401-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:05 У Бахмуті час грає проти ворога, пише заступниця міністра оборони України Ганна Маляр:

"Грамотні дії нашого командування на Бахмутському напрямку та мужність бійців зробили для ворога ці тривалі бої найдорожчими за час повномасштабного вторгнення.

Адже витрачені ворогом на захоплення Бахмута час, зброя, техніка та величезна кількість загиблих з точки зору військової доцільності не виправдовують себе.

Втім, ворог не полишає свої плани та пішов на принцип і підняв ставки на шкоду собі. Це дуже «по-російськи», логікою не зрозуміти."

11:51 Прем'єр-міністр Словацької Республіки Едуард Геґер, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович і прем'єр-міністр Словенії Роберт Ґолоб прибули до Києва, де візьмуть участь у саміті з нагоди річниці визволення Бучі. Очікується, що до них долучиться президент Молдови Майя Санду.

11:43 Сили оборони продовжують боронити Бахмут, завдаючи великих втрат ворогу на Сході, пише командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, на деяких ділянках ворог помітно нервує, бо час грає проти них, а людського ресурсу для штурмів наших позицій залишається менше. В умовах постійного впливу артилерії противника наші воїни навчились взаємодіяти з підрозділами РЕБ, швидко виявляти малорозмірні та малопомітні ворожі БПЛА в повітрі та точно їх вражати та активно захищати нашу артилерію від ударів ворожих баражуючих боєприпасів типу "ланцет".

11:28 За 33 дні окупації в Бучі росіяни вбили 1400 людей, з них 37 дітей, повідомив Президент України Володимир Зеленський на річницю звільнення міста.

11:22 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 10 російських кораблів, серед яких один підводний носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 4 ракет, повідомили в Оперативне командування "Південь".

11:10 Споживання електроенергії в Україні нині нижче, ніж у попередні два дні, виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання, при цьому в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності, повідомили в Укренерго. У Житомирській області все ще є мережеві обмеження. В інших регіонах обмежень, які б призводили до необхідності обмеження споживання, немає.

11:01 Питання про те, щоб послати в Україну миротворчий контингент військ країн ЄС, близьке до того, щоб стати легітимним, констатував Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в щотижневій радіопрограмі Kossuth Rádió Jó reggelt: "Ми близькі до межі, яка раніше вважалася вважалась непорушною"

10:41 Кабінет Міністрів спростив процедуру ввезення низки товарів подвійного призначення, необхідних безпосередньо для забезпечення відсічі агресору чи в якості комплектуючих для виробників українського озброєння, зокрема, дронів. "Рішення має значно покращити забезпечення як безпосередньо наших захисників на фронті, так і виробників для виготовлення сучасної потужної зброї", – прокоментувала міністр економіки Юлія Свириденко.

10:29 Перша група українських військовослужбовців – 65 осіб – завершила навчання на системах протиповітряної оборони ППО Patriot у Сполучених Штатах Америки і повернулася до Європи, повідомив речник Пентагону Пет Райдер. Вишкіл проходив у Форт-Сілл, Оклахома. Відтак українці пройдуть додаткові навчання у Європі безпосередньо на системах Patriot, які надали Сполучені Штати, Німеччина та Нідерланди.

10:14 Росія сподівається, що питання про приєднання Вірменії до Римського статуту Міжнародного кримінального суду буде врегульовано "в союзницькому ключі", заявила офіційний представник МЗС РФ Марья Захарова. Раніше державне агентство ТАСС повідомило, що Кремль попереджав Єреван "про вкрай негативні" наслідки в разі приєднання Вірменії до Римського статуту. Вірменія оголошувала про плани ратифікувати Римський статут ще наприкінці 2022 року; 24 березня Конституційний суд підтвердив, що ця ратифікація не суперечить Основному закону країни. У Москві це рішення, опубліковане через кілька днів після видачі ордера на арешт Володимира Путіна, викликало різке неприйняття.

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

23 березня 2023 року українські ССО оприлюднили кадри знищення російської РЛС "Зоопарк-1М" на Донецькому напрямку. Зусилля обох сторін нейтралізувати контрбатарейні радари супротивника були постійним елементом конфлікту. Таких систем порівняно небагато, але вони значно мультиплікують сили. Вони дозволяють командирам швидко знаходити та вражати ворожу артилерію. Однак, через наявність активної електромагнітної сигнатури вони вразливі до виявлення і знищення. Росія втратила щонайменше шість "Зоопарк-1М" і, ймовірно, їх в Україні залишилась дуже обмежена кількість. Відновлення парку контрбатарейних радарів, ймовірно, є ключовим пріоритетом для обох сторін, але Росія, ймовірно, зіткнеться з труднощами, оскільки ці системи залежать від поставок високотехнологічної електроніки, які були перервані санкціями.

09:46 Генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. На Житомирщині можливі обмеження електропостачання окремих категорій споживачів через ремонти мережевої інфраструктури, через наслідки негоди можливі відключення споживачів у деяких районах Харківської області.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 173 360 (+460) осіб, танків – 3615 (+5) од., бойових броньованих машин – 6977 (+3) од., артилерійських систем – 2675 (+4) од., РСЗВ – 526 (+0) од., засобів ППО – 278 (+0) од., літаків – 306 (+0) од., гелікоптерів – 291 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2248 (+9) од., крилатих ракет – 911 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5521 (+3) од., спеціальної техніки – 294 (+3) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

105,8% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

40,3% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

92,0% автомобільної техніки (з них 0,6% за минулий тиждень),

86,8% артилерійських систем (з них 1,7% за минулий тиждень),

47,2% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

24,5% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

19,8% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:15 Вночі з 21:10 год по 01:30 год росіяни з Брянської області атакували Україну (через Сумську та Чернігівську області) 10 ударними безпілотниками "Shahed-136/131", також у небі зафіксовано до п’яти інших повітряних цілей, імовірно повітряних куль. Дев’ять із них було знищено: один – підрозділом ППО Сухопутних військ та вісім – силами та засобами воїнів Повітряних Сил – зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп Повітряне командування "Схід". Один БПЛА пошкодив об'єкт критичної інфраструктури в Ізюмському районі.

09:00 Інтенсивність російських атак за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних та 4 авіаційних удари, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї війни, застосовує тактику терору проти мирних громадян нашої держави. Вночі, із застосуванням ЗРК С-300 противником було здійснено 9 ракетних пусків по цивільній інфраструктурі міста Харків. Для завдання авіаційних ударів, задіяв 10 ударних БпЛА типу «Шахед-136», 9 з них знищили наші захисники. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили понад 80 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. На території республіки білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів територіальних військ збройних сил російської федерації. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Гірськ Чернігівської області, Нововасилівка, Нова Гута, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине, Катеринівка Сумської області, а також понад 15 населених пунктів на Харківщині, серед них: Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Вільча, Красне Перше, Тополі. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки, Кузьминого та Берестового. Артилерійських обстрілів зазнали Дворічанське, Западне, Дворічна, Масютівка, Синьківка Куп’янськ і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка Луганської області, а також Роздолівка, Колодязі, Торське, Сіверськ та Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут наші захисники відбили 22 атаки. В той же час, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Міньківка, Оріхово-Василівка, Дружківка та Бахмут Донецької області. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Красногорівка та Мар'їнка Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Керамік, Новоселівка Перша, Бердичі, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка, Курахове, Острівське, Побєда та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом доби ворог обстріляв населені пункти Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти завдали вогневого ураження по понад 30 населених пунктах. Серед них – Новосілка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки Запорізької області та Новоолександрівка, Козацьке, Іванівка, Інженерне, Янтарне і Кізомис на Херсонщині. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили ворога, 2 склади боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін 30 березня підписав указ про початок піврічного циклу весняного призову на строкову військову службу, до якого з 1 квітня по 15 липня призвуть 147 тисяч росіян. Путін навряд чи розгорне новопризвані війська для участі в бойових діях в Україні через побоювання щодо стабільності свого режиму. У відповідь на контрнаступ України в Харківській області у вересні 2022 року Путін не відправляв призовників із циклів призову навесні 2022 року, а натомість для стабілізації лінії фронту мобілізував резервістів. • Початок нового періоду призову, навіть із дещо збільшеною кількістю призовників, може фактично зменшити потенціал Росії для навчання резервістів та іншого персоналу, набраного за допомогою криптомобілізаційних кампаній.

• Президент Росії Путін призначив відомого мілблогера, колишнього "міністра безпеки ДНР" і нинішнього командира батальйону "Восток" Олександра Ходаковського регіональним представником Росгвардії в Донецькій області. Його призначення свідчить про намагання Росії стягнути більше сил з окупованої Донецької області і йде в руслі спроб Кремля формалізувати успадковані нерегулярні російські маріонеткові угруповання в Донецькій і Луганській областях, підпорядкувавши їх структурам, контрольованим Кремлем. Це призначення може допомогти Путіну розділити та підкорити впливові спільноти, які Кремль не повністю контролює. Змішана реакція на призначення Ходаковського з боку різних російських мілблогерів – особливо серед російських військових ветеранів – свідчить про значний розкол у ветеранській спільноті російських націоналістів. Призначення Ходаковського також свідчить про те, що Путін продовжує надавати перевагу лояльності над компетентністю у своїх підлеглих

• Західні офіційні особи повідомили, що "група Ваґнера" та регулярні російські сили, ймовірно, втратили значну кількість живої сили в районі Бахмута.

• ФСБ заарештувала кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича в Єкатеринбурзі за звинуваченням у шпигунстві.

• Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українська влада не має наміру силою виганяти Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) з Києво-Печерської лаври.

• Російська влада затримала виконуючу обов'язки заступника голови Брянської області Елену Єгорову та другого заступника губернатора Тетьяну Кулешову за підозрою в отриманні хабара.

• Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північ від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.

• Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута, а також на ділянці Авдіївка – Донецьк.

• Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що плани щодо забезпечення безпеки Запорізької атомної електростанції змінилися.

• Помилувані засуджені "групи Ваґнера" після закінчення контрактної служби у "Ваґнері" продовжують вчиняти злочини в Росії.

• Російська окупаційна влада продовжує намагатися підготуватися до виборів у вересні 2023 року шляхом подальшої інтеграції окупованих територій у російський правовий апарат.