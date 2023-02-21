У Львівській, Тернопільській та Франківській областях аварійно відключені електролінії. 

У Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях через сильний вітер аварійно відключені лінії електропередач.

Близько 11 ранку 21 лютого голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький повідомив про 17 аварійно відключених ліній електропередач, що спричинило знеструмлення 57 населених пунктів: 27 – повністю, 30 – частково. Найбільше постраждали населені пункти Яворівського, Бродівського, Перемишлянського та Жовківського напрямків.

А вже близько 13:00 в «Львівобленерго» повідомили про 122 знеструмлені населені пункти області. З них повністю знеструмлено 65 та 57 – частково. Електропостачання відновлюють 48 бригад «Львівобленерго» у складі 206 працівників, задіяли 72 одиниці техніки.

Вранці зафіксовані аварійні вимкнення електроенергії на 125 підстанціях в Івано-Франківській області. Про це повідомили у "Прикарпаттяобленерго".

"Сильний вітер став причиною знеструмлень на Прикарпатті. Найбільше шкоди вітер спричинив у гірських районах: на Богородчанщині, Верховинщині, Косівщині та Рожнятівщині. Також поодинокі вимкнення в мережах 0,4 кВт фіксуються на території всієї області", - йдеться у повідомленні.

Енергетики виявили більшість місць аварій і вже працюють над відновленням електропостачання.

"За сприятливих погодних умов електропостачання буде відновлене до кінця дня. Однак вітер не вщухає, створюючи небезпечні умови роботи для енергетиків та спричиняючи нові аварійні ситуації", - додали в "Прикарпаттяобленерго".

Останні кілька днів дорожники Тернопільщини усувають наслідки негоди. Шквальний вітер валить дерева та перекидає дорожні знаки на проїжджі частини. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Тернопільській області.

"Перешкоди прибирають так швидко, як можуть. Просимо громадян, які стали свідками падіння дерев чи інших предметів на державні дороги, телефонувати 102", – зазначають у повідомленні.

Крім того, на Тернопільщині почали чистити смуги відведення вздовж ліній електропередачі. Шляховики зрізають поросль, яка заважає доступу енергетиків до ЛЕП. Також зрізають дерева і гілля, які зачіпають лінії, та можуть надалі обірвати їх при поривах вітру.