян стверджує, що поява рішення КС просто збіглася з новинами із Гааги, а іврменам ідеться передовсім про те, щоб притягнути до відповідальності за воєнні злочини солдатів Азербайджану.

11:09 Щонайменше троє людей загинуло унаслідок обстрілу у Костянтинівці. Шестеро людей зазнали поранень. Як повідомляє Донецька обласна адміністрація, росіяни обстріляли центральну частину міста; численних пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки.

10:40 Ремонтні бригади завершили аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах центрального регіону, повідомили в "Укренерго". Всі обмеження споживання, які були введені на Київщині, Житомирщині, Харківщині, знято.

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила до 200 тисяч людей, і відчутна частина їх загинула з небойових причин. 27 березня 2023 року російський канал новин у Telegram повідомив про "надзвичайно високу" кількість інцидентів, злочинів і смертей, пов'язаних із вживанням алкоголю серед розгорнутих російських військ. Серед інших основних причин небойових втрат, ймовірно, є погані тренування з поводження зі зброєю, дорожньо-транспортні пригоди та кліматичні травми, такі як переохолодження. Російське командування, ймовірно, вважає поширене зловживання алкоголем особливо шкідливим для боєздатності. Однак оскільки зловживання алкоголем поширене серед більшої частини російського суспільства, воно вже давно вважається негласно прийнятною частиною військового життя, навіть під час бойових дій.

09:46 Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у відповідь на петицію із закликом не забороняти Українську православну церкву (Московського патріархату) доручив Державній службі з етнополітики та свободи совісті опрацювати порушені в ній питання. Згідно з платформою на сайті уряду, ця петиція 15 березня набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

09:33 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 174 550 (+560) осіб, танків – 3618 (+2) од., бойових броньованих машин – 6986 (+4) од., артилерійських систем – 2687 (+4) од., РСЗВ – 527 (+0) од., засобів ППО – 279 (+0) од., літаків – 306 (+0) од., гелікоптерів – 291 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2249 (+1) од., крилатих ракет – 911 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5537 (+9) од., спеціальної техніки – 296 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок 2022 року в РФ техніки за час війни знищено:

105,9% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

40,3% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

92,3% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

87,2% артилерійських систем (з них 1,6% за минулий тиждень),

47,3% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

24,5% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

19,8% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:15 З ночі в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 12 російських кораблів, серед яких три носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 20 ракет, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

09:00 Інтенсивність російських атак за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Не маючи бажаних результатів на полі бою, ворог продовжує цинічно вести війну проти мирних громадян. Російська федерація завдала чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах міста Дружківка та Авдіївка Донецької області, застосувавши балістичні ракети. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби, завдяки організованим та злагодженим діям підрозділів Сил оборони України, а також особистій мужності кожного захисника, було відбито понад 70 атак противника на зазначених напрямках. Найгарячішими залишаються бої за райони населених пунктів Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Карповичі та Брониви Чернігівської області; Середина-Буда, Есмань, Сидорівка, Старикове, Стукалівка, Білопілля та Соснівка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Зибине, Охрімівка, Красне Перше на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка, Синьківка, Куп’янськ, Піщане, Крохмальне та Новоселівське Харківської області. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Кремінної та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут, намагається взяти його під повний контроль, військовослужбовці Сил оборони відбили понад 25 ворожих атак. Також, протягом минулої доби, наші захисники відбили атаки противника в районі населених пунктів Богданівка та Предтечине. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Богданівка, Григорівка, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Залізне, Диліївка, Нью-Йорк та Дружківка Донецької області. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Минулої доби, лише поблизу Мар’їнки та Авдіївки військовослужбовцями Сил оборони було відбито понад 20 ворожих атак. Водночас, ворог обстріляв Степове, Авдіївку, Орлівку, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове, Красногорівку, Мар’їнку, Георгіївку та Пречистівку. На Шахтарському напрямку ворог активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії, здійснив обстріли населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 40 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Ольгівське, Полтавка, Святопетрівка, Новоданилівка, Новоандріївка, Новояковлівка Запорізької області, а також Хрещенівка, Новоолександрівка, Томарине, Тягинка, Токарівка, Придніпровське Херсонської області та місто Херсон. Російські окупанти продовжують чинити мародерство на тимчасово зайнятій території України. Зокрема, в населеному пункті Мелітополь Запорізької області окупанти вивозять незаконно вирубаний ліс кругляк у південному напрямку. В населеному пункті Козачі Лагері Херсонської області, після успішного вогневого ураження об’єкта російських окупаційних військ, противник активно проводить перевірки мобільних телефонів місцевих жителів та несанкціоновано обшукує помешкання громадян України. Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. Зокрема, в населених пунктах Генічеськ та Стрілкове на блокпостах російські окупанти обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти громадян російської федерації. Під час обшуків повідомляють, що громадяни України, які не отримали російські паспорти, після четвертого перетину блокпосту отримають заборону на в’їзд та виїзд. Також російська окупаційна так звана “влада”, з метою привласнення нерухомості громадян України, активно підробляє документи на право власності на житлові приміщення та бази відпочинку, шляхом фальсифікації договорів купівлі-продажу та дарування. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10 ”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів противника та одну реактивну систему залпового вогню.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу: