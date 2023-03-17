Американська реакція на російську провокацію з безпілотником

Найкраща відповідь – відправити в Україну ракети дальнього радіусу дії.

 

 

Вчора Пентагон оприлюднив відеозапис російського винищувача, який цього тижня переслідував американський розвідувальний безпілотник, скинув на нього паливо, а потім  зіткнувся з ним. Ця провокація вимагає реакції США, і правильною відповіддю буде надання українцям сучасної зброї дальнього радіусу дії, необхідного їм для перемоги над військами Путіна.

 

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі у середу заявив, що не зрозуміло, чи росіяни умисне протаранили пропелер безпілотника MQ-9, внаслідок чого США були змушені втопити безпілотник у Чорному морі. Але зіткнення було ризиком, на який пішла Росія, коли її пілоти скидали паливо під час того, що Пентагон називає "непрофесійним" перехопленням. Генерал Міллі зазначив, що цей "дуже агресивний" епізод відповідає "патернам" поведінки росіян.

 

Дехто застерігає, що цей епізод свідчить про ризик війни США з Росією і є причиною відмовитися від України. Але безпілотник діяв у міжнародному повітряному просторі, тобто Путін хоче зробити Чорне море своєю приватною водоймою. Росія може піти на ескалацію, зрештою цей момент прояснює, що Путін є агресором, і його плани не обмежуються Україною.

 

Адміністрація Байдена коригувала свою політику щодо України, виходячи з власних застережень щодо реакції Путіна, але це зіткнення є останнім нагадуванням, що Путін йде на всі ті ризики, які, на його думку, можуть зійти йому з рук.

 

Президент Байден тепер має більше підстав зробити те, що він мав би зробити вже давно: надати Україні зброю, необхідну для перемоги. Пріоритетом № 1 є армійський тактичний ракетний комплекс, який дозволить наносити удари вглиб російських позицій в Україні, і, відповідно, прискорити наступ.

 

Іншою належною платформою для України є, якщо вже так вийшло, сам MQ-9. Однією з причин, чому адміністрація Байдена не пропонувала цей безпілотник, було побоювання, що росіяни можуть перехопити цю технологію. Тепер росіяни погрожують виловити розбитий безпілотник з Чорного моря, хоча генерал Міллі каже, що США вжили "пом'якшувальних заходів" – імовірно, стерли жорсткий диск безпілотника – і що будь-які його залишки не матимуть цінності.

 

Це свідчить про те, що ризики, пов'язані з наданням MQ-9 Україні, є керованими, тобто, що переваги платформи, яка може перебувати в повітрі більше доби і провадити розвідку на великих відстанях, переважають.

 

Байден, можливо, вважатиме за краще перечекати і продемонструвати власну стриманість, але він не буде в захваті від рішень, які він таки буде змушений приймати, якщо Росія піде на ескалацію і зіб'є пілотований американськими військовими літак.

 

Росія – не єдиний противник, який випробовує рівень толерування США. Пекін переслідує американські об'єкти в Тихому океані: у грудні китайський винищувач наблизився до розвідувального літака ВПС США на відстань близько шести метрів. Якщо світ здається нестабільним тепер, то він буде ще нестабільнішим, якщо вороги Америки відчуватимуть себе вправі провокувати США, не боячись відповіді.

 

Редакційна стаття The Wall Street Journal

 

Replying to Russia’s Drone Provocation

The Wall Street Journal, 17.03.2023

17.03.2023

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