Напередодні вибухів на «Північному потоці» в місці інциденту кружляли кораблі ВМФ Росії.

Як дослідили німецькі журналісти, один з тих кораблів був обладнаий мінісубмариною, необхідної для закладки вибухівки під газогони.

За кілька днів до вибухів на газогонах «Північний потік» та «Північний потік-2» 26 вересня 2022 року на місці інциденту, а саме поблизу данського острова Борнгольм крутилися російські військові судна. Про це йдеться в статті під назвою «Таємний конвой Путіна» (Putins geheimer Konvoi), опублікованій в суботу, 25 березня, на німецькому новинному порталі t-online.

Автори статті провели журналістське розслідування й, спираючись на інформацію, отриману від джерел у структурах безпеки, а також на відкриті дані, встановили, що ці судна належали російському Військово-морському флоту. Причому ці кораблі були оснащені обладнанням, потрібним власне для встановлення важких вибухових пристроїв на великих глибинах. Зокрема повідомляється про міні субмарину.

У статті розповідається, що раніше в згаданому місці навігації практично не було. «Проте це змінилося незадовго до вибухів 26 вересня 2022 року, які розірвали газогони “Північний потік” і “Північний потік-2” і тим самим поклали край німецько-російській енергетичній співпраці. З вечора 21 вересня там відбувалося щось надзвичайне. Патрульний катер королівських ВМС Данії Nymfen несподівано покинув Родбиґавн о 19.50 і взяв курс на Борнгольм. Точніше: до місця, яке лише через п’ять днів стане відомим як місце злочину диверсії на “Північному потоці”. Коли корабель досяг пункту призначення вранці 22 вересня, незабаром до нього долучилися повітряні та морські сили Швеції. Імовірно, патрулі переслідували російські військові кораблі. Як стало відомо t-online від силовиків, у районі пізнішого місця злочину під суворим захистом діяв підрозділ ВМФ Росії», – розповіли німецькі журналісти-розслідувачі.



У матеріалі підкреслюється, що на одному з російських суден, а саме SS-750, встановлено міні-субмарину «АС-26» зі захватними важелями. «Було б цілком доцільно використати щось на кшталт “AS-26” для такої атаки. Це було б найбільш правдоподібним поясненням того, що сталося з газогоном “Північний потік”», — сказав t-online капітан данського корвету й військовий аналітик Йоганнес Рібер (Johannes Riber).

Окрім того, на місці інциденту перебували російські буксири SB-123 та «Александр Фролов» оснащені вантажними кранами. Три інші кораблі ВМФ Росії, можливо, супроводжували операцію та забезпечували військове прикриття. Згідно з повідомленням Міністерства оборони Росії від 22 вересня, корвет «Сообразительный» та сторожовий корабель «Ярослав Мудрый» брали участь у навчанні. А також, евентуально иам перебував корабель-розвідник «Сызрань». Всі вони приписані до Калінінградського порту.

Журналісти вважають, що великі маневри російського Балтійського флоту, які почалися 19 вересня 2022 року, могли служити прикриттям для операції. Крім того, з Калінінграда було перекинуто спецпідрозділи, підготовлені для проведення підводних диверсійних операцій.