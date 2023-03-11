Велика Британія закликала спонсорів Олімпіади не допустити участі росіян.

МОК наразі вагається з ухваленням остаточного рішення.

 

 

Уряд Великої Британії звернувся з листом до найбільших спонсорів літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, закликавши їх чинити тиск на  Міжнародний олімпійський комітет (МОК), щоб російські та білоруські спортсмени не були допущені до участі в спортивних змаганнях навіть у нейтральному статусі. Про це пише британська газета The Guardian. Листа з відповідним проханням британська міністерка культури, інформації та спорту Люсі Фрейзер (Lucy Frazer) надіслала 13 найбільшим спонсорам ОІ-2024, у тому числі компаніям Coca-Cola, Intel, Airbnb, Visa та Samsung

 

«Ми знаємо, що спорт і політика в Росії та Білорусі тісно переплетені, і ми сповнені рішучості діяти. Росії та Білорусі не можна дозволяти використовувати спорт у своїх пропагандистських цілях», – цитує газета текст листа.

 

У листі також наголошується: «Допоки наші побоювання і конкретні деталі щодо працездатної моделі "нейтралітету" не будуть розглянуті, ми не згодні з тим, що російським та білоруським спортсменам слід дозволити повернутися до змагань».

 

Також Сейм Литви схвалив резолюцію, в якій закликав усі парламенти світу «висловити свою чітку і рішучу незгоду» з будь-якими пропозиціями дозволити російським і білоруським спортсменам та офіційним особам брати участь в Олімпійських іграх або інших міжнародних змаганнях, у тому числі під нейтральним прапором. Усі 109 депутатів литовського парламенту  проголосували за те, щоб обмеження діяли доти, допоки Росія не припинить повномасштабну військову аґресію проти України.

 

Раніше повідомлялося, що МОК поки що не ухвалив остаточного рішення щодо допуску атлетів з Росії та Білорусії до участі в паризькій Олімпіаді. Наприкінці січня Комітет оприлюднив заяву, згідно з якою спортсмени цих країн теоретично можуть бути допущені до змагань за виконання двох умов. По-перше, вони можуть брати участь у турнірах у статусі «нейтральних спортсменів» і «в жодному разі не репрезентувати свою державу або будь-яку іншу організацію у своїй країні». Друга умова – повне дотримання Олімпійської хартії. Це означає, що до змагань слід допускати лише спортсменів, які «не виступали проти миротворчої місії МОК, активно підтримуючи війну в Україні» та дотримувалися всіх антидопінґових правил.

11.03.2023

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