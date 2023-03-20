«Обережно! Мавпи кидаються лайном»

Оголошення з таким застереженням висять у зоопарках на клітках з горилами, шимпанзе та іншими лапундерами. Є надія, що аналогічні повідомлення з’являться по периметру кордону РФ й обов’язково на стіні московського Кремля.

Ордер тижня

Не в останню чергу завдяки уповноваженій президента РФ у справах дитини Марії Львовій-Бєловій Міжнародний кримінальний суд у Гаазі згадав про свої функціональні обов’язки і видав ордер на арешт президента країни-агресора та власне згаданої жінки, яка всиновила українського підлітка.

«Путін, як стверджується, несе відповідальність за воєнний злочин у вигляді незаконної депортації населення (дітей) і незаконного переміщення населення (дітей) з окупованих територій України до Росії. Злочини, ймовірно, були скоєні на окупованій території України щонайменше з 24 лютого 2022 року. Існують розумні підстави вважати, що пан Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезазначені злочин – за вчинення дій безпосередньо, спільно з іншими, за його неспроможність здійснювати належний контроль над цивільними та військовими підлеглими. Марія Львова-Бєлова, як стверджується, несе відповідальність за воєнний злочин у вигляді незаконної депортації населення (дітей) і незаконного переселення населення (дітей) з окупованих територій України до Росії», –повідомили у пресслужбі МКС.

Думки головного прокурора МКС Каріма Хана про те, що Україна є «місцем злочину, яке охоплює складний і широкий спектр можливих міжнародних злочинів», і голови МКС Пьотра Гофманського «ми віримо у стримувальний ефект ордерів на арешт, виданих у ході нашого слідства, і вважаємо, що це дуже важливий сигнал світу про те, що ми робимо свою роботу, що жертви не забуті… Є 123 держави, дві третини держав світу, де він (президент РФ, – ред.) не буде в безпеці» гарно ілюструють процес, але більш барвистою була реакція самих росіян на рішення Гааги. Прессекретар президента РФ Пєсков вичавив з себе «ставимося до цього спокійно, все ретельно фіксуємо, продовжуємо працювати. Продовжує, головне, працювати президент». А Дмітрій Мєдвєдєв згадав, що божевільні неосудні, і продовжив косити під дурня. «Судді МКС розійшлися марно. Дивіться, мовляв, ми хоробрі, не обісралися підняти руку на найбільшу ядерну державу. На жаль, панове, всі ходять під Богом і ракетами. Цілком можна уявити точкове застосування гіперзвукового "Оніксу" з Північного моря з російського корабля по гаазькій Будівлі суду. Його не збити, на жаль. І суд – лише убога міжнародна організація, а не населення країни НАТО. Тому і війну не почнуть. Побояться. І жаліти ніхто не буде. Так що, громадяни судді, уважно дивіться в небо», – написав зіц-президент у своєму Telegram-каналі.

Шеф Мєдвєдєва вже забронював собі стілець у Гаазі, а сам «не Дімон» сподівається відсидітися в Національному медичному дослідному центрі психіатрії і наркології імені В. П. Сербського.

Збиття тижня

Американці вирішили відкласти на потім історію про збиття росіянами безпілотника MQ-9 Reaper і згадати про неї в більш актуальний момент. Над Чорним морем у нейтральних водах два російські винищувачі Су-27 атакували американський БпЛА, облили його пальним, пошкодили гвинт, внаслідок чого американським військовим довелося збити дрон.

Інцидент між двома ядерними державами прокоментував координатор з питань комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. На його думку, те, що сталося над Чорним морем, є унікальним випадком, позаяк дії росіян були небезпечними, непрофесійними і нерозважливими.

Цього разу Reaper не став casus belli, але що трапиться наступного разу і які то матиме наслідки для планети, не знає ніхто.

Відставка тижня

Трудовий шлях уже колишнього міністра освіти і науки Сергія Шкарлета був складним. Сергія Миколайовича звинувачували у плагіаті, невмінні працювати в команді etc. Нарешті доктор економічних наук написав заяву про відставку, з якою знову потрапив у халепу. Пояснити, в якому стані має бути людина, що забуває, як правильно пишеться власне прізвище, можуть лише кваліфіковані спеціалісти. Варіант, що Шкарлет (чи таки Шарлет?) писав заяву під примусом чи навіть катуваннями, розглядається, але є малоймовірним.

Найбільш сумно виглядає фраза, якою Шкарлет закінчив свій міністерський анабазис. «Закінчився мій термін перебування на посаді Міністра освіти і науки України. Та незалежно від обійманої посади продовжую працювати у сфері освіти і науки України», –написав відставник у соцмережі – і стало трохи незатишно від майбутнього вітчизняної науки й освіти.





Наміри тижня

Свого часу українські шанувальники футболу мали певні застереження до нідерландського міста Алкмаар, бо тамтешній клуб двічі обіграв наш «Дніпро-1». Тепер думка стосовно міста в провінції Північна Голландія має кардинально змінитися, бо Нідерланди разом із Бельгією в 2025 році нададуть Україні два мінні тральники класу Alkmaar. Про це на спільному брифінгу з главою міністерства оборони королівства Кайсою Оллонгрен повідомив керівник українського МО Олексій Резніков.

Олонгрен озвучила наміри наших союзників: «Нідерланди нададуть два мінні тральники класу Alkmaar, і ми почнемо готувати українські підрозділи, щоб вони знали, як використовувати ці кораблі. Це буде зроблено з Бельгією та іншими нашими союзниками. Кораблі будуть готові до використання у 2025 році. Питання мін у Чорному морі – воно вже проблематичне, воно не закінчиться разом із війною. Саме тому ці мінні тральники – це внесок у майбутнє ЗСУ».

Резніков у такому рішенні європейців помітив нову коаліцію: «Тепер є тренд на створення певних коаліцій в інтересах України. Була танкова коаліція, до цього – авіаційна коаліція. Зараз з'являється корабельна коаліція. Завдяки сьогоднішньому оголошенню Нідерландів про надання мінних тральників (мисливців на міни) можемо по суті говорити, що створюється корабельна коаліція».

Про флот морських дронів інформація вже була, тепер українські Військово-морські сили стануть ще потужнішими.



