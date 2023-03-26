396-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:30 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 170 550 (+660) осіб, танків – 3595 (+15) од., бойових броньованих машин – 6947 (+15) од., артилерійських систем – 2631 (+8) од., РСЗВ – 522 (+2) од., засобів ППО – 277 (+1) од., літаків – 305 (+0) од., гелікоптерів – 291 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+2) од., крилатих ракет – 911 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5486 (+3) од., спеціальної техніки – 282 (+3) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

105,2% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

40,1% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

91,4% автомобільної техніки (з них 1,2% за минулий тиждень),

85,4% артилерійських систем (з них 1,8% за минулий тиждень),

46,9% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

24,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

32,7% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

19,7% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень).

09:15 Немає жодних ознак, які б вказували на те, що Росія готується застосувати ядерну зброю, заявило Міністерство оборони США після погрози президента РФ Путіна про те, що Москва і Мінськ домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

09:00 Інтенсивність російських атак за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби окупанти завдали 34 авіаційних та 4 ракетних удари, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед мирного населення. Високою залишається ймовірність завдання росією ракетних та авіаційних ударів по всій території України. Противник надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На них наші воїни відбили понад 85 атак загарбників. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. Протягом минулої доби ворог обстріляв райони населених пунктів Городище Чернігівської області; Харківка, Нововасилівка, Українське та Бачівськ Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Нескучне, Вовчанськ, Вільча і Красне Перше на Харківщині. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки, Креміннох, Білогорівки та Виїмки. Вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Піщане, Дворічна, Куп’янськ і Табаївка Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині, а також Виїмка та Веселе Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районах Богданівки і Предтечиного. Обстріляв населені пункти Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине, Костянтинівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка. Численних ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Нетайлове, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка і Пречистівка на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести обороні дії. Здійснює обстріли населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка і Степове на Запоріжжі та Херсон, Козацьке, Львове, Іванівка, Комишани і Кізомис Херсонської області. В Бердянську Запорізької області російська окупаційна так звана “адміністрація” видала розпорядження місцевим жителям до 1 квітня отримати в міській комендатурі перепустки для переміщення по тимчасово зайнятих територіях Запорізької області. Але при умові успішного проходження фільтрації. Перепустки видаватимуться окремо на людей та на транспортні засоби. Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження загарбників. Також наші захисники збили ворожі БпЛА типу “Орлан-10” та “Суперкам”. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили 3 пункти управління та 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін в інтерв'ю державному російському телеканалу 25 березня розпочав передбачувану чергову інформаційну операцію, спрямовану на знеохочення українського опору і підрив західної підтримки України в той час, коли російські наступальні дії досягли виснаження, а Україна готується до контрнаступу.

• Путін просував фальшивий наратив про те, що Захід не може забезпечити постачання зброї Україні через обмеженість західного виробництва, і гіперболізував потенціал Росії щодо мобілізації власного військово-промислового комплексу. Коментарі Путіна – це інформаційна операція, покликана відродити ауру радянської військової промисловості та масованих сил. Вони не відображають нинішніх російських реалій або балансу економічної потужності чи військово-промислового потенціалу між Росією та колективним Заходом

• Путін просунув ще одну інформаційну операцію, оголосивши, що Росія до 1 липня розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, і відновив заїжджені інформаційні операції про потенціал ядерної ескалації. Оголошення про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі не має відношення до ризику переростання ядерної війни, який залишається надзвичайно низьким. Ймовірно, Путін намагався розмістити російську ядерну зброю в Білорусі ще до вторгнення в Україну в лютому 2022 року і, ймовірно, обрав цей момент для цього, щоб забезпечити негайну інформаційну операцію, яку він зараз проводить. Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував розмістити ядерну зброю Росії на території Білорусі 30 листопада 2021 року

• Російські звичайні війська можуть втрутитися в наступ "групи Вагнера" навколо Бахмута, щоб запобігти передчасному завершенню наступу.

• Російські війська не мають такого рівня вогневого контролю над українськими наземними лініями комунікацій до Бахмута, Авдіївки та, ймовірно, інших ділянок фронту, про який стверджують російські мілблогери.

• Російські війська проводили обмежені обстріли вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

• Російські війська продовжували проводити наземні атаки в Бахмуті та його околицях і здобули обмежені позиції в місті.

• За повідомленнями, російські війська провели масову ротацію сил у Новій Каховці на східному (лівому) березі Дніпра.

• Фінансист "групи Ваґнер " Євгеній Пригожин 25 березня звинуватив російську владу в тому, що вона переписує історію, щоб викреслити "Ваґнера", змусивши державний телеканал RT скоротити висвітлення діяльності "групи Ваґнера".

• Центр "Український спротив" 24 березня повідомив, що московські еліти змагаються за фінансування "відновлення" окупованих територій і насправді планують використовувати ці проекти для просування власних інтересів.