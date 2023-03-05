375-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:16 Офіс Генерального прокурора зафіксував 171 факт сексуального насильства, вчиненого росіянами, повідомила дружина Президента України Олена Зеленська на конференції United for Justice у Львові. Серед постраждалих – 39 чоловіків. При тому 13 – неповнолітні, зокрема, один хлопчик.

12:54 Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що перегрупування українських сил у Бахмуті є контрольваним, у місті проходять планові ротації. "Масового відходу українських сил немає", – сказав Череватий у коментарі CNN.

12:21 Росіяни обстріляли місто Куп'янськ на Харківщині. Зруйновано щонайменше п'ять житлових будинків, господарчі споруди; сталися пожежі. Пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури (на світлинах видно приміщення залізничного вокзалу), будівля освітнього закладу та пологовий будинок. Загинув 65-річний чоловік.

12:03 Через три місяці економіка Росії не зможе забезпечувати ведення агресивної війни проти України, за прогнозом керівника Головного управління розвідки МО України Кирила Буданова, у неї залишився час до кінця весни, щоб спробувати домогтися якихось успіхів. на полі бою, далі скінчаться кошти для ведення війни: "Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння і матеріалів. Її економіка і виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у Росії скінчаться її інструменти війни".

11:38 Рятувальники вилучили з-під завалів багатоповерхівки у Запоріжжі вже 13 загиблих. Дім було атаковано Росією 2 березня.

11:16 На американській авіабазі в Тусоні (Аризона) два українські пілоти проходять перевірку на льотних тренажерах для визначення часу, що знадобиться для навчання їхнім польотам на винищувачах F-16, повідомляє CNN.

11:00 Дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній вже три тижні і не прогнозується, повідомили в Укренерго. Споживання в межах вихідного дня, в енергосистемі працюють всі види електростанцій. В окремі години є обмеження навантаження об’єктів «зеленої» генерації. Через рвучкий сильний вітер можливі пошкодження в мережах обленерго та пов’язане з цим тимчасове припинення електропостачання.

10:39 Україна пропонує створити міжнародний компенсаційний механізм відшкодування завданих Росією збитків, який базуватиметься на міжнародному договорі: компенсації мають виплачуватися за рахунок активів підсанкційних росіян і суверенних активів РФ, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на конференції United for Justice у Львові.

10:12 Станом на нинішній ранок російські військові вивели в Чорне море два наводних та два підводних кораблів-носії крилатих ракет з загальним залпом 24 «Калібрів», повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Наприкінці лютого 2023 року російські мобілізовані резервісти розповіли, що отримали наказ штурмувати український бетонний опорний пункт, маючи на озброєнні лише "вогнепальну зброю та лопати". "Лопати", очевидно, є інструментами для окопування, які використовуються для рукопашного бою. Смертоносність стандартного саперного інструменту МПЛ-50 ["малая пехотная лопата"] особливо міфологізована в Росії. Майже не змінившись з моменту його розробки в 1869 році, він продовжує використовуватися як зброя, що підкреслює жорстокість і низькотехнологічність бойових дій, які стали характерними для більшої частини війни. Один з резервістів розповів, що не був "ні фізично, ні психологічно" підготовлений до бойових дій. Останні дані свідчать про збільшення кількості ближніх боїв в Україні. Це, ймовірно, є результатом того, що російське командування продовжує наполягати на наступальних діях, в основному піхотних, при меншої підтримки артилерійського вогню через брак боєприпасів у Росії.

09:41 В Україні на неділю, 5 березня, планується 22-й день поспіль без обмежень споживання електроенергії та застосування графіків погодинних відключень через дефіцит ресурсу або проблем із пропускною спроможністю мереж, повідомляють оператори системи розподілу

09:15 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 153 120 (+930) осіб, танків – 3414 (+5) од., бойових броньованих машин – 66792 (+9) од., артилерійських систем – 2426 (+12) од., РСЗВ – 488 (+1) од., засобів ППО – 248 (+1) од., літаків – 302 (+0) од., гелікоптерів – 289 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2071 (+5) од., крилатих ракет – 873 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5299 (+10) од., спеціальної техніки – 230 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

99,9% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

38,6% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

88,3% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

78,7% артилерійських систем (з них 1,5% за минулий тиждень),

43,8% РСЗВ (з них 1,12% за минулий тиждень),

24,2% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

32,4% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

17,6% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі. Є загиблі та поранені серед мирного населення. Загроза завдання російською федерацією ракетних ударів залишається високою по всій території України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито понад 130 атак противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог обстріляв населені пункти Бачівськ, Уланове, Кучерівка, Білокопитове, Старикове, Ходине, Рижівка, Атинське, Голишівське, Павлівка та Садки Сумської області та районів 35 населених пунктів Харківської області. Серед них – Ветеринарне, Красне, Огірцеве, Бударки, Дворічанське, Новомлинськ та Дворічна. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах Невського, Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області, успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них - Гряниківка, Кислівка, Піщане, Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Федорівка і Роздолівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Протягом минулої доби наші захисники відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка, Іванівське та Бахмут Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Федорівка, Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Олександро-Шультине, Озарянівка, Диліївка, Торецьк, Майорськ та Північне Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник безуспішно атакував позиції наших військ поблизу населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Марїнка та Побєда. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах понад 30 населених пунктів. Зокрема, Новобахмутівки, Очеретиного, Бердичів, Водяного, Первомайського, Максимільянівки, Побєди, Новомихайлівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється та намагається покращити тактичне положення для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 40 населених пунктів. Серед них – Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Кам’янське Запорізької області; Берислав, Ольгівка, Львове, Микільське, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон, а також місто Очаків Миколаївської області. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. В місті Нова Каховка Херсонської області, окупанти використовують цивільне населення в якості “живого щита”. Зокрема, з метою збиття засобів ураження, які призначені для військових об’єктів ворога, окупаційні війська розміщують свої засоби ППО серед житлових кварталів міста. російська окупаційна армія втрачає контроль на полі бою над так званими "козачими батальйонами". Зокрема, в районі Вугледара виконує завдання ворожий козачий батальйон “Степ/Тигр”, командування якого вкрай незадоволене керівництвом збройних сил російської федерації та нехтує взаємодією з підрозділами російської окупаційної армії. Авіація Сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах, 1 – по складу боєприпасів противника та 1 – по автомобільному мосту. Також, наші захисники збили 4 розвідувальних і ударних БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 райони зосередження противника, 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, а також 2 станції РЕБ ворога.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Схоже, що російські війська забезпечили достатню позиційну перевагу, щоб провести переломної операції в певних частинах Бахмута, але ще не змусили українські сили відступити та, швидше за все, не зможуть найближчим часом оточити місто.

• Мета перелому полягає в тому, щоб змусити противника залишити підготовлені оборонні позиції, і вона відрізняється від мети оточення, яка полягає в захопленні та знищенні сил противника. Можливо, росіяни мали намір оточити українські сили в Бахмуті, але українське командування дало сигнал, що радше відступить, ніж піде на ризик оточення.

• Міністр оборони Росії Сергій Шойґу провів зустріч з командувачем Східним військовим округом генерал-полковником Рустамом Мурадовим на заході Донецької області, щоб, ймовірно, оцінити масштаби втрат росіян навколо Вугледара та можливість подальшого наступу на цьому напрямку.

• Повідомляється, що китайський уряд розлючений на Кремль через оприлюднення дискусій про продаж зброї.

• Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картапалов закликав російські компанії купувати власні системи ППО для захисту від безпілотників.

• Повідомляється, що група "Ваґнера" відкрила щонайменше три нові центри вербування в російських спортивних клубах у період з 2 по 4 березня, можливо, щоб збільшити базу вербування "Ваґнера" після втрати можливості вербувати ув’язнених.

• Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

• Російські війська продовжували оточувати Бахмут і здійснювали наземні удари вздовж лінії фронту в Донецькій області.

• Українські джерела продовжують повідомляти, що російські війська намагаються підготуватися до наступальних операцій на півдні України.

• Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров продовжує очевидні спроби посилити чеченський вплив у Росії через сприяння спецназу Чечні і молодіжну політику.

• Російські окупаційні адміністрації посилюють правоохоронні заходи на окупованих територіях.