ЄУ ухвалила 10-й пакет санкцій проти Росії.

Він, зокрема, передбачає посилення експортних обмежень і штрафні заходи проти фізичних та юридичних осіб.

Європейська Унія ухвалила черговий, уже 10-й пакет санкцій проти Росії за її війну в Україні. Як повідомив у суботу, 25 лютого, верховний представник ЄУ зі закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, до переліку увійшла 121 фізична та юридична особа з Росії. За його словами, нові обмежувальні заходи передбачають значні нові обмеження на імпорт до Росії та експорт з Росії, а також заборону низки російських пропагандистських ЗМІ. «Ми, як і раніше, єдині в нашій рішучості зупинити військову машину Росії», – цитує слова Борреля німецьке видання Die Welt.

За словами верховного представника ЄУ, санкції спрямовані, зокрема, проти тих, хто «несе відповідальність за депортацію та примусове усиновлення щонайменше шести тисяч українських дітей». Йдеться про «явне порушення міжнародного права, включно з Женевською конвенцію».

«Десятий пакет санкцій сьогодні спрямований проти тих, хто сприяє продовженню цієї жорстокої війни. Ми вживаємо додаткових заходів, що стосуються банківського сектору, доступу до технологій подвійного призначення та передових технологій. Ми продовжуватимемо посилювати тиск на Росію – і робитимемо це стільки, скільки буде потрібно, допоки Україна не стане вільною від жорстокої російської аґресії», – запевнив шеф європейської дипломатії.

10-й пакет, наприклад, запроваджує додаткові заборони на експорт критично важливих технологій та промислових товарів до РФ: електроніки, спеціалізованих транспортних засобів, деталей для машин, запчастин для вантажівок і реактивних двигунів, а також товарів для будівельного сектору. Йдеться про продукцію, яка може бути спрямована на підтримку збройних сил Росії.

До списку заборонених товарів увійшли також електронні компоненти, які можуть бути використані в російських системах озброєнь, включно з безпілотниками, ракетами, гелікоптерами. Також йдеться про специфічні рідкісноземельні матеріали, електронні інтегральні схеми та тепловізори. Нарешті, запроваджено додаткові обмеження імпорту продукції, яка приносить значні доходи Росії, як-от асфальт і синтетичний каучук.

Обмежувальні заходи торкнулися експорту товарів подвійного призначення. Крім того, розширено список юридичних осіб, які надають пряму підтримку військово-промисловому комплексу Росії. До переліку включено ще 96 організацій та компаній, на яких накладено жорстокіші експортні обмеження.

Рада ЄУ ініціювала процес припинення дії ліцензій на мовлення двох ЗМІ – RT Arabic та Sputnik Arabic. Як зазначили в Брюсселі, ці медіа «перебувають під постійним прямим чи непрямим контролем керівництва РФ і використовуються ним для безперервних та узгоджених дій щодо дезінформації та військової пропаганди».

Рада ЄУ також ухвалила рішення про внесення до «чорного списку» значної кількості фізичних та юридичних осіб. Три російські банки – Альфа-банк, банк «Тинькофф» і Росбанк – додані до списку організацій, на які поширюється заморожування активів і заборона надання коштів та економічних ресурсів.