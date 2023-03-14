Біженцям з України пролонґували термін перебування в США.

Відповідне рішення ухвалила адміністрація Байдена.

 

 

Адміністрація Джо Байдена дозволила тисячам громадян України, які полишили свою батьківщину після початку російського широкомасштабного вторгнення рік тому, залишатися в Сполучених Штатах на довше. Про це повідомила інформаційна аґенція Associated Press із покликом на слова представників Білого дому.

 

Рішення американської адміністрації поширюється на тих українських громадян, у яких закінчується дія попереднього дозволу американської влади. Департамент внутрішньої безпеки США уточнив, що це рішення стосується тих українців та їхніх найближчих родичів, які прибули до США до відкриття програми допомоги «Єднаймося заради України» (Uniting for Ukraine).

 

Українські громадяни, які приїхали до США в рамках програми «Єднаймося заради України», і так відразу отримали дворічний дозвіл на перебування у країні. Тоді як ті, хто прибув раніше за них, зазвичай отримували дозвіл залишитися лише на один рік. Американські організації, які займаються розселенням біженців, оцінюють кількість українських громадян із «річним правом» проживання в США приблизно у 20 тисяч.

 

Адміністрація США застосовує спеціальну програму гуманітарного сприяння, щоб дозволити в'їзд до США громадянам інших країн, які змушені терміново шукати притулок. Ця програма діє тимчасово від одного до двох років. Її дія може продовжуватись у випадках, коли заявник змушений просити про додаткову допомогу.

14.03.2023

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