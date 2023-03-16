Синоптики попереджають, у Карпатах утримується значна сніголавинна небезпека. Туристам рекомендують утриматися від походів у гори. Про це повідомляють на facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".

Відомо, що сьогодні, 16 березня, у наступні кілька днів у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека. Температура повітря в горах утримується на позначках — 6-7°C нижче нуля. Вітер північно-східний. Сніг лежить суцільним килимом висотою 75-185 см.

"Сніг свіжий, пиловидний, слабо закріплений. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" – попереджають синоптики.

Водночас помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується 17 березня на високогiр'ї Закарпатської області і низька сніголавинна небезпека (1 рівень), утримується у горах Львівської та Чернівецької областей.