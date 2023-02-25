367-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:51 Фінансові лідери країн G20 не змогли дійти консенсусу щодо опису війни в Україні і, ймовірно, завершать зустріч в Індії в суботу без спільного комюніке. Країни G7 були непохитними у вимогах про те, щоб у комюніке прямо засудити Росію за вторгнення до сусідньої країни, проти чого виступили російська та китайська делегації. Індія ж хоче дотримуватися балійського формулювання, зустріч, швидше за все, закінчиться заявою приймаючої сторони, яка підсумовує обговорення.

13:27 Литовці зібрали 14 мільйонів євро на придбання функціональних тактичних радарів для української ППО. Перед 24 лютого ц.р. телерадіокомпанія ЛРТ спільно з Організаціями "Blue/Yellow", "Laisvės TV", "1K fondas" та "Stiprūs kartu" ("Сильні разом") запросила об'єднатися та взяти участь в акції "RADAROM". Підсумкова сума майже втричі перевищила первісний план у 5 мільйонів євро (одна радарна установка коштує близько 1 млн євро). Населення Литви становить 2,8 млн осіб.

12:49 Розпорядник адміністрації президента Білорусі Олександр Лукашенко наступного тижня відвідає Китай. У Мінську повідомляють, що Лукашенко зустрінеться із Сі Цзіньпіном.

12:12 Росія збільшила угруповання кораблів у Чорному морі до дев'яти, серед них один ракетоносій із 8 ракетами типу “Калібр”, попередила в ефірі телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

12:02 На першу річницю російського вторгнення Папа Римський Франциск відвідав показ документального фільму "Свобода у вогні: Боротьба України за свободу" Євгена Афінеєвського. Понтифік зустрівся із героями стрічки, зокрема Анною Зайцевою із її маленьким сином – чоловік Анни потрапив у російський полон у Маріуполі. Група українців подарувала Папі браслет, створений із металу з "Азовсталі".

11:37 Країни "Групи семи" зобов’язалися посилювати тиск на Росію, а також задекларували "непохитну підтримку" Україні. G7 вимагає від Кремля припинити агресію й "негайно, повною мірою та беззастережно вивести свої війська з усієї міжнародно визнаної території України". У заяві також зазначено: "Ми закликаємо треті країни чи інші міжнародні суб’єкти, які намагаються обійти наші обмеження або підірвати їх, припинити надавати матеріальну підтримку війні РФ, інакше це призведе до серйозних наслідків".

11:13 Влада Молдови назвала брехливим повідомлення російського міністерства оборони про "провокацію української армії", котра нібито готується вторгнутися в Придністров'я. "Міністерство оборони відстежує всі події, дії та зміни, які відбуваються в реґіоні та на території, контрольованій режимом у Тирасполі. Зазначимо, що зараз прямих загроз воєнній безпеці держави немає", – заявили в міноборони республіки. У міністерстві закордонних справ Молдови наголосили, що влада розглядає винятково мирний сценарій врегулювання придністровського конфлікту. "У зв'язку з цим ми вважаємо сьогоднішню заяву МЗС Росії провокаційною і підтверджуємо необхідність виведення російських військ з території Молдови", – додали у відомстві.

11:04 Війська РФ не припиняють вести наступальні дії на Сватівському та Кремінському напрямках, проте вони залишаються безуспішними, розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону. Ситуація залишається стабільно важкою, але контрольованою українськими Силами оборони. На Сватівському напрямку окупанти намагалися піти уперед важкою технікою, але наштовхнулися на опір та вимушені були відступити, на Кремінному дві доби тому три роти армії РФ, які пішли в наступ, втратили 70 осіб загиблими та приблизно стільки ж пораненими.

11:00 Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній два тижні поспіль і наразі не прогнозується, ліміти споживання до областей не доводились, повідомили в "Укренерго". Споживання електроенергії дещо знижене, в межах характерного для вихідного дня зими, в енергосистемі працюють усі види електростанцій, імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах.

10:49 Служба безпеки України викрила і затримала жителя Куп'янська, який на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав російських загарбників і влаштувався у створене ними "управління внутрішніх справ" експертом у складі "експертно-криміналістичного відділення", на цій посаді він брав участь у фабрикації справ проти учасників руху опору в регіоні". Після звільнення міста фігурант переховувався від правосуддя в одному з місцевих приватних будинків, але співробітники СБУ встановили його місцезнаходження.

10:35 Україна не згодна щонайменше з одним пунктом китайського "мирного плану" щодо припинення війни, проте документ ще вивчають, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба: "Ми бачили фінальну версію плану минулої ночі, що було вранці у Пекіні. Є деякі елементи, з якими ми погоджуємось, є щонайменше один пункт, з яким ми не погоджуємось, – який пов'язаний із санкціями. Ми переконані, що санкції – важливий інструмент. Але загалом це цікавий документ. Це добре, що Китай представив їхню позицію, всеосяжний погляд на цю війну".

Дмитро Кулеба зазначив, що 141 країна, більшість членів ООН, проголосувала за резолюцію, яка визначає принципи та ключові елементи того, як має завершитися війна в Україні, – і все, що пропонується за межами цієї резолюції, має їй відповідати.

10:25 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Десь від 15 лютого 2023 року не надходило жодних повідомлень про використання іранських безпілотних літальних апаратів-камікадзе для ударів по території України. До цього з кінця січня до початку лютого 2023 року українські збройні сили повідомляли, що збили щонайменше 24 БПЛА Shahed-136; ще кільканадцять БПЛА були знищені протягом кількох днів на початку січня. Відсутність використання БПЛА, ймовірно, вказує на те, що Росія вичерпала свій поточний запас. Росія, ймовірно, намагатиметься поповнити запаси. Хоча ця зброя не дає добрих результатів у знищенні намічених цілей, Росія, ймовірно, вважає її корисною приманкою, яка може відволікти українську ППО від більш ефективних російських крилатих ракет.

10:00 Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що поки що виключає можливість відправки американських винищувачів F-16 Україні: "Зараз Зеленському не потрібні F-16. Ми надсилаємо йому те, що наші досвідчені військові вважають, що йому зараз потрібно. Йому потрібні танки, йому потрібна артилерія, йому потрібна протиповітряна оборона, включно з новими HIMARS. Є речі, які йому потрібні зараз, – ми посилаємо їх, щоб надати їм можливість досягти успіху цієї весни та цього літа до осені".

09:45 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 147 470 (+650) осіб, танків – 3375 (+12) од., бойових броньованих машин – 6609 (+9) од., артилерійських систем – 2373 (+10) од., РСЗВ – 475 (+1) од., засобів ППО – 247 (+0) од., літаків – 299 (+0) од., гелікоптерів – 288 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2035 (+2) од., крилатих ракет – 873 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5235 (+11) од., спеціальної техніки – 230 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

98,8% танків (з них 1,9% за минулий тиждень),

38,1% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

87,3% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

77,0% артилерійських систем (з них 1,5% за минулий тиждень),

42,6% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

24,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,3% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

17,6% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень).

09:35 У тимчасово окупованому Маріуполі в районі Новоселівки знищено склад боєкомплектів та пально-мастильних матеріалів російських військових, а також 2 БМП, 1 танк, 1 САУ, 50 одиниць живої сили, повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко. Повідомляють і про вибухи в Маріупольському районі по лінії с. Ялта – с. Юр’ївка, де спостерігалась велика концентрація окупантів.

09:15 Президент США Джо Байден відкинув запропонований Китаєм мирний план стосовно війни в Україні, зазначивши, що його реалізація піде лише на користь Росії: "Якщо Путін аплодує цьому, то як це може бути добре? Я не жартую. Я абсолютно серйозний. Я не бачив у плані нічого, що вказувало б на те, що є щось, що було б вигідно комусь, окрім Росії. Ідея про те, що Китай буде вести переговори щодо результатів війни, яка є абсолютно несправедливою для України, просто нераціональна".

Байден відмовився окреслювати наслідки, які будуть, якщо Китай передасть Росії летальну зброю, – але запевнив, що Пекін зіткнеться з такими ж суворими санкціями, як і будь-яка інша країна чи організація, яка постачала зброю Росії, хоча оцінив таку передачу як малоймовірну.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші оборонці відбили близько 70 атак противника на зазначених напрямках. Російські окупанти завдали 27 авіаційних ударів та здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вчергове постраждали міста, села та мирні люди. Рівень загрози ракетних ударів ворога залишається високим по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник і надалі зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проводить підготовку своїх резервів, проте ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено. В той же час, протягом доби, ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області; Юнаківка, Водолаги і Бояро-Лежачі Сумської області, а також райони 23 населених пунктів на Харківщині, серед них: Леміщине, Олександрівка, Стариця, Вовчанськ, Вільхуватка, Огірцеве та Бологівка. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагався покращити тактичне положення в районі Масютівки, а також вибити наші підрозділи з Серебрянського лісництва. Обстріляв з артилерії райони 17 населених пунктів. Зокрема, під вогневий вплив потрапили Гряниківка, Куп’янськ і Берестове Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка на Луганщині. На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних атак поблизу населених пунктів Берхівка, Іванівське та Північне Донецької області. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали 16 населених пунктів, зокрема, Спірне, Веселе, Іванівське, Бахмут, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Мар’їнка. Ворожі артилерійські обстріли зафіксовано у 17 населених пунктах. Серед них – Авдіївка, Водяне, Пречистівка, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали 20 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Оріхів і Білогір’я на Запоріжжі. На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупантів постраждало 34 населених пункти Херсонської області. Серед них Дудчани, Берислав, Садове, Качкарівка, Антонівка та Херсон. На тимчасово захопленій території Херсонської області російські загарбники обшукують будинки та вилучають човни та інші плавзасоби. Раніше такі дії вчинялися перед відходом з правобережної частини Херсонської області та для проведення диверсійних дій. Знищивши понад 80% житлового фонду Маріуполя Донецької області, ворог пропонує жертвам цих бомбардувань отримати житло в новобудовах на околицях зруйнованого міста. Втім, розраховуючи на те, що разом із житлом були знищені документи, які підтверджують право власності, окупанти цинічно висувають обов'язкову умову їх наявності для отримання нового житла. В Чеченській республіці російської федерації продовжується примусова мобілізація. Для попередження можливого дезертирства мобілізованих з фронту або саботажу, 23 лютого цього року на Бахмутський напрямок було додатково відряджено до 200 поліцейських з полку спеціального призначення “ахмат”. Протягом доби підрозділи Сил оборони знищили 1 ударний гелікоптер Мі-24 та 4 ворожих БПлА (1 типу «Орлан-10», 1 – «Зала» та 2 – «Ланцет-3»). Українська авіація завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари – по зенітно-ракетних комплексах на вогневій позиції. Наші артилеристи і ракетники уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та 3 склади боєприпасів.

08:00 У ніч на суботу росіяни обстріляли Нікополь, у результаті пошкоджено 3 ліцеї, адмінбудівлю, 10 багатоповерхівок та 11 приватних будинків, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У Кремлі не коментували першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, ймовірно, через те, що Росія не змогла досягти жодної із заявлених цілей і не досягла значних територіальних здобутків з липня 2022 року.

• Російське джерело використало публікацію Китаєм мирного плану з 12 пунктів, неправдиво зобразити Китай як країну, що підтримує війну Росії в Україні.

• Американська розвідка продовжує вважати, що Китай серйозно розглядає можливість надання летальної допомоги Росії на тлі постійного тиску західних санкційних режимів на російську оборонно-промислову базу.

• Уряди західних країн 24 лютого виступили з низкою заяв щодо надання Україні військової допомоги.

• Кремль посилив інформаційну підготовку до можливої операції під чужим прапором в окупованому Придністров'ї (Молдова).

• Російські війська продовжували вести наземні атаки на північний захід від Сватового та поблизу Кремінної.

• Російські джерела підтвердили, що російські війська розділили окремі формування повітряно-десантних військ щонайменше на двох напрямках наступу.

• Російські війська здобули незначні територіальні здобутки навколо Бахмута і продовжили наземні атаки по всій лінії фронту в Донецькій області.

• Українські посадовці припускають, що російські війська можуть відчувати себе незахищеними на східному (лівому) березі Херсонської області.

• Російська влада продовжує заходи щодо законодавчого розширення можливостей російських миротворчих сил.

• Російські джерела, ймовірно, намагалися перекласти провину за скандали, пов’язані з командуванням "ДНР", на регулярну російську армію.

• Українські партизани, ймовірно, підірвали ділянку залізниці біля Поштового в Криму.