364-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:22 Вирішальні бої у війні будуть з середини до кінця весни, це буде "переломний момент", заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов: якщо накласти футбольну аналогію на рік великої війни, то наразі "рахунок 1:1, а хвилина 70. Це суб'єктивне бачення. Великий наступ Росії, який вони мають на меті, вже триває. Але він так триває, що не всі це навіть бачать – такої якості цей наступ. У них є стратегічне завдання – до 31 березня вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей".

12:09 Президент України Володимир Зеленський планує особисто відвідати саміт НАТО у Вільнюсі в липні, повідомив посол України Петро Бешта в інтерв'ю BNS. "Ми очікуємо дуже чіткого формулювання на зустрічі у Вільнюсі, що як тільки закінчиться війна, Україна стане членом НАТО", – сказав Бешта.

11:52 У середу вранці у російських містах по радіо крутили сигнал повітряної тривоги і попередження про ракетний удар. Як пише Baza, сигнал лунав у Білгороді, в Старому Осколі, Уфі, Казані, Новоуральську та Підмосков'ї. Вірогідна версія – втручання у частоту радіостанцій "Камеді", "Юмор-ефем", "Авторадіо".

11:40 Секретар РНБО Олексій Данілов запевняє, що "великого російського наступу" не буде. "Справа в тому, що словосполучення «великий»… згасло. «Великий наступ», як вони собі планували, – він вже за їхнім задумом триває 8–10 день. Ніяких успіхів у них немає. Сьогодні є п'ять напрямків, на яких вони мають спроби атакувати, але наші бійці, наші ЗСУ, представники всього сектора безпеки й оборони мужньо боронять нашу країну", – сказав Данілов в етері національного телемаратону.

А керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав у інтерв'ю Forbes: "Великий наступ Росії, який вони мають на меті, вже триває. Але він так триває, що не всі це навіть бачать – такої якості цей наступ".

11:19 Міністри закордонних справ "Групи семи" виступили із колективним зверненням перед річницею російського вторгнення до України. "Велика сімка" засуджує безвідповідальну російську ядерну риторику. "Вона не відволікатиме й не відраджуватиме нас від підтримки України протягом усього необхідного часу”, – заявили країни G7. Голови зовнішньополітичних відомств пообіцяли й надалі посилювати й розширяти санкції проти режиму Путіна. “Росія мусить негайно припинити свою агресивну війну, вивести з України усі війська та техніку й поважати суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – закликали підписанти. "Група семи" підтвердила, що Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області, а також Крим – "невід’ємні складові України”, – стверджується у документі.

11:05 Міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер розкритикував Угорщину через проросійську політику. "На вихідних їхній карпатський пророк (ідеться про Віктора Орбана, – ред.) патякав про те, що то не наша війна. Це "просто військовий конфлікт між двома слов'янськими державами". І що треба було залишити їх у спокої, ізолювати. Тобто, нехай росіяни швиденько переб'ють українців. Нехай ті не хвилюються. Як огидно. Як жалюгідно. Як не по-християнськи. Святий Мартин Турський (народився в нинішній Угорщині) помер би від сорому за таких християн", – написав голова словацької дипломатії. Качер завершив свій пост у Facebook російською лайкою, адресованою в бік орбаністів.

11:00 Дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній і наразі не прогнозується, повідомили в Укренерго. Споживання на рівні звичайного робочого дня, в енергосистемі працюють усі види електростанцій, імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах завдяки стабілізації електропостачання в країні. Ліміти споживання до областей не доводились.

10:42 60% мешканців України тепер розмовляє вдома лиш української мовою, 12% – лиш російською, свідчать дані дослідження соціологічної групи "Рейтинг". Рік тому співвідношення було 46% проти 26%.

10:23 Біля Кремінної росіяни напередодні намагалися прорвати оборонні позиції українських воїнів, але наступ не вдався, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай: "Учора біля Кремінної ворог намагався зробити прорив. Уперед пішли рота піхоти і рота танків окупантів. Бій був дуже важким – наші хлопці знищили декілька танків росіян. Їхній наступ захлинувся. Ситуація там стабілізувалася". На Сватівському напрямку вчора окупанти евакуйовували вбитих та поранених. Там напередодні вони зазнали значних втрат під час спроб прорватися.

10:12 США нададуть Україні "розумні бомби" з GPS-наведенням, які спроможні влучати в цілі на відстані 72 км, повідомляє Bloomberg. Пентагон не оголошував деталі про надання ЗСУ модифікованої версії Joint Direct Attack Munition (JDAM), тільки оголосивши в грудні 2022 року, що "точні авіаційні боєприпаси" включені в пакет допомоги на $1,85 млрд. Однак джерела, знайомі з ситуацією, підтвердили, що мова йде саме про бомби типу JDAM підвищеної дальності, відомі як JDAM-ER, які виробляє компанія Boeing.

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

21 лютого 2023 року президент Путін виступив з першим з 2021 року посланням про ситуацію в країні. Він чітко заявив, що має намір продовжувати "спеціальну військову операцію" в Україні. Він охарактеризував західні еліти "символом тотальної безпринципної брехні" і призупинив дію нового Договору про СНО. Путін продовжує свою агресивну тональність, яку він використовував у своїх промовах протягом останніх шести місяців, але не розкрив жодних практичних заходів, які би могли вивести Росію з нинішнього глухого кута на полі бою. Путін продовжує подавати суперечливий наратив про екзистенційну боротьбу, наполягаючи на тому, що в Росії все добре і все йде за планом. Це робить обидва меседжі неефективними.

09:33 Польща передасть Україні 14 танків Leopard 2 протягом наступних двох-трьох тижнів, після завершення підготовки українських танкістів, заявив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

09:25 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 145 060 (+620) осіб, танків – 3334 (+8) од., бойових броньованих машин – 6569 (+7) од., артилерійських систем – 2345 (+7) од., РСЗВ – 471 (+0) од., засобів ППО – 243 (+0) од., літаків – 299 (+0) од., гелікоптерів – 287 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2026 (+3) од., крилатих ракет – 873 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5212 (+2) од., спеціальної техніки – 226 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

97,6% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

37,9% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

86,9% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

76,1% артилерійських систем (з них 1,3% за минулий тиждень),

42,3% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

24,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,2% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

17,3% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень).

09:11 У Чорному морі наразі не зафіксовано російських ракетоносіїв на бойовому чергуванні, повідомила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк ефірі телемарафону

09:00 Під час перебування президента США Джо Байдена в Україні Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", яке виявилося невдалим – судячи з того, що Путін не згадав про нього у своєму зверненні 21 лютого до Федеральних зборів, пише CNN.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Минулої доби противник здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок злочинних дій російських окупантів знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки, є загиблі та поранені цивільні. Є велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Куземівка і Діброва Луганської області та Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут і Курдюмівка на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Бачівськ, Бруски, Павлівка, Ворожба і Грабовське Сумської області, а також понад 20 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них - Стрілеча, Мороховець, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Волохівка, Бударки, Бологівка та Колодязне. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Куп’янськ і Берестове Харківської області; Стельмахівка, Іванівка, Невське, Червонопопівка, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Федорівка Донецької області. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Зокрема це - Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Берхівка, Бахмут, Ступочки, Кліщіївка, Озарянівка та Торецьк. На Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог з артилерії обстріляв населені пункти Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новосілка, Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Магдалинівка, Павлівка, Степове, Кам’янське, Новоандріївка, Оріхів, Чарівне, Новоданилівка і Мала Токмачка Запорізької області. На Херсонському напрямку від вогню з РСЗВ постраждало місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення. Також під удар ворожої артилерії потрапили райони 18 населених пунктів. Серед них - Михайлівка, Дудчани, Милове, Томарине, Шляхове, Берислав, Миколаївка, Козацьке, Веселе, Антонівка та Велетенське. На тимчасово захопленій частині Херсонської області противник продовжує насильницьку паспортизацію населення. Російські окупаційні війська, разом з поліцією, посилили перевірки на блокпостах і погрожують виселенням з початку березня всім громадянам, які не отримають російський паспорт. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по зенітно-ракетних комплексах. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Послання президента Росії Владіміра Путіна до Федеральних зборів 21 лютого не сформулювало конкретних цілей чи намірів щодо війни в Україні, натомість посилило кілька давніх риторичних ліній у спробі виграти для Путіна більше простору і часу для затяжної війни.

• Оголошення Путіна про призупинення участі Росії в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь привернуло більше уваги, ніж відносно шаблонний зміст решти промови.

• Президент США Джо Байден 21 лютого виступив з промовою у Варшаві, щоб підтвердити підтримку України з боку США і НАТО після свого візиту до Києва.

• Багато російських мілблогерів засудили нездатність Путіна використати свою промову для висунення нових цілей війни, окреслення нових заходів для підтримки війни або притягнення російської влади до відповідальності за численні військові невдачі.

• Повідомляється, що міжнародні журналісти отримали секретний стратегічний документ Кремля 2021 року щодо поглинення до 2030 року через Союзну державу Росією Білорусі.

• Секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушев і директор канцелярії Центральної комісії у закордонних справах ЦК Компартії Китаю Ван Ї зустрілися 21 лютого в Москві стосовно поглиблення китайсько-російського співробітництва.

• Financial Times повідомила, що міжнародні компанії фінансиста "групи Ваґнера" Євгія Прігожина продовжують отримувати сотні мільйонів доларів прибутку, незважаючи на тривалі західні санкції.

• Російські війська продовжували проводити обмежені наземні атаки на північний захід від Сватового та поблизу Кремінної. За повідомленнями, українські війська провели обмежену контратаку поблизу Кремінної.

• Російські війська продовжували нарощувати тактичні досягнення в Бахмуті та навколо нього та продовжували наземні атаки поблизу Авдіївки.

• Українські офіційні особи повідомили, що російські війська продовжують посилення та будівництво укріплень у тилових районах на півдні України.

• Можливо, Кремль керує патронатними програмами між російськими регіонами та окупованою українською територією для сприяння соціально-економічному відновленню та розвитку інфраструктури.

• Президент Росії Владімір Путін у своєму зверненні до Федеральних зборів РФ ще більше розширив нереалістичні обіцянки щодо пільг для російських солдатів.