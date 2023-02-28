Львівські інженери перемогли в челенджі на щорічному хакатоні НАТО.

 

Львівська команда SoftServe стала найкращою в одному з трьох челенджів на щорічному хакатоні НАТО. Вони запропонували рішення, яке допоможе країнам-партнерам краще взаємодіяти в боротьбі проти спільного ворога. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. 

 

 

Відомо, що У TIDE NATO Hackathon 2023 взяли участь понад 100 учасників з різних країн. Команда SoftServe стала найкращою в одному з трьох челенджів – із рішенням, яке може допомогти НАТО та країнам-партнерам краще взаємодіяти в боротьбі проти спільного ворога.

 

Інженери детально проаналізували переваги та недоліки багатонаціональних навчань НАТО CWIX, на яких перевіряють як ІТ-системи союзників будуть взаємодіяти в бойових умовах. Львівські спеціалісти сформували показники ефективності, додатково розробили рекомендації для покращення результативності навчань та запропонували рішення, щоб швидко виявляти прогалини, які заважають успіху CWIX, та усунення їх.



"Попереду у команди SoftServe презентація рішень на Spring 2023 TIDE Sprint у Норвегії. Напрацювання українських інженерів у майбутньому можуть протестувати під час навчань CWIX", – додав голова ОВА. 

 

Мета хакатону – пошук інноваційних рішень та підходів, що допоможуть посилити технологічні можливості та ІТ-сервіси НАТО. Україну представляли три команди, зокрема: Valkyrie, до якої увійшли 5 фахівців ІТ-компанії SoftServe, спеціалісти кіберполіції "С.О.Р." та "ДДК ДССЗЗІ". 

 

28.02.2023

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