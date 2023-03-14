На Тернопільщині можливі відключення електропостачання.

На Тернопільщині проводять капітальний та поточний ремонт електрообладнання, також здійснюється чистка трас ліній електропередачі. Тому в області можливі тимчасові відключення світла. Про це повідомляє Тернопільобленерго на своїй сторінці у fb.

За словами енергетиків, виконання таких робіт неможливе без тимчасового знеструмлення електрообладнання та мереж. Тривалість відключення світла залежатиме від складності робіт та інших технічних чинників.

"При формуванні плану відключень передбачається запас часу на випадок непередбачуваних ситуацій. Тривалість фактичної відсутності електроенергії може бути різною, в залежності від складності робіт та інших технічних чинників, які спрогнозувати неможливо. В разі, якщо роботи вдалося заверши раніше, то електроенергію обов’язково одразу ввімкнуть. Енергетики намагаються якомога швидше виконати заплановану роботу, адже розуміють, що будь-яке відключення електроенергії, навіть короткотривале, спричиняє незручності споживачам", – зазначають у пресслужбі обленерго.

Ознайомитись із переліком запланованих відключень можна на офіційному сайті ВАТ "Тернопільобленерго".