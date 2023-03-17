Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна.

Шеф Кремля несе кримінальну відповідальність, зокрема за незаконну депортацію дітей з окупованих територій України до Росії.

 

 

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав міжнародні ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у депортації українських дітей. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

«Сьогодні, 17 березня 2023 року, Друга палата досудового розгляду Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт двох персон у контексті ситуації в Україні: пана Володимира Володимировича Путіна та пані Марію Олексіївну Львову-Бєлову. Путін [...], президент Російської Федерації, імовірно несе відповідальність за воєнний злочин у формі незаконної депортації населення (дітей) та незаконного переміщення населення (дітей) з окупованих територій України до Російської Федерації (згідно зі статтями 8( 2)(a)(VII) and 8(2)(b)(VIII) Римського статуту)», – йдеться у пресрелізі МКС.

 

Як пояснили у суді, є «розумні підстави» вважати, що Путін несе особисту відповідальність за депортацію дітей з окупованих територій України до Росії. Злочини, у яких звинувачують Путіна, імовірно скоювалися принаймні з 24 лютого 2022 року, зазначає суд. 

 

Судді Міжнародного кримінального суду додають, що мають достатні підстави вважати, що Путін особисто несе відповідальність за ці злочини і як безпосередньо причетний до них, і як керівна особа, чиї підлеглі з його потурання або за його схвалення вчиняли ці злочини.

 

Уповноважену з прав дитини Марію Львову-Бєлову МКС підозрює у тому самому злочині згідно з тими самими статтями Римського статуту, що й Путіна. «Є розумні підстави вважати, що пані Львова-Бєлова несе персональну відповідальність за вищезгадані злочини, скоївши ці діяння безпосередньо, спільно з іншими особами та/або через дії інших осіб», – йдеться у повідомленні Міжнародного кримінального суду.

 

Рішення МКС було винесено через день після того, як уповноважений ООН слідчий орган звинуватив Росію у скоєнні широкомасштабних воєнних злочинів в Україні, включно з навмисними вбивствами та тортурами, причім у деяких випадках дітей змушували спостерігати, як вбивають та ґвалтують їхніх близьких.

17.03.2023

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