399-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:31 Незважаючи на суттєве збільшення попиту внаслідок похолодання, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні, запевнив міністр енергетики України Герман Галущенко. На Житомирщині далі можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури. Майже повністю відновлене електропостачання у раніше постраждалих від негоди Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та на Закарпатті. Але через негоду значні знеструмлення маємо на Київщині (більше 31 тис. абонентів станом на 9:00 без світла), у Чернігівській області (5 тис.), Черкаській області (3,7 тис.), Хмельницькій області (3,2 тис.), Одеській і Миколаївській областях (по 2,5 тис.).

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Бої у місті Бахмут на Донбасі тривають, хоча кількість російських атак далі нижча порівняно з останніми тижнями. Одним з ключових досягнень останніх українських операцій, ймовірно, стало відтіснення російських бойовиків "групи Ваґнера з траси 0506. Ця другорядна польова дорога стала критично важливою лінією постачання для українських захисників. Раніше "Ваґнер" перебував на відстані кількох сотень метрів від траси. 26 березня російські ЗМІ заявили, що "Ваґнер" взяв під повний контроль заводський комплекс "Азом" на північ від центру Бахмута. Однак, ця територія, ймовірно, залишається спірною, як і протягом останніх двох тижнів. Оскільки "Ваґнер" підтвердив закінчення терміну дії угоди і звільнення щонайменше 5 тисяч бойовиків, набраних з в'язнів, нестача особового складу, ймовірно, перешкоджає російським наступальним зусиллям у цьому секторі.

09:45 Оборона міста Бахмут є важливою для України з військової та політичної точок зору, оскільки втрата міста може призвести до політичного тиску щодо досягнення невигідного Києву компромісу, пояснив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю AP: "Якби Бахмут опинився під контролем російських військ, їхній президент Путін «продав би цю перемогу Заходу, своєму суспільству, Китаю та Ірану». Якщо він відчує кров — відчує, що ми слабкі — він буде тиснути, тиснути, тиснути. Наше суспільство відчує втому. Наше суспільство підштовхуватиме мене до компромісу з ними. Ми не можемо втрачати певні кроки, бо війна — це пиріг зі шматочками, з яких складається перемога. Маленькі перемоги, маленькі кроки".

09:30 Росіяни продовжує концентрувати найбільші свої наступальні спроможності на Бахмутському напрямку, паралельно акумулюючи і всі свої медійні зусилля довкола теми боїв за Бахмут. Власне, так і виглядає інформаційно-психологічне підкріплення військових дій, пояснила заступниця міністра оборони Ганна Маляр:

Ворог відпрацьовує медійно три задачі: • підірвати довіру нашого суспільства і військових до рішень командування по Бахмуту; • демотивувати і психологічно ослабити наше військо; • спровокувати наше військове керівництво на помилкові дії. Для цього вони намагаються змістити акценти у темі Бахмута і нівелювати те, що є нашою перевагою - розумне і грамотне планування операцій. Зміщений акцент - розглядати Бахмут як апокаліптичну подію та робити з цих боїв поділ реальності на «до» і «після». Цей психологічний трюк використовується для навіювання потрібних ідей і наративів ворога. Коли суспільство сприймає бої в Бахмуті як фактор, який кінцевим чином вплине на хід війни, - це дає можливість ворогу просувати в інфополе вигідні для них сценарії наших дій. Надміру накручене наближенням «кінця» перелякане суспільство за задумом ворога повинно почати тиснути на військово-політичне керівництво щодо припинення оборонних дій. Це і є в чистому виді іпсо з метою впливу на прийняття військових рішень. Які меседжі використовує зараз ворог: - нібито рішення тримати Бахмут політичні - нібито Бахмут нема сенсу тримати там майже все в оточенні - нібито героїзм українських бійців роздуває українська пропаганда Які два прізвища безкінечно експлуатують у російських Іпсо по темі Бахмута? - Президента України - командувача Сирського З метою підірвати довіру до них та внести конфлікт у військове керівництво держави. Адже у російських вкидах не пишуть, що військові рішення не приймаються одноосібно. Є військове командування на чолі з Головнокомандувчем та Начальником Генерального Штабу. Крім того, постійно засідає Ставка Верховного Головнокомандувача - де теж приймаються оперативні рішення за участі всіх воюючих силових структур. То що ж насправді відбувається і як треба сприймати інформацію про бої в Бахмуті? Це активна фаза війни. Так само активна, як і по інших напрямках на Сході, де з січня 2023 триває повномасштабний наступ ворога. Ми обороняємо Бахмут так само віддано, як кожен інший населений пункт. Застосування наших сил і засобів визначається не політичною доцільністю, а тим, які ресурси необхідні для відсічі ворогу та виконання бойових завдань на даному напрямку. Оборона Бахмута наразі обумовлена оперативно-тактичною доцільністю, а рішення, приймаються грамотні, виважені та спрямовані на виконання актуальних оборонних задач. Які можуть бути оборонні задачі? - утримання займаних рубежів та позицій - недопущення просування противника вглиб території - нанесення ворогу значних втрат - створення умов для переходу в контрнаступ Обороняти Бахмут будуть до тих пір, поки нам це буде необхідно з точки зору виконання військових оборонних задач. І це наше військове командування, а не російські іпсо, буде визначати до яких пір здійснюватиметься оборона Бахмута. І найнеприємніша для ворога інформація. Бої за Бахмут не апокаліпсис. Це ще одна героїчна сторінка потужної української армії у війні проти Російської Федерації.

09:10 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 172 340 (+610) осіб, танків – 3609 (+7) од., бойових броньованих машин – 6966 (+0) од., артилерійських систем – 2659 (+6) од., РСЗВ – 526 (+1) од., засобів ППО – 277 (+0) од., літаків – 306 (+1) од., гелікоптерів – 291 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+4) од., крилатих ракет – 911 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5507 (+5) од., спеціальної техніки – 288 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

105,6% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

40,2% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

91,8% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),

86,3% артилерійських систем (з них 1,7% за минулий тиждень),

47,2% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

24,5% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,7% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

19,7% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень).

09:00 Інтенсивність російських атак за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 18 авіаційних та 3 ракетних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення. 28 березня, внаслідок ракетного удару по інфраструктурі міста Богодухів Харківської області, постраждали цивільні люди, пошкоджені приватні будинки. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. Завдяки професійним і злагодженим діям, протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України було відбито 57 атак противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. На території республіки білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів територіальних військ збройних сил російської федерації. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Кучерівка, Білопілля, Волфине Сумської області, а також районів населених пунктів Тимофіївка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Комісарове, Устинівка, Вільхуватка та Строївка на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, Білогорівка, Верхньокамянське та Берестове. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Вільшана, Кислівка і Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське, Кузьмине, Діброва та Білогорівка на Луганщині, а також Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут. Проте, наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Предтечине та Озарянівка Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Шуми та Майорськ. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Степове, Первомайське та Мар’їнка, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів. Зокрема, під вогонь окупантів потрапили Новокалинове, Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Степове, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести обороні дії. Здійснив обстріли населених пунктів Новосілка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області; Антонівка і місто Херсон. Противник продовжує цинічно використовувати медичні заклади тимчасово окупованих територій у власних цілях. Так, місцеву лікарню Біловодська Луганської області облаштовано під військовий шпиталь на 200 ліжкомісць. Наразі у медичному закладі лікують окупантів, які мають легкі поранення. Водночас, усіх цивільних людей "виписано". Останнім часом спостерігається тенденція, коли російські загарбники відмовляються виконувати накази командирів. Так, 23 березня цього року, за відмову виконувати бойове завдання, було обеззброєно та доставлено до Макіївки Донецької області близько 70 осіб із підрозділів добровольчих формувань «невський» та «ветерани». Подібний випадок стався і 25 березня, виконувати наказ відмовився особовий склад роти розвідки противника, що діє на Авдіївському напрямку. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. В той же час наші захисники збили ворожі БпЛА «Орлан-10» та «ZALA». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс, а також склад боєприпасів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Сили "групи Ваґнера", ймовірно, зайняли промисловий комплекс АЗОМ на півночі Бахмута та продовжують просуватися в межах міста.

• Російські та українські джерела припускають, що генерал-лейтенант Сергій Кузьменко замінить генерал-полковника Рустама Мурадова на посаді командувача Східним військовим округом.

• Фінансист "групи Ваґнера" Євгеній Пригожин може використовувати свій вплив в основних російських медіа, щоб подати себе як потенційного претендента на президентських виборах у Росії 2024 року.

• Високопоставлені російські чиновники продовжують готувати країну до тривалої війни.

• Витрати на війну Росії в Україні, ймовірно, продовжуватимуть поглинати значну частину російського федерального бюджету.

• Російські війська продовжували наземні наступи на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

• Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та на лінії фронту Авдіївка – Донецьк.

• Російські джерела стверджували, що українські сили здійснили локалізовані наземні атаки в Запорізькій області.

• Президент Росії Путін підписав указ про скасування до 1 січня 2026 року граничного віку для військовослужбовців Росгвардії, які проходять службу на території окупованої України.

• Російські окупаційні чиновники продовжують зусилля щодо розширення бюрократичного та адміністративного контролю Росії над окупованими територіями України.

• Міністерство закордонних справ Білорусі 28 березня підтвердило намір Білорусі розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі, про що 25 березня заявив президент Росії Путін.