Більшість волгоградців виступили проти Сталінграда.

Згідно зі свіжою соціологією, за перейменування російського міста виступає лише чверть його мешканців.

Переважна більшість мешканців російського міста Волгограда виступили проти ініціативи про перейменування міста. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на результати опитування громадської думки, проведеного дослідницькою групою Russian Field. У дослідженні взяли участь понад тисяча волгоградців.

За даними дослідників, лише 25% респондентів підтримали ідею про перейменування міста. Переважно назва Сталінград подобається людям похилого віку, старшим за 60 років. Але навіть у цій віковій групі прихильники перейменування Волгограда перебувають у меншості — 44% проти 52% (декотрі вагалися з відповіддю).

Загалом проти перейменування міста виступили 70% респондентів, ще 5% опитаних не відповіли на запитання. У контексті того, яка назва міста містянам найбільше подобається, 74% респондентів вказали нинішню назву, 18% заявили, що їм найбільше подобається Сталінград. Ще 5% респондентів віддали перевагу іншим варіантам, зокрема Царицин — так місто називалося до 1925 року.

Дослідники також звернули увагу, що перейменування міста «швидше підтримали б» чоловіки, ніж жінки (27% проти 23%), а загальна підтримка ініціативи серед людей молодших за 60 років не перевищувала 18%.

Відповідаючи на запитання про цілі перейменування Волгограда, респонденти найчастіше згадували такі варіанти: «нагадування про подвиг у Великій Вітчизняній війні, збереження та відновлення історії» (25%), «відмивання грошей, корупційні цілі» (24%), «підняття рівня патріотизму » (23%).

Серед людей молодших 60 років найбільш поширена думка, що місто хочуть перейменувати з «корупційною метою» (28%). Більшість літніх волгоградців вважають, що повернення до назви Сталінград обумовлено прагненням нагадати про воєнні подвиги (35%).

Обговорення ідеї про перейменування Волгограда розпочалося наприкінці 2022 року. Тоді Волгоградська обласна дума підтримала ініціативу. Пізніше губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров оголосив про створення громадської ради щодо попереднього вивчення думки мешканців про перейменування міста на Сталінград. Рада наприкінці березня розпочала попереднє опитування про необхідність проведення референдуму про перейменування міста. Своєю чергою, місцеві мешканці запустили петицію з вимогою не перейменовувати місто.