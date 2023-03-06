Ноги ростуть з Росії

Коли на східному кордоні України замість бутафорної стіни з’явиться рів з крокодилами, а росіяни страшитимуть своїх чад «паляницями», життя налагодиться, а поки що, як казав один президент, маємо те, що маємо.

Львів тижня

Очевидно, львів’яни мали деякий жаль на те, що Джо Байден після зустрічі з Зеленським не заїхав до їхнього міста і не з’їв круасана на Сихові. З метою компенсації Львів відвідали президент Латвії Егілс Левітс з когортою поважних іноземців для бесіди з президентом України і проведення конференції United for Justice — Об'єднані заради справедливості.

Зеленський прокоментував переговори з латвійським колегою так: «На переговорах ми торкнулися відповідних питань, зокрема створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Російської федерації проти України, підготовки голосування Генасамблеї ООН за відповідну українську резолюцію, співпрацю з міжнародним кримінальним судом і юридичними інституціями європейської спільноти».

Левітс поділився своїми планами про те, як посадити росіян на лаву підсудних: «Я просуватиму ідею спеціального трибуналу, адже жоден інший міжнародний суд не може розглядати справи про злочин агресії. Міжнародний суд відіграє важливу роль у вигляді збору доказів про вчинення окремих злочинів. Але важливо розглядати і злочин вчинення агресії, який вчинявся керівництвом. Він передбачений міжнародним законодавством, але немає суду, який має мандат на розгляд таких злочинів».

Крім того, у Львові Зеленський зустрівся із президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою, якій подякував за тверду позицію щодо необхідності збільшення санкційного тиску на РФ, але нагадав і про те, що такий тиск пасувало б посилити. Серед озвучених планів українського президента було те, що наша держава прагне якнайшвидше завершити виконання рекомендацій Європейської комісії й уже цього року розпочати переговори про вступ до ЄС.



Брянськ тижня

Якщо російський кордон такий ж дзюравий по всьому периметру найбільшої держави на глобусі, як в Брянській області, то виникає закономірне питання – чому нащадки Чингісхана не катаються на кошлатих адуу (кінь монгольською) довкола Байкалу, а фіни не бігають на закупи алкоголю в місто Петрозаводськ, більш відоме синам Суомі як Яаніслінна?

Росіяни, які в серпні минулого року створили Російський добровольчий корпус як підрозділ ЗСУ, що входить до Інтернаціонального легіону ТрО, на тлі місцевого фельдшерського акушерського пункту відзвітувалися: «Російський Добровольчий Корпус прийшов до Брянської області, щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом». Вони ж пообіцяли, що згодом розкажуть докладніше про результати свого шпацеру на історичну батьківщину. Натомість російські медіа підняли інформаційну хвилю про «українських диверсантів», які зав’язали бій зі збройними силами РФ в селах Сушани і Любечани Брянської області зранку 2 березня. В залежності від фантазії і вжитого росіяни повідомляли про кількість диверсантів – від півдесятка до сотні, про їхні дії – від захоплення заручників до розстрілу дітей. Розповідали про підірвані електропідстанцію і газову станцію, про неможливість адекватної відповіді зі сторони російських військових, бо ті буцімто бояться влучити в мирне населення, тому мусили «відтіснити» диверсантів за російський кордон. Потім всі ці бздури разом з повідомленням про екстрене зібрання засідання Радбезу РФ були спростовані на різних рівнях.

Розтлумачити українську візію подій на Брянщині спробували в Головному управлінні розвідки і в Офісі президента.

«Так звана Російська Федерація – це абсолютно нестабільне утворення з колосальною кількістю внутрішніх конфліктів: міжнаціональних, соціальних, політичних. І справді, мають місце, зокрема, ось такі речі, що говорить про протистояння в середині самої Російської Федерації між громадянами самої Російської Федерації», – пояснив речник ГУР Андрій Юсов.

«Історія про українські ДРГ в Рф – це класична провокація. Абсолютно свідома. Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростаючу бідність. Тим часом партизанський рух в Рф стає сильнішим та агресивнішим. Бійтеся своїх партизанів…», - додав радник керівника РП Михайло Подоляк.

Тепер історію про події на кордоні варто донести до свідомості, наприклад, китайців, аби тамтешні виховані люди згадали, що їх цікавлять простори РФ від Находки до Тюмені і від Барнаула до Певека.



Придністров’я тижня

Про Богом і людьми забуте Придністров’я росіяни згадували, коли треба було створити проблеми молдаванам, тепер Кремлю спало на думку використати це дивне утворення для ускладнення життя українцям.

Розганяти інформацію про те, що Україна планує вторгнутися в Придністров’я під російськими прапорами Міністерство оборони РФ почало на своє профільне свято – 23 лютого. І молдавське, і вітчизняне керівництво відреагувало на цю провокацію адекватно – ну що ж з росіян взяти? Згодом в утворенні на берегах Дністра оголосили про проведення зборів запасників для миротворчих сил, на що в Державній прикордонній службі відповіли, що на кордоні з Молдовою Сили оборони України посилили заходи безпеки та будують фортифікаційні споруди.

Поступово пересуди про можливість російської атаки з боку Придністров’я на Одесу вгамувалися, ЗСУ ситуацію контролює, росіяни думають, що ще можна витиснути з Тирасполя і населеного пункту Ковбасна, де розташовані склади зброї часів ІІ Світової війни.

Провокації з ПМР в контексті від росіян очевидно, ще будуть, але українці до них готові.

Редан тижня

Якщо не спрацював «синій кит», то можливо спрацює «білий павук» на чорному тлі і з цифрою 4 на спині. І суіцидний морський ссавець, і дванадцятилапа тварюка, так само як «Біжи або помри», світу подарувала РФ. Теперішня субкультура «Редан», яка наробила невеликого галасу в інформаційному просторі і додала сивого волосся батькам підлітків, типовий продукт «руского міра», але боротися з такими бенкартами в Україні потроху вчаться. Станом на 1 березня поліцейські зафіксували понад 40 зібрань молоді у рамках руху «Редан», особливо активних затримали і провели з ними пояснювальні бесіди після яких влаштовувати «махачі» на площах біля торгівельно-розважальних центрів бажання у тих особливо активних відпало.

Потроху резонанс з «Реданом» вщухає, але варто пам’ятати про патологічну винахідливість росіян і бути готовим до їх нових ІПСО.