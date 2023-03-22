392-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:09 На Київщині зросло число жертв нічної атаки дронами – з-під завалів будівлі гуртожитку вилучили тіло 40-річного чоловіка; загалом загинуло чотири особи. Як повідомляв раніше керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов, п'ятеро людей вважалися зниклими безвісти.

11:00 Служба безпеки затримала ворожого інформатора, який збирав розвіддані про локації Сил оборони та коригував російські обстріли соціальних установ на Донеччині. СБУ встановила, що саме за його наводкою окупанти завдали ракетного удару по школі у Краматорську 5 березня цього року

10:41 Україна досягла із Міжнародним валютним фондом досягнули домовленості по програмі розширеного фінансування (EFF) на понад $15 мільярдів. "Команда МВФ досягла домовленості на рівні персоналу з українською владою щодо чотирирічної програми за підтримки МВФ обсягом 11,6 мільярда SDR (приблизно $15,6 мільярда), або 577% квоти України", – поінформували у МВФ. Остаточне рішення має схвалити Виконавча рада МВФ.

10:30 Генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. На Житомирщині та Київщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

10:20 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 13 російських кораблів, серед яких 2 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 16 ракет, повідомила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

10:10 Підкаліберні снаряди із осердям зі збідненого урану, про які говорила заступник міністра оборони Великої Британії баронеса Голді, це не якась екзотична зброя, а штатний боєприпас, який використовують багато армій світу, пояснив військовий оглядач BBC Павло Аксьонов:

Такі снаряди складаються з тонкого осердя, яке виготовляють із важких та міцних сплавів із застосуванням вольфраму або збідненого урану, та оболонки, яка, навпаки, має бути легкою. Осердя на вигляд схоже на стрілу з оперенням. Ідея полягає в тому, щоб снаряд розганявся в каналі ствола зброї як звичайний боєприпас, а вже під час польоту, позбавляючись оболонки, але не сильно втрачаючи в масі, перетворювався б на тонку "стрілу", яка не зустрічає великого опору повітря. Такий снаряд може летіти на величезній швидкості і, стикаючись з бронею, виділяти велику кінетичну енергію - основний фактор бронебійного снаряда. Підкаліберні снаряди - один із найефективніших боєприпасів для боротьби з бронетехнікою, їх застосовували ще у Другій світовій війні, ними озброюють усі сучасні танки. Багато хто з них використовують збіднений уран. Для гармати L30 танка Challenger-2 розроблено два типи таких боєприпасів - L26A1 та L27A1. Для гармати Rheinmetall Rh-120, якою озброєні німецький Leopard-2 та американський Abrams M1, також розроблені підкаліберні снаряди з урановими осердями. У СРСР та Росії такі снаряди розроблялися з 1980-х років. Для гармати 2А46М-4, якою озброєні танки сімейства Т-80 та гармати 2А46М-5, яку встановлюють на Т-90А та Т-90М, кілька років тому було створено снаряд 3БМ59 "Свинець-1" з урановим сердечником. Ще один, найпоширеніший танковий боєприпас із застосуванням збідненого урану - 3БМ32 "Вант". При цьому в СРСР та Росії створювалися також танкові снаряди з використанням вольфрамових сплавів. Однозначної думки про те, наскільки може бути шкідливий для здоров'я збіднений уран, який використовують у конструкції снарядів, немає, але це дуже ефективні боєприпаси з високою бронепробивністю. І в будь-якому випадку для тих, хто перебуває в танку, в який влучив такий снаряд, можлива токсичність його сердечника - найменша з проблем. Отже, зважаючи на все, різку реакцію російського керівництва викликала не так присутність збідненого урану у складі снарядів для британських танків, як те, що вони зможуть більш ефективно вражати російські.

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Протягом останніх днів українські сили розпочали локальний контрнаступ на захід від міста Бахмут Донецької області, що, ймовірно, зменшить тиск на трасу Н-32, яка перебуває під загрозою. Бої навколо центру міста тривають, і українська оборона залишається під загрозою оточення з півночі та півдня. Однак існує реальна можливість того, що російський наступ на місто втрачає набуту обмежену динаміку, частково через те, що деякі підрозділи міноборони РФ були передислоковані в інші сектори.

09:25 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 167 490 (+920) осіб, танків – 3557 (+5) од., бойових броньованих машин – 6887 (+8) од., артилерійських систем – 2589 (+3) од., РСЗВ – 509 (+2) од., засобів ППО – 272 (+2) од., літаків – 305 (+0) од., гелікоптерів – 290 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2183 (+16) од., крилатих ракет – 807 (+2) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5434 (+6) од., спеціальної техніки – 270 (+4) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

104,1% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

39,7% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

90,6% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

84,0% артилерійських систем (з них 1,6% за минулий тиждень),

45,7% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

24,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

32,5% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

19,2% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень).

09:20 Припускається, що Путін може здійснити спробу ще одного весняного наступу, можливо, на інших напрямках, США готові продовжувати забезпечувати Україну "всім, що потрібно" для захисту, повідомив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

09:15 Унаслідок нічної атаки російських окупантів дронами в Житомирській області пошкоджено один із об'єктів інфраструктури, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко. Три безпілотники були збиті підрозділами протиповітряної оборони. Жертв і постраждалих немає.

09:10 У Київській області внаслідок російської нічної атаки дронами біля 3-ї години загинуло троє людей, ще 7 поранено, повідомили в Київській обласній військовій адміністрації. Пошкоджено гуртожиток в містечку Ржищів на правому березі Дніпра. Станом на 05:50 пожежу локалізовано

09:05 Вночі близько 23:30 росіяни атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу «Shahed- 136/131», загалом зафіксовано пуски 21 ворожого БпЛА з північного напрямку (Брянська область). Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України та інших складових Сил оборони України знищено 16 із 21 ударних БпЛА, переважно в зоні відповідальності ПК "Центр" ПС ЗСУ, повідомило командування Повітряних Сил. Над Києвом знищено всі 8 спрямовані на місто БпЛА.

09:00 Інтенсивність російських атак за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російська федерація продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших - обороняється. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 114 ворожих атак на східній ділянці фронту. Російський агресор не перестає ігнорувати закони і звичаї війни, обстрілює населені пункти, а також об’єкти критичної інфраструктури. За минулу добу окупанти завдали 10 ракетних та 32 авіаційних удари, а також здійснили 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах. Загроза завдання ударів залишається по всій території України . Так, цієї ночі, 22 березня, противник завдав чергового масованого авіаційного удару БпЛА «Шахед-136». За попередньою інформацією, 16 дронів із 21 запущеного ворогом було знищено нашими захисниками. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без значних змін, формування наступальних угруповань противника не виявлено. Вище керівництво республіки білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації, надає свою інфраструктуру для підготовки підрозділів противника. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах. Протягом минулої доби здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Басівка, Юнаківка і Попівка на Сумщині та Басове, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ і Великий Бурлук Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Кремінна, Діброва, Білогорівка та Веселе. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Красне Перше, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка - Луганської, а також Торське, Спірне та Федорівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує ведення наступальних дій, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Наші захисники цілодобово відбивали численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Бахмут, Кліщіївка та Майорськ. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив наступальні дії в районах Новобахмутівки, Новокалинового, Красногорівки, Степового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди – успіху не мав. Майже 20 невдалих спроб наступу було здійснено ворогом в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали Ласточкине, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Вугледар на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське - Запорізької, а також Херсон, Берислав, Понятівка, Дар'ївка та Антонівка. Протягом минулої доби Авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів. В тойже час, наші захисники збили 15 ворожих БпЛА різних типів, а також 2 керовані авіаційні ракети Х-59. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та один інший важливий об’єкт противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін, схоже, готується, щоб зробити Раду Безпеки Організації Об'єднаних Націй зброєю в якості методу проєкції російської влади напередодні вступу Росії до ротаційного головування в РБ ООН у квітні. Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Росія планує провести неформальне засідання РБ ООН на початку квітня для обговорення "реальної ситуації" з "українськими дітьми, вивезеними до Росії". Небензя стверджував, що Росія планує провести зустріч щодо оголошення Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт Путіна та російського уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової за депортацію українських дітей до Росії.

• Результати другого дня візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна до президента Росії Путіна продовжують свідчити про те, що Путін не зміг забезпечити необмежене двостороннє партнерство з Китаєм, на яке він, ймовірно, сподівався.

• Путін неправдиво зобразив надання Заходом Україні боєприпасів зі збідненим ураном (непридатних для використання в ядерній або радіологічній зброї) як значну ескалацію, щоб посилити інформаційні операції, спрямовані на стримування західної допомоги Україні у сфері безпеки і покласти тягар переговорів на Захід. Протитанкові боєприпаси на Заході зазвичай виготовляються із збідненого урану (тобто урану, який менш радіоактивний, ніж природний уран) через його високу щільність і проникаючий ефект, який він створює.Такі боєприпаси не можна використати для виробництва ні ядерної, ні радіологічної зброї.

• "Група Ваґнера" може втратити більшу частину своїх ув'язнених у найближчі тижні, оскільки у в'язнів закінчуються шестимісячні військові контракти.

• ФСБ і Росгвардія порушили кримінальну справу щодо заступника начальника Центрального округу Росгвардії генерал-майора Вадима Драгомирецького. Драгомирецького підозрюють в отриманні багатомільйонних хабарів і зловживанні службовим становищем і його чекає подальше звільнення з посади.

• Міністерство оборони США оголосило, що санкціонувало президентське бюджетні зміни для надання близько 350 мільйонів доларів допомоги Україні.

• Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

• Російські війська не досягли жодних підтверджених успіхів у Бахмуті та його околицях і продовжували наступальні дії вздовж околиць Донецька.

• Кремль продовжує криптомобілізаційні кампанії з вербування чоловіків по всій Росії для контрактної служби, щоб уникнути оголошення другої хвилі мобілізації.

• Російська окупаційна влада продовжує сприяти депортації українських дітей до Росії.