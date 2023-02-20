Користь забобонів

Поки президент США в Києві вказував місце російського президента в харчовому ланцюгу фразою «Він думав, що зможе пережити нас. Але він глибоко помилявся», українці згадували, що поганою прикметою є озвучення власних мрій.

Розчарування тижня

Коли на найвищому рівні лунають життєствердні прогнози про те, що домовленість про так потрібні ЗСУ сучасні літаки вже «на мазі», то простих смертних охоплює приступ оптимізму і вони починають чекати на ескадрони Фантомів і Тайфунів в Борисполі та Черлянах, які прилетять туди вже завтра.

В «Рамштайні», який цього разу стався в Брюсселі, про літаки для України на офіційному рівні майже не згадували. Хіба що шеф МО України показав хустинку із зображенням винищувача і сказав, що чекає літаків з неба, а американський колега Резнікова на питання про те, коли Україна отримає авіацію з Заходу перевів стрілки на свого президента, повідомив, що Байден з цього приводу вже все сказав і зацікавлені згадали, як 16 січня президент США казав про неможливість постачання модернових літальних пристроїв на наші терени.

Для тих, хто виглядав F-16 на Скнилові і не вдовільнився великою кількістю інших військових лігумінок, які пообіцяли нам на черговому «Рамштайні», заспокійливою інформацією має бути те, що опановувати новочасні літаки наші пілоти продовжують вчитися на кількох зарубіжних локаціях, а значить історія з винищувачами, штурмовиками і бомбардувальниками є актуальною, і не говорять про них, бо пашталакати під час війни найбільше люблять дурні і вороги.

Сподівання тижня

Досить часто ділився на публіці своїми очікуваннями міністр оборони України. Тепер в інтерв’ю Олексій Резніков стриманіший у оптимізмі, і лише висловлює впевненість в тому, що далекобійні ракети Україна таки отримає, хоч і не ті про які так багато говорилося. «Не факт взагалі, що це будуть ATACMS. Є інші дальні ракети. Так, орки тепер ховаються за 120—150 км, і потрібно щось таке, щоб до них дотягнутись — і ми дотягнемося», - пообіцяв міністр. Стосовно того, коли довгоочікувана зброя далекого ураження у нас з’явиться, то Резніков обмежився прогнозом про перше півріччя поточного року і додав: «Так. Більше не можу сказати».

Якщо міністр давав інтерв’ю вітчизняному виданню, то президент спілкувався з італійським. Зеленський поділився такими своїми спостереженнями: «Ми готуємося до короткої війни й до нашої перемоги. Чим швидшою вона буде, тим менше у нас буде жертв. 2014 року конфлікт заморозився, і це не пішло нам на користь. Мінські угоди дали Путіну час підготуватися до нападу, ми не потрапимо в ту ж саму пастку знову. Наші солдати більш мотивовані, тому що вони захищають свої сім'ї, свої домівки».

«Короткою війна» вже не є, а нову фазу бойових дій ми можемо побачити уже в найближчі дні.

Красномовство тижня

Міжнародні заходи на кшталт Мюнхенської конференції з безпеки є відмінними майданчиками для оприлюднення наративів, які можна оприлюднити і зустрічей «без камер» про результати яких широкий загал, якщо і взнає, то вже тоді, коли можна буде готуватися до наступного саміту. Чергова зустріч у найбільшому місті Баварії відкрилася відеозверненням Володимира Зеленського, який порівняв україно-російську війну з поєдинком Давида та Голіафа: «Бути Давидом означає боротися. І ми боремося. Бути Давидом означає мати Пращу для перемоги. У нас ще немає Пращі Давида з Ізраїлю. Але я вірю, що це лише тимчасово».

Присутні на конференції дуже чекали, що скаже з приводу найбільшої війни з часів Другої Світової, представник Китайської народної республіки, і глава МЗС цієї країни Ван Ї, як раніше інші його високопоставлені земляки заявив про безумовну повагу до територіальної цілісності і суверенітету всіх держав та висловив готовність Пекіна представити власні мирні пропозиції Києву та Москві. Згодом, коли учасники конференції повернулися додому, стало відомо, що китайські компанії, ймовірно, постачають летальну зброю збройним силам РФ, у відповідь офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь заявив: «Американська сторона не має права читати лекції Китаю, і ми ніколи не допустимо, щоб США диктували або навіть чинили тиск на китайсько-російські відносини. Хто закликає до діалогу і миру, а хто роздає ножі й заохочує конфронтацію?», а президент Зеленський спрогнозував, що союз Китаю і Росії може спричинити нову світову війну.

У Мюнхені ж відбувся «прорив» у свідомості президента Франції. Емануель Макрон визнав, що Росія – це «не країна, а мафія», але дійшовши сміливого (для себе) висновку «Росія має зазнати поразки», Макрон продовжив «але не має бути розгромлена». Французу, який виріс на фільмах, де ролі мафіозо виконують Жан Габен, Жан-Поль Бельмондо і навіть Ален Делон, варто було б якось поспілкуватися хоча б з Євгенієм Пригожиним і його емпатія до РФ набрала б більш притомного вигляду.

Пенсії тижня

«Ми робимо індексацію пенсій попри те, що законом України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов'язковою. Уряд виконує свої зобов’язання перед людьми. Ми допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує. Індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців», – втішив благою звісткою пенсіонерів прем’єр-міністр Денис Шмигаль та зазначив, що цьогоріч на пенсійне забезпечення держава планує витратити понад 700 млрд грн.

Голова уряду також запевнив, що всі доплати до пенсії за віком будуть збережені, і пенсіонери віком понад 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату в розмірі 500 грн, віком 75-80 років - до 400 грн на місяць, для пенсіонерів 70-75 років – до 300 грн.

Переважно в минулі роки такі повідомлення супроводжувалися роздумами експертів-економістів про доцільність запровадження «накопичувальної пенсії», недосконалість вітчизняного законодавства щодо пенсіонерів тощо. Подібного інформаційного «шлейфу» цього разу не було, охочі можуть згадати, що відразу після Нового року в Мінсоцполітики обіцяли провести індексацію з урахуванням інфляції і провели. Щодо інфляції, то на неї подивимося ближче до наступного Нового року.