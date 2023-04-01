402-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Ситуація з постачанням електроенергії нині без змін: генерація повністю забезпечує потреби споживачів, на Житомирщині можливі обмеження електропостачання для деяких категорій споживачів через ремонти мережевої інфраструктури, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко

10:30 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

11 січня 2023 року начальник генерального штабу Росії генерал Валерій Герасимов прийняв особисте командування "спеціальною військовою операцією" в Україні. Час перебування Герасимова характеризується спробами розпочати загальний зимовий наступ з метою поширення російського контролю на весь Донбас. Вісімдесят днів по тому стає все більш очевидним, що цей проєкт провалився. На кількох напрямках фронту на Донбасі російські війська досягли лише незначних успіхів ціною десятків тисяч втрат, значною мірою змарнувавши свою тимчасову перевагу в особовому складі, отриману в результаті осінньої "часткової мобілізації". Після десяти років перебування на посаді начальника генштабу існує реалістична можливість того, що Герасимов розширює межі того, наскільки далеко політичне керівництво Росії толеруватиме невдачі.

10:24 Ситуація на Сході у районах ведення оборонної операції залишається досить складною, пише заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Агресор проводить основні наступальні дії одночасно на чотирьох напрямках, а саме: Лиманському, Бахмутському, Мар’їнському та Авдіївському.

Переважно не має успіху.

Найбільші зусилля зосереджує на встановленні контролю над Бахмутом, намагається просуватись до центральної частини міста, на окремих ділянках має незначні перемінні успіхи. Але захопити місто не може. Довкола і в самому місті тривають жорсткі бої.

Також ворог веде наступальні дії в районі Авдіївки з метою оточити місто та блокувати шляхи постачання.

Крім того, бої тривають у Білогорівці та у Мар‘їнці.

10:17 Сьогодні зранку в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 20 ракет, повідомила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

10:12 Влада США в понеділок може оголосити про виділення чергового пакета військової допомоги Україні на суму в $2,6 млрд, повідомляє Reuters. До пакета, серед іншого, увійдуть різні типи боєприпасів, протитанкове озброєння, РЛС повітряного спостереження, спорядження для форсування водних перешкод, ремонтно-евакуаційні машини, ракети для систем ППО NASAMS.

10:02 Зранку близько 7:30 наміснику Києво-Печерської Лаври митрополиту Павлу працівники СБУ вручили підозру у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі, повідомляють в УПЦ МП. Джерела УП в правоохоронних органах вказують і на підозру за ст.436 ККУ "Пропаганда війни".

09:50 Низка держав-членів НАТО запропонувала голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн у 2023 році очолити НАТО після відставки нинішнього генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберга, повідомило британське видання The Sun з посиланням на дипломатичне джерело. Термін перебування фон дер Ляєн на посаді голови Єврокомісії спливає тільки 2024 року. Але, як пише The Sun, "Лондон, найімовірніше, накладе вето на її кандидатуру, пославшись на погані результати на чолі Міноборони Німеччини". Натомість на цю посаду претендує британський міністр оборони Бен Воллес. Офіційні вибори генсека НАТО не передбачені, альянс призначає його на основі консенсусу всіх 30 країн-членів альянсу.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 173 990 (+630) осіб,

танків – 3616 (+1) од.,

бойових броньованих машин – 6981 (+4) од.,

артилерійських систем – 2683 (+8) од.,

РСЗВ – 527 (+1) од.,

засобів ППО – 279 (+1) од.,

літаків – 306 (+0) од.,

гелікоптерів – 291 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2248 (+0) од.,

крилатих ракет – 911 (+0) од.

кораблів /катерів – 18 (+0) од.,

автомобільної техніки – 5528 (+7) од.,

спеціальної техніки – 296 (+2) од.

Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

105,8% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

40,3% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

92,1% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

87,1% артилерійських систем (з них 1,7% за минулий тиждень),

47,3% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

24,5% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

19,8% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:20 Базовий сценарій чотирирічної програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду для України передбачає згортання війни в середині 2024 року, тоді як негативний - наприкінці 2025 року, повідомив керівник місії Фонду Гевін Грей. Прогнозований дефіцит фінансування в базовому сценарії $115 млрд, а в несприятливому - $240 млрд.

09:00 Інтенсивність російських атак за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 31 березня російська федерація завдала чергового ракетного удару по цивільних об’єктах, застосувавши балістичні ракети. Для авіаударів противник також задіяв 6 ударних БпЛА типу «Шахед-136». Проте, усі вони були знищені нашими захисниками. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби, завдяки організованим та злагодженим діям підрозділів Сил оборони України, а також особистій мужності кожного захисника, було відбито 70 атак противника на зазначених напрямках. Найінтенсивніші бої тривають за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Вище політичне керівництво республіки білорусь продовжує підтримувати російську агресію, надає противнику повітряний простір та свою територію. На білоруських полігонах здійснюється підготовка підрозділів територіальних військ збройних сил російської федерації. Разом з тим, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Баранівка Чернігівської області; Катеринівка, Соснівка, Старикове, Волфине, Кіндратівка, Новомиколаївка, Миропілля, Попівка та Олександрівка Сумської області, а також населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Глибоке, Нескучне, Бочкове і Бударки на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення: Кам’янка, Фиголівка, Масютівка, Синьківка, Крохмальне Харківської області та Новоселівське на Луганщині. На Лиманському напрямку, протягом минулої доби, противник вів безуспішні наступальні дії неподалік населених пунктів Макіївка, Кремінна, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка та в районі Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка Луганської області, а також Спірне - Донецької. На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут, намагається взяти його під повний контроль. Протягом минулої доби наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Богданівка та Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Озарянівка та Майорськ Донецької області. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії поблизу населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Минулої доби, лише в районі Мар’їнки військовослужбовцями Сил оборони було відбито близько 20 ворожих атак. Водночас, ворог здійснив обстріли населених пунктів Степове, Тоненьке, Сєверне, Мар'їнка та Новомихайлівка. На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії, здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар, Велика Новосілка, Красногорівка та Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли населених пунктів. Серед них – Времівка, Новосілка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степногірськ Запорізької області, а також Херсон. Після ефективного вогневого ураження по районах зосередження живої сили та техніки противника, у Троїцькому районі Луганської області окупанти посилили контррозвідувальний режим. Проводиться перевірка місцевих жителів, у окремих населених пунктах - відключено мобільний зв'язок. Продовжують фіксуватися випадки використання загарбниками цивільної інфраструктури та приватної власності у власних цілях. Зокрема, у окремих населених пунктах Щастинського району Луганської області, відзначено виселення людей із власних осель для розквартирування військовослужбовців російських окупаційних військ. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ж ракетних військ і артилерії уразили 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, 2 зенітно-ракетних комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін 31 березня схвалив нову Концепцію зовнішньої політики Росії, яка, ймовірно, спрямована на підтримку спроб Кремля сприяти створенню потенційної антизахідної коаліції. Нова Концепція зовнішньої політики малює Захід як антиросійську та міжнародну дестабілізуючу силу набагато більшою мірою, ніж попередня Концепція зовнішньої політики Росії 2016 року, і прямо заявляє, що США та їхні "сателіти" розв’язали гібридну війну, спрямовану на послаблення Росії.

• Президент Білорусі Лукашенко продовжує використовувати гучні публічні заяви, щоб зобразити Білорусь як суверенну державу, незважаючи на її нинішню фактичну окупацію російськими військами. Лукашенко повторив шаблонну риторику про те, що він є рівноправним партнером російського президента Володимира Путіна у захисті Росії та Білорусі, явно описавши Білорусь як мішень західної гібридної війни – наратив, який Лукашенко просуває з 2020 року. Лукашенко, ймовірно, прагне використати наратив про те, що Білорусь є повністю суверенною державою та рівноправним партнером Росії в Союзній державі, щоб він міг використати інформаційний вплив, щоб вимагати, щоб російські війська залишили Білорусь після завершення вторгнення Росії в Україну. Лукашенко також заявив, що підтримує мирні переговори «якнайшвидше» і запропонував допомогу в переговорах в якості посередника.

• Речник Кремля Дмитро Пєсков одразу відкинув пропозицію Лукашенка про припинення вогню та зазначив, що Кремль не зацікавлений у серйозних переговорах. Однак, Пєсков, ймовірно маючи на меті залишити відкритою можливість для початку нових інформаційних операцій щодо російських інтересів у припиненні вогню, заявив, що Путін і Лукашенко можуть обговорити пропозицію про перемир’я в Україні . Кремль може прийняти рішення просувати перемир’я найближчими тижнями, намагаючись заморозити лінію фронту в Україні через побоювання, що українські контрнаступи можуть призвести до того, що українські сили звільнять більше території.

• Заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв використав висловлювання щодо відправки миротворчих сил в Україну для продовження інформаційних операцій, які зображують Захід відповідальним за ескалації.

• Російські війська продовжували наземні наступи на лінії Сватове-Кремінна.

• Російські війська досягли певних успіхів у межах Бахмута, а українські війська відновили позиції в біля Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 березня, свідчать, що українські війська провели контратаку на південний захід від Бахмута та відновили втрачені позиції на південь від Іванівського (близько 7 км на південний захід від Бахмута).

• Російські війська продовжували наступальні дії на лінії фронту Авдіївка-Донецьк.

• Українські удари по місцях зосередження російських військ на півдні України, ймовірно, змушують російське угруповання в цьому районі змінювати тактику, щоб уникнути ризику ударів.

• Російські офіційні особи продовжують заявляти, що російські війська не планують офіційної другої хвилі мобілізації.

• Російські чиновники продовжують відправляти українських дітей у табори до Росії.