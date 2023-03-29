На Тернопільщині спалили церкву УПЦ МП.

У селі Кордишів на Тернопіллі, невідомі закинули займисту суміш у приміщення новозбудованої церкви громади Української Православної Церкви (московського патріархату). Інцидент трапився у ніч на 28 березня, близько 01:00. Про це повідомили у Тернопільській єпархії УПЦ.

"Згоріло все, що було у вівтарі, не вціліло нічого, чаші, Євангеліє, престол, антимінс, також вогонь перекинувся на середню частину храму", – розповів настоятель громади, власник ділянки, на якій побудовано храм, протоієрей Георгій Цезарук.

За його словами ця церква будувалася і готувалася до освячення у 2023 році, на свято Різдва Івана Предтечі.

"Після втрати попереднього храму і всього майна громади у 2019 році, коли нерухомість перейшла у розпорядження ПЦУ, богослужіння відновилися саме на це свято у 2022 році. До 2019 році я жив тут на парафії, тепер у Шумську. Спочатку носив антимінс із собою, коли збудувалися, вже залишав у храмі, бо все було спокійно", – каже протоієрей.

За попередньою оцінкою, пожежею знищено майна на суму до 800 тисяч гривень. За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Триває слідство.