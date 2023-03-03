У Росії тепер каратимуть за інформацію про злочини зеків-найманців.

Відповідний законопроєкт ухвалила держдума РФ.

Державна дума Росії на прохання засновника ПВК «Ваґнера» Євґєнія Прігожина розширила коло осіб, інформацію про біографії котрих та про їхні дії на війні проти України вважатимуть «фейками» або «дискредитацією армії». Захист отримають так звані «добровольці», які не входять до складу регулярної армії, включно зі завербованими в ПВК ув'язненими. За розголос негативних відомостей про них можна буде отримати до 15 років колонії та великі адміністративні штрафи.

Для цього російські депутати ухвалили зразу в другому читанні два законопроєкти, які передбачають поправки до КК та КоАП РФ. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на сайт держдуми РФ.

Поправки передбачають, що норми про «фейки» та «дискредитацію», крім військовиків і росгвардії, поширюватимуться на «добровольчі формування, організації чи особи», які «сприяють виконанню завдань, покладених на збройні сили РФ».

Відповідні зміни внесли до статті 20.3.3 кодексу про адміністративні правопорушення (дискредитація). У кримінальному кодексі це положення прописали у статтях 207.3 (фейки) та 280.3 (дискредитація). Водночас в обох статтях КК змінили покарання, передбачене частиною 1, тобто за скоєння злочину без обставин, що його обтяжують.

Держдума не лише розширила коло осіб, які охороняються законом, а й частково посилила відповідальність за поширення щодо них негативної інформації. Максимальні штрафи за це – 1,5 млн рублів, максимальний термін позбавлення волі – 15 років.

Як прокоментували експерти-правники, відтак розповідь про те, що російського окупанта було раніше засуджено за те, що він, наприклад, зарізав бабусю, навіть за наявності відомостей про вирок суд тепер може визнати «дискредитацією» з відповідним карним висновком.