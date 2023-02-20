ЄУ наразі не накладатиме санкції на «Росатом».

До десятого пакета антиросійських санкцій точно увійдуть електроніка, спеціалізовані автомобілі, запчастини для машин, літаків, вантажівок, будівельні товари тощо

Штрафні заходи щодо російської ядерної галузі не увійдуть до десятого пакета санкцій, який готують у Європейській Унії. Навіть попри те, що за штрафні заходи проти «Росатома» проголосував Європарламент. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на слова верховного представника Євроунії з питань зовнішніх зносин та безпекової політики Жозепа Борреля.

На пресконференції у Брюсселі після засідання ради ЄУ на рівні міністрів закордонних справ у понеділок, 20 лютого, Боррель пообіцяв, що про нові санкції буде оголошено до роковин повномасштабного російського вторгнення в Україну. «Проте ці заходи ще не затверджені – зазначив шеф європейської дипломатії. Він сказав, що не знає, чи ввійде до цього пакета ембарґо на російські алмази. У дипломатичних колах Брюсселя думки про це розійшлися.

За словами Борреля, до десятого пакета санкцій точно увійдуть електроніка, спеціалізовані автомобілі, запчастини для машин, літаків, вантажівок, будівельні товари, які можна використовувати у воєнних цілях, такі як антени та крани, товари подвійного призначення, а саме електронні компоненти, технології, рідкісні матеріали, термокамери.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що нові штрафні заходи передбачатимуть ембарґо на російські товари, які завдадуть бюджету РФ збитків на суму 11 млрд євро.