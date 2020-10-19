У Львові відкрили перший муніципальний мистецький центр.

У Львові на вул. Стефаника, 11 менш ніж за рік створили Львівський муніципальний мистецький центр. У галереї експонуватимуть твори сучасного мистецтва, роботи молодих митців. У культурному просторі, площею 100 м2, для відвідувачів також діятиме лекторій, медіатека та кав’ярня, повідомила директорка Роксолана Мицько.

Фото www.facebook.com/lvivart.center

Робота над створенням Львівського муніципалнього центру тривала від листопада 2019го року. Ініціатори проєкту – група львівських митців на чолі з Роксоланою Мицько, які два роки тому провели перформенс з поховання штаму «культурна столиця», щоб привернути увагу до потреб сучасних митців. Їхня активність допомогла актуалізувати потребу створення муніципального мистецького центру. Місію та візію центру напрацьовували у співпраці із департаментом розвитку Львівської міськради та експертної групи, до якої входили знані мистецтвознавці та культурні менеджери.

«Ми довго дискутували, і зійшлися на тому, що це має бути багатофункціоналньий центр. Галерея для художніх експозицій займає 30% простору. Для нас важливо, щоб центр став місцем зустрічей і дискусій про сучасне мистецтво у широкому сенсі», – зазначила Роксолана Мицько.

Фото www.facebook.com/licvorea

У день відкриття для знайомства із центром в умовах карантину записали віртуальну відео-екскурсію у супроводі куратора Олега Сусленка.

Дизайн простору спроєктовано за концепцією white cube – коли мистецтво експонується на тлі білих стін і стелі, розповіла керівниця архітектурного бюро Replus Христина Бадзян. За її словами, тло стін та стелі доповнили системою професійного освітлення та меблями, які створюють комфортні умови для експозицій.

Під час ремонту було вирішено зберегти фрагменти розписів на стелях та стінах. Під час ремонту знайшли кахлі, виготовлені кахлярнею Потоцьких, а також керамічні наріжники, схожі до тих, що виготовляв Іван Левинський, їх також зберегли. У будівлі також відреставрували фасад, віремонтували дах, на внутрішньому подвір'ї влаштували пандус.

Для містян перший в Україні муніципальний мистецький центр працюватиме щодня з 10.00 до 21.00. Тут відбуватимуться лекції, майстер-класи, кінопокази, перфоманси.

Фото www.facebook.com/lvivart.center

У четвер, 22 жовтня, у центрі стартують лекції з історії мистецтва для дітей та дорослих. Лідія Триноженко розповідатиме зацікавленій публіці про первісне мистецтво.

Кураторська рада центру готується до першої виставки «Чому у Львові будуть художниці», яку планують відкрити усередині листопада, повідомила директорка Роксолана Мицько.

«Виставкою «Чому у Львові будуть художниці» ми піднімаємо питання репрезентації мистецтва не-чоловіків. Адже зараз жінки-художниці навалюють не гірше, а часом краще, ніж їхні колеги-чоловіки. Чомусь про це у нас прийнято сором’язливо помовчувати. Ми не проти традиційних гендерних практик, ми за всепредставленість та знайомство із нетрадиційним» – зазначив спів-куратор Олег Сусленко.

Фото www.facebook.com/licvorea

На виставці експонуватимуться роботи чотирнадяти художниць: Жанни Кадирової (Київ), Аліни Соколової (Відень), Аліни Kлейтман (Харків), Віки Довгадзе (Тернопіль), Влади Ралко (Київ), АнтіГонни (Вінниця), КinderAlbum (Львів), Каті Лібкінд (Київ), Анастасії Руднєвої (Львів), Ксенії Гнилицької (Київ), Катажжини Козири (Варшава), Катерини Єрмолаєвої (Донецьк), Анни Сидоренко (Львів) та Анни Звягінцевої (Дніпро). Виставка доповниться кураторськими та авторськими екскурсіями, тематичними лекціями та навчальними показами фільмів.