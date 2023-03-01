Польща звинуватила Кремль у кібератаці на сайт польської податкової служби.

Поляки використовують цей сайт для подання податкових декларацій.

 

                               Януш Цєшинський

 

Державний секретар з питань цифрової інформації в канцелярії прем’єрміністра Польщі Януш Цєшинський (Janusz Cieszynski) звинуватив Росію в кібератаці на офіційний вебсайт польської податкової служби. Про це повідомило видання Do Rzeczy.  За допомогою цього сайту громадяни Польщі подають податкові декларації.

 

Кібератака сталася ще у вівторок, 28 лютого. Тоді Міністерство фінансів країни повідомило, що сайт було заблоковано через технічну помилку. На даний час сайт знову працює у нормальному режимі.

 

«Росіяни відповідають за вчорашній напад, це має бути зрозумілим. У нас є інформація, яка доводить, що це була спланована акція», — заявив Цєшинський в інтерв'ю польському телеканалу Polsat News.

 

На думку Цєшинського, за кібератакою стоять гакери, пов'язані із російськими спецслужбами. Злам польського сайту стався на тлі високої напруженості, яка зберігається у відносинах між Варшавою і Москвою через війну, розв'язану Росією проти України.

 

За відомостями польської влади, внаслідок кібератаки доступ до податкового сайту було заблоковано, і користувачі отримували відмову в обслуговуванні. І хоча через портал можна отримати інформацію про персональні дані платників податків, місце роботи, заробіток та обліковий запис, утім, за твердженням польської влади, витоку даних платників податків не сталося. Цєшинський наголосив, що гакерам не вдалося зламати функцію безпеки даних. «Це була розподілена атака, яка спричинила відмову в обслуговуванні. Вона полягає в створенні великої кількості штучного трафіку. Це атака, яка блокує доступ до вебсайту, але не загрожує безпеці, і наші дані не опинилися під загрозою», – запевнив польський чиновник.

01.03.2023

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