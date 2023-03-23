393-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:58 Словаччина передала Україні чотири літаки МіГ-29. Про це заявив міністр оборони Ярослав Надь, згідно з повідомленням CNN. Нагадаємо, Словаччина пообіцяла передати Повітряним силам Україні 13 винищувачів Міг-29, а Польща – ще чотири.

16:39 Угорщина не заарештує Владіміра Путіна у разі приїзду на її територію, бо приписи Міжнародного кримінального суду не підкріплені в угорському правовому полі належною нормативно-правовою базою, заявив міністр кабінету міністрів Угорщини Гергель Гуляш. З його слів, Римський статус не вбудовано у внутрішнє законодавство країни, передає Reuters. Також Гуляш розкритикував саме рішення МКС. "Ці рішення не є найбільш вдалими, бо провадять у бік подальшої ескалації, а не до миру; це моя персональна суб'єктивна думка", – прокоментував Гуляш.

16:23 57% українців вважає, що контролювати використання коштів на відновлення зруйнованої інфраструктури України в першу чергу мають міжнародні організації, 32% – громадяни України, 19% – центральна влада, 15% – громадські організації, 13% – місцева влада, 8% – правоохоронні органи України, свідчать результати опитування Центру аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI) з 1 по 5 лютого 2023 року. Дозволялося дати дві відповіді, і 49% респондентів скористалися варіантом про подвійний контроль.

16:12 Від 22 березня в Умань почали приїжджати паломники на святкування дня народження Рабі Нахмана. Про це повідомила поліція Черкащини. Правоохоронці зазначають, що на гостей міста поширюються всі обмеження, пов'язанні з воєнним станом, які діють на території України, – "серед яких перевірка документів на блокпостах та комендантська година, яка діє в період часу з 05:00 до 23:00".

15:42 Міністр оборони України Олексій Резніков та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтримали реформування військово-лікарських комісій. Про це повідомила заступниця голови ВР за підсумками зустрічі Резнікова та Залужного з керівництвом парламенту та депутатських фракцій. Планується, що роботу ВЛК цифровізують; наразі держава закупила 1500 ноутбуків для лікарських служб і тестує програмне забезпечення. "Це має знизити корупційну складову, зняти черги і пробити нарешті оту бюрократичну стіну ВЛК для наших військових, які заслуговують на абсолютну повагу, гідне ставлення, швидкі та якісні державні послуги", – прокоментувала Кондратюк.

15:21 Ірландський парламент – Альтинг – визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом, учиненим тоталітарним урядом Москви проти українського народу. Про це повідомила міністр закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір. Пані міністр нагадала, що в листопаді особисто відвідала меморіал жертвам Голодомору в Києві, і "то було розпачливе нагадування про жахливий злочин".

15:02 Колишній командир 3-го батальйону 46-ї аеромобільної бригади Анатолій Козел (позивний "Купол") заявив, що його інтерв'ю The Washigton Post в надрукованій редакції мало зміщені акценти. "Не так страшна відверта брехня, як напівправда. Особливо грамотно скомпонована. От ніби і твої слова, думки. Але зліплені так докупи, що від контексту трішки не по собі. Щось схоже трапилося і зі мною", – написав "Купол" у facebook. Колишній комбат наголосив на тому, що він "не актор, не літератор", і говорив "щиро, довго, як умів". Втім коли передивився кінцевий результат – "сам був вражений, наскільки все якось не так". "Купол" додав, що на момент інтерв'ю він перебував у важкому емоційному стані через надважкі бої під Бахмутом. "Утім, мене можна зрозуміти – реальність, в якій я живу, і проблема, до якої хотів привернути увагу, – надважлива", – наголосив офіцер. "Купол" закликав не вбачати зраду "там, де її немає", і не шукати ворогів серед своїх – бо "розколоті ми слабкі".

14:40 Президент України Володимир Зеленський приїхав із візитом на Херсонщину. Голова держави відвідав село Посад-Покровське, яке зазнало значних пошкоджень унаслідок російських обстрілів. Зеленський також побував на одному з енергетичних об’єктів області. У самому Херсоні Президент оглянув укриття для мешканців міста. На нараді за участю цивільних і військових керівників ішлося про безпекову ситуацію в регіоні, розмінування деокупованих територій, стан ліквідації наслідків пошкоджень об’єктів критичної інфраструктури, зокрема відновлення електромереж.

14:17 Бахмут залишається епіцентром бойових дій, розказав речник Східного угруповання Збройних Сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону: "За цю добу відбулося на всьому Бахмутському напрямку 35 боєзіткнень і 29 в районі самого міста й околиць. 222 рази ворог обстрілював весь Бахмутський фронт ствольною артилерією і РСЗВ, 44 обстріли здійснив по самому місту".

Другим за напруженістю залишається Куп'янсько-Лиманський напрямок, де ворог намагається виявляти активність і атакувати вже декілька тижнів підряд: "438 разів ворог вражав наші позиції різними артилерійськими системами, відбулося 4 боєзіткнення, 10 авіанальотів. І характерна риса цього напрямку – тут ворог більше застосовує регулярні війська і більше застосовує бронетехніки".

14:06 Синод УПЦ МП прийняв звернення із закликом захищати Києво-Печерську лавру "всіма законними засобами". "Масштабний тиск на віруючих Української православної церкви зростає, і сьогодні ми звертаємось до усіх вас, возлюблені у Христі браття і сестри, зі словом живої любові і закликом до твердого і непохитного стояння у вірі", – заявили у Московському патріархаті.

13:50 У Росії висунули звинувачення за факт приватної телефонної розмови, оскільки "товаріщ майор", який прослуховував її, відчув від почутого "почуття тривоги, страху і незахищеності з боку держави". Прокуратура вирішила, що оскільки він "за службовим обов'язком" став свідком цієї розмови, то це вже не приватна бесіда, а публічний виступ. Оскільки обвинувачений, московський водій Сергій Ведель, дзвонив до родичів у Бучу, то його обвинувачують у публічному поширенні фейків про російську армію.

13:41 Під час ранкової повітряної тривоги росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі, повідомили в оперативному командуванні "Південь". Наразі серед корабельного угруповання у 15 одиниць є 13 надводних та 2 підводні ракетоносії, загальний залп яких може сягати 24 «Калібрів».

13:26 Рівень схвалення діяльності Збройних Сил України сягає 98%, свідчать результати опитування Центру аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI) з 1 по 5 лютого 2023 року; Президента України Володимира Зеленського – 91%, міністра оборони Олексія Резнікова – 62%.

13:05 Губернатор Флориди і ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс назвав російського президента Владіміра Путіна «воєнним злочинцем» і пояснив, що його недавня заява про те, що російське вторгнення в Україну є «територіальною суперечкою», була хибно інтерпретована: "Очевидно, що Росія вторглася в Україну... Вона вторглася в Крим і захопила його. Це було неправильно. Але, на мою думку, Росія не демонструє здатності захопити Україну, повалити уряд і загрожувати НАТО. Я не думаю, що є достатні підстави, щоб розширити нашу залученість. Водночас ідея, що я вважаю, що дії Росії можна якимось чином виправдати – нісенітниця".

12:50 У Мелітополі скоїли замах на колаборанта, який зголосився працювати заступником начальника дільничних в адміністрації окупаційної поліції, Сергія Сковирка. Як повідомляє видання "РІА-Мелітополь", поруч зі Сковирком вибухнув заздалегідь замінований автомобіль. Слідчий комітет Росії підтвердив факт замаху. Колаборанта шпиталізовано з тілесними ушкодженнями.

12:29 Митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) заявив, що ченці не можуть покинути Києво-Печерську лавру, бо не можуть залишити свої речі, а свої речі не можуть вивезти. "Нам дали два тижні – до 29 березня – щоб ми виселилися з обителі. Ми не зможемо цього зробити з будь-якої причини. Тому що за 35 років братія зробила все, щоб упорядкувати життя обителі та паломників. У нас просто немає місця, куди це все (кухні, пральня) вивезти, а ми не маємо наміру щось залишати", – сказав Павло. Митрополита зачепили закиди у бік братії, начебто монахи "здають обитель без бою", і він закликав виступити на захист УПЦ МП спільно. "Приходьте, подивіться, це ваш обов'язок – захищати свою святиню разом з нами", – заявив настоятель Києво-Печерської лаври.

12:14 Київський апеляційний суд ухвалив рішення на користь загиблого військовослужбовця, активіста Романа Ратушного та організації “Захистимо Протасів Яр” у справі, ініційованій бізнесменом Геннадієм Корбаном, повідомляє видання ZMINA. Корбан вимагав захистити його честь та гідність, заперечуючи причетність до компанії-забудовника ТОВ “Дайтона Груп” і спроб забудови Протасового Яру, а також ображався на морально-етичні оцінки, котрі висловили у його бік. Кілька років тому Ратушний скаржився на те, що він отримував погрози від Корбана, а також його юриста Андрія Смирнова, який досі працює в Офісі президента. В ініціативі "Захистимо Протасів Яр" прокоментували: "Наші адвокати не дали викинути зі справи Романа Ратушного після його загибелі. Замість Роми в справу вступили його батьки. І Верховний суд підтвердив, що в таких справах правонаступництво допускається. Тому позиція Роми звучала сьогодні в суді... Рома продовжує перемагати недобросовісних забудовників і після своєї загибелі".

11:55 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у розмові з The Guardian не виключив, що члени Альянсу нададуть Україні західні винищувачі. "Ми маємо продовжувати розглядати потребу в більших можливостях", – сказав Столтенберґ.

11:42 Генеральний прокурор Андрій Костін під час візиту до Брюсселя обговорив із президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою створення спецтрибуналу щодо агресії. Костін сподівається, що рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт президента РФ Владіміра Путіна "закріпить його статус вигнанця для цивілізованого світу та стане початком міжнародних процесів притягнення керівництва держави-агресора до індивідуальної відповідальності". Генпрокурор наголосив, що для завершення розбудови глобальної мережі відповідальності слід створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії, оскільки, згідно з міжнародним правом, лише трибунал, котрий має міжнародний статус, може подолати імунітет чинного президента. "Ми сподіваємося, що ЄС і Європейський парламент підтримають нашу позицію як найбільш реалістичний і оптимальний спосіб відновити справедливість і запобігти можливим збройним конфліктам у майбутньому", – зазначив генпрокурор.

11:29 Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі висміяв нагородження Сєрґєєм Шойґу пілота, який пошкодив американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper над Чорним морем. "Уяви не маю, чому вони нагородили за хоробрість пілота, який наражав на зловмисний ризик себе та майно США, а в найкращому разі був просто ідіотом... Я не знаю іншої армії у світі, інших військово-повітряних сил, які б нагороджували льотчика за те, що він врізався в безпілотник. Якщо це хоробрість, то, мабуть, у них інакше розуміння цього", – сказав Кірбі.

11:13 Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив тривогу через візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Москви. "Ця вісь – Китай-Москва – є небезпечною. Намагаємося переконати Китай не підтримувати Росію в її агресивній міжнародній політиці", – сказав голова польського уряду під час пресової конференції з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою. Моравецький додав, що говорив із Кісідою про те, "як показати цю російську політику світу, глобальному Півдню, щоб там не було підтримки Росії". Голова японського уряду заявив, що Польща "грає роль хабу, який надає мілітарну та гуманітарну підтримку Україні, і стоїть на першій лінії фронту". Кісіда також повідомив про намір поглиблювати стосунки із Вишеградською групою, Ініціативою трьох морів та Бухарестською дев'яткою.

10:52 Міжнародний кримінальний суд назвав погрози експрезидента РФ Дмітрія Мєдвєдєва спробою перешкодити зусиллям з притягнення до відповідальності за дії, заборонені міжнародним правом: "Президія Асамблеї держав-учасниць Римського статуту звертає увагу на погрози на адресу Міжнародного кримінального суду, а також на заходи, оголошені проти його прокурора та суддів, причетних до видачі ордерів на арешт в ситуації в Україні. Президія Асамблеї висловлює жаль з приводу цих спроб перешкодити міжнародним зусиллям, спрямованим на забезпечення відповідальності за дії, які заборонені загальним міжнародним правом.

Ми підтверджуємо повну довіру до Суду як незалежної та неупередженої судової інституції і знову заявляємо про нашу рішучу прихильність підтримувати і захищати принципи і цінності, закріплені в Римському статуті, і зберігати його цілісність, незважаючи на будь-які загрози".

10:40 Лише 3% українців голосували би проти приєднання України до НАТО на референдумі, свідчать результати опитування Центру аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI) з 1 по 5 лютого 2023 року; 82% підтримали б це рішення, що на 10% більше порівняно з опитуванням у червні 2022 року і на 23% порівняно з даними за квітень 2022 року.

10:30 Генерація електроенергії із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів по всій країні, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. Можливі нетривалі відключення електроенергії у Житомирській області.

10:20 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 8 російських кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 20 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:10 Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий подав свою дисертацію в Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти на перевірку на предмет плагіату, пообіцявши, що "у разі виявлення будь-яких порушень нової культури академічної доброчесності, до формування якої від мене буде особлива увага, відмовлюся від ученого ступеня кандидата наук".

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

З початку березня 2023 року тривають запеклі бої на ділянці лінії фронту Сватове–Кремінна на півночі Луганської області. Росія частково відновила контроль над безпосередніми підступами до міста Кремінна, яке на початку року перебувало під прямою загрозою з боку України. Місцями Росія просунулася вперед на кілька кілометрів. Російське командування, ймовірно, намагається розширити зону безпеки на захід від оборонних ліній, які вони підготували вздовж височин, а також інтегрувати до них природну перешкоду – річку Оскіл. Ймовірно, вони прагнуть повернути Куп’янськ, логістичний вузол. Оперативні наміри Росії на північному сході, найімовірніше, залишаються оборонними. Командування, ймовірно, побоюється, що це один із секторів, де Україна може спробувати провести великі наступальні операції.

09:50 Літаки російських ВКС близько 25 разів у березні пролітали над військовою базою США у сирійському Ат-Танфі, збільшуючи ймовірність ненавмисної ескалації між двома країнами, повідомив NBC командувач авіаційного компонента об'єднаних сил Центрального командування США Алексус Грінкевич і охарактеризував ці цифри як «суттєве збільшення» активності російської авіації у цьому районі: у лютому американські військові жодного разу не фіксували прольотів російських літаків над базою в Ат-Танфі, в січні їх було 14. Американські військові використовували лінію зв'язку з російськими військовими, щоб висловити свій протест проти дій російських ВКС, але це не зупинило польотів.

Дії Росії порушують угоду від 2019 року, що регламентують правила поведінки військових у повітряному просторі над Сирією. Але останніми місяцями російська сторона, виглядає, відмовилася від виконання цих домовленостей, натомість Росія продовжує наполягати на тому, що США не можуть наближатися до російських військових об'єктів.

09:40 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 168 150 (+660) осіб, танків – 3570 (+13) од., бойових броньованих машин – 6898 (+11) од., артилерійських систем – 2608 (+19) од., РСЗВ – 511 (+2) од., засобів ППО – 273 (+1) од., літаків – 305 (+0) од., гелікоптерів – 290 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2203 (+20) од., крилатих ракет – 909 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5434 (+6) од., спеціальної техніки – 270 (+4) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

104,5% танків (з них 1,9% за минулий тиждень),

39,8% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

90,9% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

84,6% артилерійських систем (з них 1,8% за минулий тиждень),

45,9% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

24,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

32,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

19,4% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).

09:30 Росіяни видихаються в Бахмуті, хоч агресор не полишає надії за будь-яку ціну взяти місто, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський: "Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп’янськом. Під безперервним вогнем артилерії, авіації противника наші воїни на фронті демонструють надлюдську стійкість, мужність та хоробрість. Зокрема підрозділи 93-ї, 10-ї, 57-ї та 5-ї бригад, котрі зараз боронять нашу Батьківщину на сході країни".

09:20 Україна на день використовує від 4 до 7 тисяч артилерійських снарядів проти 20 тисяч, які використовує РФ, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, зазначивши, що поточний рівень витрат боєприпасів вищий, ніж рівень виробництва.

09:10 Кількість загиблих у результаті атаки росіян на місто Ржищів на Київщині зросла до 9 осіб – під час розбору завалів рятувальники виявили тіло ще однієї людини, повідомили в ДСНС Київської області

09:00 Інтенсивність російських атак за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російська федерація продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших обороняється. Минулої доби підрозділами Сил оборони відбито 83 ворожих атаки на східній ділянці фронту. Російський агресор продовжує застосовувати звичну для нього тактику терору цивільного населення, обстрілює населені пункти, а також об’єкти критичної інфраструктури. За минулу добу противник завдав ракетного удару по Запоріжжю. Російські ракети влучили у житловий багатоповерховий будинок. Є загиблі і поранені серед цивільних громадян. Також ворог завдав 48 авіаційних ударів, зокрема, по цивільних об’єктах критичної інфраструктури на Житомирщині та Київщини. Окупанти використали 21 БпЛА типу Шахед-136 з Брянської області російської федерації, 16 з цих дронів збито. Внаслідок ударів ворожих БпЛА є загиблі і поранені серед цивільних громадян. Також, загарбники здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ворогом подальших ударів залишається по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без значних змін, формування наступальних угруповань противника не виявлено. Російське керівництво і далі використовує інфраструктуру республіки білорусь для підготовки своїх військ. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка, Архипівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Дем’янівка, Есмань, Атинське, Іскрисківщина, Білопілля, Волфине, Павлівка, Басівка, Юнаківка і Краснопілля на Сумщині та Басове, Гоптівка, Стрілеча, Веселе, Вовчанськ, Охрімівка, Красне Перше і Кіндрашівка на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Макіївка, Білогорівка та Верхньокам'янське. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Білогорівка – Луганської, а також Терни, Колодязі, Сіверськ, Верхньокам’янське та Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує ведення наступальних дій, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Наші захисники цілодобово відбивають численні атаки противника в районах Бахмута, Богданівки та Предтечиного. Ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів поблизу лінії зіткнення, серед них – Васюківка, Миньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Олександро-Шультине, Північне та Південне Донецької області. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив наступальні дії в районах населених пунктів Новокалинове, Степове, Бердичі, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Побєда – успіху не мав. Ворожих обстрілів зазнали понад 20 районів населених пунктів, зокрема, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Нетайлове, Мар’їнка, Новомихайлівка та Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони понад 45 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Малинівка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області, а також Гаврилівка, Іванівка, Зеленівка, Дніпровське та місто Херсон. У населених пунктах Решетилівське, Чумацьке і Костянтинівка тимчасово зайнятої території Запорізької області російські окупанти здійснили обхід будинків місцевих жителів та попередили про необхідність перебування в безпечних місцях із забороною залишення своїх помешкань. Зазначене опосередковано може свідчити про намагання російських окупантів унеможливити спостереження місцевим населенням планового перекидання ворогом своєї живої сили та військової техніки до лінії бойового зіткнення. Російська федерація не відмовляється від загарбницької війни, не зважаючи на численні жертви. Постійно вживає заходів для поповнення втрат живої сили. Так, в одній із військових частин, що дислокується у Південній Осетії, проводиться активна робота зі строковиками, щодо підписання ними контрактів та подальшої участі у бойових діях на території України. Встановлено, що у період з 1 по 10 березня контракт підписали понад 50 російських строковиків. Вони, не отримавши належної бойової підготовки, відправлені у Мелітополь Запорізької області. Протягом доби українська авіація завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника, склад боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби ворога.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська здійснили обмежену атаку безпілотниками і ракетами по Україні вночі з 21 на 22 березня, яка свідчить про те, що російські війська продовжують відчувати дефіцит високоточних ракет.

• Міністр оборони РФ Сєрґєй Шойґу на колегії міноборони РФ 22 березня заявив, що міністерство має намір збільшити чисельність ППО РФ. Нинішні російські бригади і полки протиповітряної оборони отримали свої системи С-400 із запізненням на кілька років, російські військові сили прийняли на озброєння до 2021 року систему С-500 (яка, як повідомлялося, мала надійти у виробництво у 2015-му) лише в одній російській армії протиповітряної оборони. Росія також відклала заплановану поставку другої батареї С-400 до Індії у 2022 році через обмеження, спричинені російським вторгненням в Україну. Хоч у довгостроковій перспективі Росія, ймовірно, нарощуватиме сили протиповітряної оборони у межах масштабніших заходів, спрямованих на відновлення великих звичайних армій, формування нових російських підрозділів ППО та авіації не призведе до збільшення російської бойової потужності в Україні цього року. Заява Шойґу, ймовірно, має на меті запевнити російський народ, що міністерство оборони Росії продовжує розвивати російську армію як військову силу світового класу, щоб компенсувати сприйняття воєнних невдач в Україні.

• Ймовірно, Шойґу, оголосивши про розміщення протикорабельної ракетної системи на одному з Курильських островів, дав сигнал Японії, що їй не варто активніше підтримувати Україну.

• Міністр оборони Росії відмовився відповідати на запитання про те, як скоро чекати миру в Україні.

• Темп російських операцій навколо Бахмута, здається, сповільнюється на тлі західних повідомлень про те, що російські війська можуть намагатися розпочати наступ в інших напрямках.

• Російські війська, можливо, перекидають в Україну зі складів танки Т-54/55, щоб компенсувати значні втрати бронетехніки.

• Російські війська вели обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.

• Російські війська здобули незначні територіальні здобутки в межах Бахмута та продовжили наступальні операції в Бахмуті та його околицях, а також на околицях Донецька.

• Українські посадовці заявили, що українські сили продовжують зачищати район на східному (лівому) березі річки Дніпро.

• Кремль продовжив гібридні кампанії з мобілізації резервістів та криптомобілізації для набору росіян на контрактну службу.

• Російські чиновники й окупаційна влада продовжували виступати за зміни до законодавства з метою подальшої легітимізації депортації українських дітей до Росії.