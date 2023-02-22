Енергетики Івано-Фанківщини продовжують ліквідовувати наслідки негоди.

Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки негоди на Івано-Франківщині. Наразі перебої з електрикою є ще в декількох громадах. Про це повідомляє "Прикарпаттяобленерго".

Відомо, що вчора, 21 лютого, шквальний вітер став причиною аварійних знеструмлень на 424 підстанціях у 83 населених пунктах області. Попри те, що негода не стихала всю добу, енергетикам вдалося ліквідувати більшість наслідків.

"Частину ліній вдалося заживити за резервними схемами, частину відремонтували одразу", – розповіли енергетики.

Проте станом на сьогодні, 22 лютого, залишаються складні аварії у мережах на Косівщині, Городенківщині, Снятинщині та Верховинщині. Основна причина знеструмлення – падіння гілок та дерев на проводи ліній електропередач через сильний вітер. Зауважують, що масштаби пошкоджень серйозні.