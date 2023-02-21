363-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 144 440 (+760) осіб, танків – 3326 (+10) од., бойових броньованих машин – 6562 (+9) од., артилерійських систем – 2338 (+4) од., РСЗВ – 471 (+0) од., засобів ППО – 243 (+0) од., літаків – 299 (+0) од., гелікоптерів – 287 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2023 (+5) од., крилатих ракет – 873 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5210 (+1) од., спеціальної техніки – 226 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

97,3% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

37,8% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

86,8% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

75,9% артилерійських систем (з них 1,1% за минулий тиждень),

42,3% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

24,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,2% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

17,3% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: