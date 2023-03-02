Музей Амстердама визнав Малевича українцем.

Раніше музей у підписі до робіт Казимира Малевича називав його російським художником.

Міський музей Амстердама (Stedelijk Museum) у своїх описах став вказувати художника Казимира Малевича як українця. Про це повідомляє мистецьке видання The Art Newspaper. Раніше його вказували як російського художника.

За словами представника музею, рішення ухвалили на підставі того, що Малевич народився у Києві. Казимир Малевич дійсно народився в Києві 1879 року, хай навіть тоді Україна перебувала у складі Російської імперії.

Зміни внесені на сайт музею, у текст інформаційних табличок і будуть включені в майбутні повідомлення. «Зараз ми повідомляємо, що Малевич народився в Україні у батьків польського походження», – пояснив представник музею.

Нагадаємо, що в лютому 2023 року нью-йоркський Метрополітен-музей змінив на своєму сайті підписи до картин Івана Айвазовського, Іллі Рєпіна та Архипа Куїнджі, які перебувають в колекції музею. Тепер поряд з іменами художників зазначається, що вони є українцями. Раніше музей називав їх російськими художниками.

Українська журналістка та історикиня мистецтва Оксана Семеник запустила кампанію в соціальних мережах, щоб спонукати музеї по всьому світу перекласифікувати відповідних російських художників як українських. «Увага моїх підписників допомогла. З Айвазовським я не просила Мет (Метрополітен-музей – ред.) зробити його українцем. Але він точно не росіянин; він був вірменином і все життя прожив у Криму, в Україні», – розповіла вона в коментарі для The Art Newspaper.