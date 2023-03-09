Ексміністра оборони у Казахстані засудили до 12 років.

Його справа пов’язана з масовими протестами в країні у січні 2022 року.

У Казахстані винесено обвинувальний вирок щодо ексміністра оборони Мурата Бектанова у справі про кровопролитні заворушення у січні 2022 року. По це повідомив казахський інформаційний портал Inform Buro.

Суд в Астані визнав у четвер, 9 березня, підсудного винним у «перевищенні влади у бойовій ситуації». «Бектанов засуджений вироком Спеціалізованого міжрайонного військового суду у кримінальних справах від 24 лютого 2023 року за статтею 451, частина 3, КК РК («Перевищення влади в бойовій ситуації»). Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 12 років з відбуттям в установі кримінально-виконавчої системи максимальної безпеки», – йдеться в повідомленні суду. При цьому детальна інформація не розголошується через секретний характер цієї справи.

Мурат Бектанов очолював міністерство оборони Казахстану з серпня 2021 року. 19 січня 2022 року його було звільнено з посади після масових протестів та заворушень у країні. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звинуватив командування збройних сил і особисто Бектанова у вкрай невпевненому та безініціативному управлінні, а також невиконанні покладених на нього завдань.

Через місяць Бектанова було затримано та поміщено в ізолятор тимчасового тримання за підозрою у бездіяльності під час січневих протестів та заворушень. Він підозрювався у порушенні статті 452 Кримінального кодексу про бездіяльність представників влади.

У жовтні 2022 року стало відомо про передачу цієї справи до військового суду. Генеральний прокурор Казахстану Берік Асілов повідомив, що Бектанов у період заворушень віддавав явно незаконні накази та залишив без захисту військові стратегічні об'єкти.

Нагадаємо, що на початку січня 2002 року в місті Жанаозені на заході Казахстану розпочалися мітинги проти стрімкого підвищення цін на скраплений газ, вони швидко переросли у масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами. У деяких регіонах у ніч проти п’ятого січня почалися погроми, напади на адміністративні будівлі, відділки поліції, магазини. За даними влади, в ході заворушень загинули 225 осіб, зокрема 19 представників правоохоронних органів. Президент Токаєв відправив уряд до демісії та запровадив у країні надзвичайний стан. Шостого січня до Казахстану на прохання президента прибув озброєний контингент з країн – членів ОДКБ «для допомоги у подоланні терористичної загрози». У середині січня підрозділи сил ОДКБ полишили Казахстан.