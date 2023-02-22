Енергетики Івано-Фанківщини продовжують ліквідовувати наслідки негоди.

Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки негоди на Івано-Франківщині. Наразі перебої з електрикою є ще в декількох громадах. Про це повідомляє "Прикарпаттяобленерго".
Відомо, що вчора, 21 лютого, шквальний вітер став причиною аварійних знеструмлень на 424 підстанціях у 83 населених пунктах області. Попри те, що негода не стихала всю добу, енергетикам вдалося ліквідувати більшість наслідків.
"Частину ліній вдалося заживити за резервними схемами, частину відремонтували одразу", – розповіли енергетики.
Проте станом на сьогодні, 22 лютого, залишаються складні аварії у мережах на Косівщині, Городенківщині, Снятинщині та Верховинщині. Основна причина знеструмлення – падіння гілок та дерев на проводи ліній електропередач через сильний вітер. Зауважують, що масштаби пошкоджень серйозні.
"До прикладу, щоб відновити електропостачання на Косівщині, енергетикам необхідно замінити 33 пошкоджені опори, на Верховинщині – 16. Доступ до місць аварії ускладнений болотистою місцевістю та талим снігом. На допомогу колегам із філії "Карпатська" вирушили бригади із філій "Східна", "Південна" та "Коломийська", щоб відновити електропостачання до кінця доби", – додають у "Прикарпаттяобленерго".
22.02.2023