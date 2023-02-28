370-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:30За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 149 240 (+550) осіб, танків – 3388 (+3) од., бойових броньованих машин – 6630 (+9) од., артилерійських систем – 2383 (+3) од., РСЗВ – 478 (+3) од., засобів ППО – 247 (+0) од., літаків – 300 (+0) од., гелікоптерів – 288 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2051 (+3) од., крилатих ракет – 873 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5252 (+4) од., спеціальної техніки – 230 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

99,2% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

38,2% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

87,5% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

77,3% артилерійських систем (з них 1,2% за минулий тиждень),

42,9% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

24,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,3% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

17,6% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російська федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 60 атак противника на зазначених напрямках. В той же час противник завдав 8 ракетних та 32 авіаційних удари. Здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших ракетних ударів є значною по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Окупанти обстріляли населені пункти Тимоновичі і Берилівка Чернігівської області; Старикове, Бруски, Бувалине, Кружок, Манухівка, Атинське, Порозок Сумської області та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанськ і Вовчанські Хутори на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Кремінна, Діброва та Білогорівка Луганської області. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Лиман Перший, Гряниківка, Курилівка, Кислівка і Табаївка Харківської області; Новоселівське, Невське, Червонопопівка і Діброва - Луганської та Спірне і Роздолівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Берхівка, Ягідне та Бахмут Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Кліщіївка, Залізне, Озарянівка, Майорськ, Південне та Нью-Йорк. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних наступів в напрямку Кам’янки, Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Нетайлове, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Невельське, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Нескучне та Вугледар. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Времівка і Новопіль Донецької області; Комишуваха, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Оріхів та Новоандріївка Запорізької області. На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждало 25 населених пунктів Херсонської області, зокрема, Гаврилівка, Качкарівка, Веселе, Тягинка, Інженерне, Антонівка, Берегове та Херсон. Противник обмежує пересування цивільного населення на тимчасово захопленій території Херсонської області. Зокрема, в’їзд в населений пункт Промінь дозволено тільки громадянам з місцевою реєстрацією та за наявністю спеціальної перепустки. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони знищили 11 іранських ударних БпЛА типу “Шахед-136” та 1 - типу “Зала”. Наша авіація завдала 4 удари по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та дві позиції протиповітряної оборони.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські офіційні особи просувають інформаційну операцію, яка неправдиво представляє війну Росії в Україні як екзистенційну для подальшого існування Російської Федерації.

• Російські чиновники продовжують проводити інформаційні операції, намагаючись перешкодити наданню Заходом військової допомоги Україні.

• Українські військові продовжують реагувати на занепокоєння Заходу щодо можливостей України та суґерують, що українські сили готуються до весняного контрнаступу на півдні України.

• Повідомляється, що захоплений російський військовий посібник свідчить, що російські сили впроваджують нову тактику нападу, щоб компенсувати поточні обмеження бойової спроможності у світлі триваючих наступальних невдач. 26 лютого український офіцер запасу опублікував фотографію захопленого російського посібника, в якому детально описано тактику новоствореного «штурмового загону», який є підрозділом розміром з батальйон, оптимізованим для фронтального нападу на укріплені райони.

• У посібнику йдеться про те, що російські війська намагаються взяти на озброєння менші за чисельністю і більш маневрені загальновійськові формування, ніж використовували раніше під час війни. Повідомляється, що штурмовий загін має шість основних бойових танків Т-72, 12 БМП, а також колекцію переносних термобаричних систем залпового вогню, протитанкових керованих ракетних комплексів, буксируваної артилерії та самохідних мінометів. Штурмовий загін складається з трьох штурмових рот і танкової частини. Кожна штурмова рота має командний елемент, два штурмових «взводи» (чисельність взводу значно нижча від звичайної), групу БПЛА, групу бойових броньованих машин (БМП), взвод вогневої підтримки та взвод артилерійської підтримки, резервну секцію та секцію медичної евакуації. Кожна рота має один танк і чотири бойові машини піхоти БМП/БМД-2 з протитанковими установками, великокаліберними кулеметами та мінометами. Український офіцер запасу зазначив, що штурмові "взводи" чисельністю 12-15 осіб, розбиті на тактичні групи по три людини, є основними маневровими елементами строю. Повідомляється, що десантно-штурмове відділення проводить штурм менш ніж за хвилину після початку артобстрілу відкритих укріплених позицій, при цьому командир взводу керує мінометним вогнем.

• Тактика штурмового загону також свідчить про те, що російські військові, можливо, намагаються інституціоналізувати тактику, використану "Групою Ваґнера" в Бахмуті з марґінальним тактичним ефектом. Ця нове тактичне форсування свідчить про те, що російські війська замінили розформовану батальйонну тактичну групу цими меншими і більш мобільними маневреними формуваннями. У посібнику йдеться про те, що російські війська використовують танки Т-72 для безпосередньої вогневої підтримки з тилу, а не як невід'ємну частину загальновійськової бригади. Зростаюча залежність від мотопіхоти і зменшення ролі танків у вогневій підтримці з тилу вказує на те, що російське військове керівництво надає пріоритет захисту основних бойових танків над захистом піхоти, що відображає нещодавні повідомлення про масові втрати техніки, яких зазнали російські бронетанкові підрозділи протягом першого року війни. Посібник вказує на те, що російські військові вдаються до застосування спрощеної форми комбінованої війни, яка, ймовірно, була спрощена, щоб компенсувати загальну деградацію російської живої сили і техніки, і яку легше використовувати недосвідченим і ненавченим мобілізованим військовослужбовцям, включеним до складу таких загонів. ISW вже повідомляла про те, що "Ваґнер" значною мірою покладається на лобові атаки невеликими групами, що зменшує залежність від масованих обстрілів, оскільки запаси російської артилерії та техніки зменшилися. Наступ групи "Ваґнера" на Бахмут з високим ступенем виснаження не зміг здобути оперативно значних успіхів, тому інституціоналізація елементів тактики "Ваґнера", ймовірно, ще більше унормує лобові атаки з низьким ступенем виснаження. Така тактика, швидше за все, призведе до розтрати російської бойової потужності і не зможе ефективно протистояти звичайним українським батальйонам і бригадам. Штурмові загони, можливо, зможуть досягти тактичних переваг за рахунок своєї простоти, але, мабуть, швидко послабляться через малий розмір і тактику виснаження. Російські війська навряд чи зможуть швидко здійснити оперативно значущі прориви за допомогою цих формувань.

• Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс 25 лютого заявив, що ЦРУ впевнене: керівництво Китаю розглядає можливість надання Росії летального обладнання, але не прийняло остаточного рішення і ще не надало Росії летальної допомоги.

• Українські офіційні особи заявили, що російські війська концентрують сили і нарощують активність уздовж лінії фронту в Луганській області..

• Російські війська продовжували вести наземні атаки на північний захід від Сватового та поблизу Кремінної.

• Російські сили продовжували здійснювати наземні атаки вздовж лінії фронту в Донецькій області, і російські джерела поширювали інформацію, що сили "групи Ваґнера" захопили територію на північ від Бахмута.

• Українські офіційні особи повідомили, що російські війська продовжують зосереджуватися на створенні оборонних укріплень на східному (лівому) березі Херсонської області та в Криму.

• Російські війська продовжують витрачати свої і без того обмежені запаси високоточних боєприпасів.

• Російські чиновники оголосили, що з 1 березня на окупованих територіях набудуть чинності всі заходи соціальної підтримки.