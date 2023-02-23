Ізраїль зазнав ракетного обстрілу зі Сектора Ґази.

У відповідь ізраїльські військовики обстріляли об’єкти ХАМАС.  

 

 

У ніч проти четверга, 23 лютого, Ізраїль зазнав ракетного обстрілу зі Сектора Ґази. За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), по ізраїльській території випущено шість ракет, п’ять із них були перехоплені системою протиповітряної оборони «залізний купол», ще одна впала на нежитловій території. Відомостей про жертви та руйнування не надходило. Про це повідомила газета The Jerusalem Post.

 

У відповідь ЦАХАЛ завдав у четвер рано-вранці удару по заводу ХАМАС із виробництва зброї у Секторі Ґази. Окрім крім вказаного об’єкта, ізраїльські військовики обстріляли теж військовий комплекс, який ХАМАС використовував для зберігання зброї. Комплекс був розташований поблизу мечеті.

 

Днем раніше ізраїльські військовики провели операцію в Наблусі на Західному березі річки Йордан. У ЦАХАЛ назвали метою операції затримання представників радикальних палестинських угруповань, причетних до атак на Західному березі. «У ході операції троє підозрюваних відмовилися здатися і відкрили вогонь по ізраїльських військовиках, проте загинули внаслідок перестрілки», – розповіли представники Армії оборони Ізраїлю.

 

У той же час палестинська сторона заявила про загибель щонайменше 11 людей. Крім того, понад 80 осіб отримали вогнепальні поранення, повідомили у Палестинській національній автономії.

23.02.2023

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